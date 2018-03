Locītavām draudzīgs dzīvesveids  

Bieži vien tieši locītavas ir tās, kas nodod cilvēka patieso vecumu. Sejas un ķermeņa āda var izskatīties perfekti, pateicoties estētiskās medicīnas speciālistu un skaistumkopšanas meistaru pūlēm, cilvēks var izvēlēties jauniešu stila apģērbu, bet ko tas līdz, ja veidojas stīva gaita, stāvs ir sagumis, bet piecelšanās no krēsla vai izkāpšana no auto iznāk neveikla un smagnēja. Te nu katram vērotājam skaidrs, ka šim cilvēkam ir radušās problēmas ar locītavām, kas, tāpat kā citas ķermeņa daļas, ar gadiem nolietojas.

Lai par pastāvīgiem pavadoņiem nekļūtu locītavu sāpes un stīvums, ir vērts rūpēties par locītavu veselību, kamēr nekādas problēmas vēl nav sākušās.

Viena no biežākām locītavu slimībām - osteoartrīts

Locītavu slimībām ir daudz dažādu veidu, bet izplatītākā problēma ir osteoartrīts - pakāpeniski progresējošs locītavu skrimšļa un apkārtējo audu bojājums, kas rodas tāpēc, ka locītavās pasliktinās vielmaiņa, tiek bojāts skrimslis un attīstās iekaisums. Osteoartrīts visbiežāk skar gūžas, ceļa, pleca, mugurkaula kakla un jostas daļas, kā arī pirkstu sīkās locītavas. Locītavas zaudē gludo slīdvirsmu, deformējas, tur veidojas kaulaudu izaugumi; muskuļi ap skrimšļaudiem atslābst, kļūst sāpīgi. Izmaiņas locītavās un iekaisums turpina progresēt, parādās kustību ierobežojums, sāpes kļūst arvien izteiktākas, tās pastiprinās dienas otrajā pusē. Smagākajos gadījumos sāpes ir tik stipras, ka traucē pārvietoties un cilvēks spiests lietot spieķi vai kruķus, kas, protams, stipri pasliktina dzīves kvalitāti un noved pie darbspēju zuduma.

Arī jauniem cilvēkiem

Tiem, kuri nav sasnieguši tipisko osteoartrīta attīstības riska vecumu, šī problēma visbiežāk skar ceļu, gūžu un potīšu locītavas, jo tās visvairāk cieš no pārslodzes liekā svara gadījumā. Ceļi un potītes biežāk tiek savainoti sportojot. Pirmie simptomi, kas var liecināt par osteoartrīta sākumu, ir sajūta, ka locītavas «ķeras», tās kļuvušas stīvākas, it kā berzējas, jūtams diskomforts, kāpjot pa kāpnēm vai pieceļoties pēc ilgākas sēdēšanas. Noteikti jādodas pie ārsta, ja locītavas sāp regulāri un sāpes nepāriet arī pēc atpūtas. ASV veikti pētījumi liecina, ka osteoartrīta risks ir samērā augsts arī sportistiem, jo viņi daudz biežāk nekā caurmēra cilvēki traumē locītavas. Agrīna gūžu locītavu osteoartrīta risks ir paaugstināts arī tiem, kuri piedzimuši ar gūžu displāziju.

Mīl kustību, nemīl pārpūli

Vienlīdz nevēlama mūsu locītavām ir gan fiziska pārslodze, gan piespiedu bezdarbība, tādēļ jācenšas plānot visus ikdienā darāmos darbus tā, lai slodzes periodi mītos ar atpūtu. Ja pārsvarā jāsēž birojā, tad vismaz reizi stundā jāatceras piecelties un izkustēties. Arī ikdienā, lasot, skatoties televizoru vai strādājot pie virtuves galda, ieteicams regulāri mainīt pozu. Veicot smagākus fiziskus darbus, piemēram, remontējot dzīvokli vai strādājot dārzā, jājūt, kad locītavām kļūst grūti, un uz brīdi tās jāatpūtina. Lielāku smagumu pārvietošanai jāizmanto dažādas palīgierīces. Nesamais no zemes jāpaceļ gar ķermeni, ietupstoties ceļos. Kur vien var, vēlams atslogot mazākās locītavas un dot darbu lielajām, piemēram, iepirkumu somu var nest uz elkoņa vai uz pleca.

