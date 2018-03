Pēc e-veselības ieviešanas lielākā daļa ārstu spiesti strādāt ilgāk

Pēc e-veselības ieviešanas divi no trīs ārstiem spiesti strādāt ilgāk, un šī iemesla dēļ palielinājies ģimenes ārstu darba laiks, šonedēļ Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas (LĢĀA) biedru sapulcē sacīja asociācijas prezidente Sarmīte Veide.

Biedru sapulcē virkne ģimenes ārstu norādīja uz daudz un dažādām problēmām, ar kurām saskārušies, lietojot e-veselības sistēmu, turklāt kādam ārstam pat nācies pārkāpt likumu, lai noslēgtu darbnespējas lapu.

Par problēmām ar e-darbnespējas lapu sākšanu, noslēgšanu un pagarināšanu sapulcē informēja virkne ģimenes ārstu. Viena no problēmām - pacientam nevar vienlaicīgi būt atvērt vairākas darbnespējas lapas. Tas vairumam ārstu sagādā problēmas, turklāt arī deaktivizēta atvērta nespējas lapa liedz iespēju izrakstīt vēl vienu.

Ģimenes ārsti informēja, ka joprojām no e-darbnespējas lapām nav izņemtas diagnozes. Ja grozījumi stājušies spēkā no 1.marta, tad e-veselības sistēmā šo ailīti joprojām ģimenes ārstam ir jāizpilda. Nacionālā veselības dienesta (NVD) pārstāve Linda Freimane gan ģimenes ārstiem apsolīja, ka tuvākajā laikā šī nepilnība tikšot novērsta.

Virkni problēmu ģimenes ārstiem sagādā arī e-recepšu izrakstīšana, un viena no problēmām saistīta ar to, ka zāļu saraksts e-veselības sistēmā esot nepilnīgs, turklāt neesot iespējams redzēt devas vai to cik tablešu ir vienā iepakojumā, kas ģimenes ārstiem ir ļoti būtiski. NVD pārstāve aicināja mediķus informēt par sistēmā neesošajiem medikamentiem, lai sarakstu varētu papildināt, turklāt medikamentu devu jautājums tikšot atrisināts tuvāko divu nedēļu laikā.

Vienlaikus kāda ārste pauda neizpratni par to, ka, ja sistēmas nepilnības gadījumā notiek kāda kļūda, kā rezultātā jāanulē recepte, pie anulācijas jānorāda, ka tā ir ārsta kļūda, jo nepastāvot variants - "sistēmas nepilnība".

Kāda ģimenes ārste stāstīja arī par savu pieredzi ar jauno e-veselības funkcionalitāti - e-nosūtījumu. Viņai nosūtījuma izrakstīšana izdevās diezgan ātri, tomēr ārstus satrauca fakts, ka dokumentu pievienošana un citas darbības, kas jāveic, nosūtot pacientu pie cita speciālista, atkal e-veselības sistēmā prasīs pārāk ilgu laiku.

Vienlaikus kāds ģimenes ārsts norādīja uz e-receptes izrakstīšanas nepilnībām, kuras rodas ģimenes ārsta aizvietošanas laikā. Ja kādreiz ārsts, kurš aizvietoja citu ārstu, varēja izrakstīt receptes uz aizvietojamā ārsta receptēm, tad tagad kompensējamo medikamentu kvotas tiek ņemtas nost ārstam, kurš aizvieto.

Tāpat kādam ģimenes ārstam bijušas problēmas ar pieslēgšanos e-veselības portālam ar interneta pārlūkprogrammu "Safari", šis ģimenes ārsts pieslēdzās sistēmai un tad ik pa laikam viņš no sistēmas tika atvienots. Freimane aicināja šo ārstu piezvanīt atbalsta dienestam, lai atrisinātu šo jautājumu.

Ģimenes ārsti arī norādīja uz to, ka Nacionālais veselības dienests (NVD) nepietiekoši informē sabiedrību, kā rezultātā ģimenes ārstiem savu vizītes laiku nākas tērēt stāstot, kā iespējams aptiekā izņemt recepti sev, kādi dokumenti nepieciešami, lai izņemtu recepti sev, un kādas darbības jāveic, lai recepti varētu izņemt savam bērnam, kaimiņam vai citam cilvēkam.