Darba vietai jābūt ērtai

Sēdoša darba darītājiem, kādu šodien ir daudz, jāpievērš uzmanība pareizam darba vides iekārtojumam. Ceļu un gūžu locītavām nepatīk, ja krēsls ir zems, jo tad tām visu laiku jāatrodas pārlieku saliektā stāvoklī. Darba vieta jāiekārto tā, lai, rakstot vai strādājot ar datoru, nebūtu sakumpusi mugura, elkoņiem un delmiem jābūt ērti atbalstītiem. Ceļiem vajadzētu būt saliektiem taisnā leņķī vai, ja tā šķiet ērtāk, tos var pacelt augstāk par gurnu līmeni, izmantojot kāju paliktni vai kājsoliņu. Ja krēsls un galds ir izraudzīti pareizi, tad, mainot kāju stāvokli, ar krēslu nav jāatstumjas no galda, jāgrozās un jādīdās.

Laba stāja

Brīžos, kad neveicam aktīvas kustības, ķermenis vislabāk jūtas, ja ir pareiza stāja - mugura taisna, muskuļi un kauli darbojas kopīgi, lai mazinātu spriedzi un berzi locītavās. Ir vērts atradināties no sagumušās piespiedu pozas, jo tad kļūst mazāka arī spriedze plecos, gurnos un ceļos.

Lieks svars - lieka slodze

Liekais svars rada locītavām papildu slodzi, veicinot ātrāku skrimšļu nodilumu. Pat staigājot pa līdzenu horizontālu virsmu, locītavām klājas grūti, bet, kāpjot lejup pa kāpnēm, slodze ceļiem pieaug vēl vairāk. Cilvēkam ar lieko ķermeņa masu ir grūtāk būt fiziski aktīvam, viņš labāk grib sēdēt, bet ilgstoša sēdēšana negatīvi ietekmē locītavu veselību, jo daba tās radījusi kustībai. Mazkustība un liekais svars nāk par sliktu ne jau tikai locītavām vien, tāpēc ir vērts nopietni pievērsties ķermeņa masas normalizēšanai un kontrolei.

Stipri muskuļi

Spēcīgas locītavas nav iespējamas bez stipriem muskuļiem un saistaudiem, kas tās balsta un piešķir stabilitāti. Ja cilvēks regulāri stiprina muskuļus, piemēram, vingrojot ar nelielām hantelēm, tas veicina arī kaulu blīvumu, kas savukārt nāk par labu locītavām un samazina locītavu slimību risku. Vingrošana palīdz attīstīt un saglabāt līdzsvara sajūtu, līdz ar to retāk gadās kritieni un locītavu traumas. Lielāka muskuļu masa ļauj arī nedaudz labāk atbrīvoties no liekā svara, jo muskuļi aktīvāk tērē kalorijas.

Stiepšanās vingrojumi

Lai locītavas nezaudētu lokanību, tām regulāri jāļauj darboties pilnā kustību amplitūdā, tādēļ katru dienu nepieciešami stiepšanās vingrinājumi. Tiem nav jābūt ilgiem un grūtiem, pietiek ar dažām minūtēm, kuru laikā izvingrina pirkstus, plaukstas, rokas, plecus, ceļus, potītes utt., līdz kļūst jūtama pirmā vieglā smeldze. Daudzi artrīta eksperti pat uzskata stiepšanās vingrinājumus par pašiem svarīgākajiem. Arī pirms nopietnākas vingrošanas vajadzētu izstaipīties, jo tas mazina savainojumu risku.

Kas garšo locītavām

Pilnvērtīgs sabalansēts uzturs vajadzīgs visam organismam, tostarp locītavām, kauliem, muskuļiem. Kā zināms, kauliem nepieciešams kalcijs, ko var uzņemt ar dažādiem piena produktiem, brokoļiem, vīģēm, pākšaugu produktiem u.c. Jāseko, lai netrūktu D vitamīna, kas veicina kalcija izmantošanu organismā. Ieteicams ēst arī pietiekami daudz zivju, jo tās ir bagātas ar omega3 taukskābēm. Muskuļiem nepieciešamas olbaltumvielas, ko var uzņemt ar liesu gaļu, jūras produktiem, pākšaugiem, riekstiem u.c. Par locītavu veselībai vēlamu ēdienu uzskata galertu, kas gatavots slow food tradīcijā, ilgstoši vārot piemērotākos gaļas gabalus - cūku ausis, šņukuru, stilbiņus u.c., lai veidotos dabisks receklis, bez pievienota želatīna. Veselīga uztura sastāvdaļa ir arī vitamīni, kas atrodami svaigos augļos un dārzeņos. Rūpējoties par locītavu veselību, tiek lietoti dažādi uztura bagātinātāji, kas dabiski stiprina locītavas un ļauj attālināt brīdi, kad varbūt nāksies ķerties pie medikamentiem.

Litozin® - zinātniski pamatota izvēle

Litozin® ir populārs produkts locītavu veselībai. Tas iegūts no mežrozīšu augļiem. Pirmā Litozin® versija bija pulveris, kurā mežrožu augļus izmantoja ar visām sēkliņām un labvēlīgā efekta sasniegšanai dienā nācās lietot sešas kapsulas. Turpmākajos pētījumos tika secināts, ka sēkliņas produkta sastāvā nav vajadzīgas, tāpēc tika radīta jauna tehnoloģija, kura sāka izmantot augļus bez sēklām, un tā radās Litozin® Strong - augstas kvalitātes dabas produkts ar klīniski pierādītu iedarbību. Tas satur patentētu mežrozīšu pulvera apstrādes formu (patents apstiprināts 2016. gada oktobrī) ar unikālu aktīvo vielu kompleksu ROSENOID®, kurā ir galaktolipīdi, triterpēni, flavonoīdi, karotinoīdi un citas bioloģiski aktīvās vielas. Sastāvā esošais C vitamīns veicina saistaudu galvenās sastāvdaļas - kolagēna - veidošanos, kas nepieciešams normālai kaulu, skrimšļu un asinsvadu darbībai. Zinātniskos izdevumos 2014. un 2015. gadā tika publicēti pētījumi, kuros ir pamatotas produkta pretiekaisuma un antioksidatīvās īpašības. Tā dienas devas ir trīs kapsulas. Litozin® ražošanai nepieciešamās mežrozītes ievāc Čīlē, ekoloģiski tīros kalnu apvidos, izmantojot roku darbu. Produkta efektivitāte pierādīta deviņos klīniskos pētījumos. Litozin® ieteicamais lietošanas kurss ir trīs mēneši, un tā labvēlīgo iedarbību lietotājs sāk just jau trīs nedēļu laikā. Cilvēki, kuri uzņem šo produktu pastāvīgi, ir pārliecinājušies, ka tas ir drošs un neizraisa nevēlamas blaknes. Tagad Latvijā pieejams arī Litozin® + Kolagēns II, kurš satur koncentrētu Litozin® ekstraktu, otrā tipa kolagēnu, kas vajadzīgs tieši skrimšļiem, hialuronskābi, varu un C vitamīnu. Šim produktam ir krietni augstāka mežrozīšu pulvera koncentrācija, tāpēc dienā jāuzņem tikai viena tablete, kas rada lietotājiem papildu ērtības. Gan mežrozīšu aktīvo vielu kompleksa, gan kolagēna īpašības ir pētītas atsevišķi, un tas produkta izgudrotājiem dod pamatu uzskatīt, ka ilgtermiņā šāda kombinācija nodrošinās labāku efektu locītavām, saistaudiem, skrimšļiem un kauliem, jo visi komponenti darbosies sinerģiski - savstarpēji veicinās cits cita iedarbību. Produkts ieteicams osteoartrīta profilaksei, kā arī cilvēkiem ar palielinātu slodzi locītavām - tiem, kuri mīl sportot, strādā smagu fizisku darbu, arī personām ar palielinātu ķermeņa svaru.

Litozin® efekts ir zinātniski pierādīts, tas ir pārbaudīts un dokumentēts zīmols locītavu veselībai un lokanībai, kustīguma un izturības saglabāšanai un līdz ar to - labākai dzīves kvalitātei kopumā. Litozin® iesaka Latvijas Pieaugušo reimatoloģijas biedrība.

Promo raksts tapis sadarbībā ar SIA Orkla Health

Osteoartrīta riska faktori:

vecums - pēc 50 gadiem;

piederība sieviešu dzimumam (sievietēm osteoartrīts ir 2-3 reizes biežāk nekā vīriešiem);

liekā ķermeņa masa (katri lieki 5 kilogrami palielina osteoartrīta risku par 30%);

traumas, jo sevišķi atkārtotas;

intensīva fiziska slodze;

regulāra locītavu pārslodze;

ģenētiskie faktori;

slimības, kas veicina skrimšļa vielmaiņas traucējumus