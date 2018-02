Cēloņi, kas liek domāt par selēna trūkumu

Ja cilvēkam ir spēku izsīkums, kļūst grūti piecelties no rītiem, viņš sajūt vājumu un sāpes muskuļos, bet ārsts neatrod nekādas veselības problēmas, tā varētu būt selēna trūkuma pazīme.

Nav nejaušība, ka pirms vairāk nekā 35 gadiem Pasaules veselības organizācija oficiāli atzinusi selēnu par vienu no svarīgākajām cilvēka uztura sastāvdaļām.

Pierādīts, ka bez šī mikroelementa būtībā nenotiek neviens dzīvei svarīgs process organismā. Selēns ir gandrīz visu fermentu un hormonu sastāvdaļa. Šīs vielas trūkums organismā izraisa vispārēju vājumu, bet, mijiedarbojoties ar citiem kaitīgiem pavadošiem faktoriem, var novest pie veselības problēmām, sākot no neauglības līdz sirds un asinsvadu slimībām.

1. Dzīvojat Baltijas valstīs

Daudzi speciālisti uzskata, ka Baltijas jūras reģions ir viena no teritorijām, kur augsnē, līdz ar to arī augkopības un dzīvnieku izcelsmes produktos ir selēna trūkums.

2. Nav pieejami bioloģiskie produkti

Selēns ir antioksidants, kas kopā ar E vitamīnu aizsargā organisma šūnas no brīvajiem radikāļiem. Tas rūpējas par šūnu veseluma saglabāšanu. Tieši tāpēc tas ir viens no svarīgākajiem mikroelementiem, kas nodrošina imunitātes saglabāšanu un organisma attīrīšanu no visa nevajadzīgā un kaitīgā. Selēns vienkārši «apvieno» šos smagos metālus, un tie tiek izvadīti no organisma. Selēns veiksmīgi aizsargā cilvēku no nitrītu un nitrātu toksiskās ietekmes. Un, kas ir īpaši svarīgi cilvēkiem gados, izvada no aknām kaitīgos produktus, kas tur nonākuši sintētisko vielu sadalīšanās rezultātā, tostarp mazina zāļu lietošanas negatīvās sekas.

3. Satrauc vairogdziedzeris

Šis mikroelements veicina fermenta darbību, kas atbildīgs par galvenā vairogdziedzera hormona tiroksīna pārstrādi bioloģiski aktīvā formā - tā ietekmē vielmaiņu un visu orgānu funkcijas. Selēns uzlabo joda uzsūkšanos un aizsargā audus pret šūnas ārdošu brīvo radikāļu iedarbību. Vairogdziedzeris regulē cilvēka orgānu sistēmu funkcijas, ražojot un izdalot asinsritē hormonus. Ja vairogdziedzera hormonu trūkst, vielmaiņa palēninās, kas izraisa aptaukošanos un ātru nogurdināmību. Ja šo hormonu ir par daudz, iespējams svara zudums, pastiprināta svīšana un paātrināta sirdsdarbība. Pamanot šādas pazīmes, noteikti jādodas pārbaudīties pie ģimenes ārsta vai endokrinologa. Ja nekādu sūdzību nav, vismaz reizi mūžā mediķi iesaka pārbaudīt vairogdziedzera veselību. Svarīgs parametrs ir selēna un joda attiecība organismā.

4. Neesat apmierināti ar savu ārieni

Papildus selēna lietošana var normalizēt vairogdziedzera funkciju un uzlabot ādas un nagu stāvokli, novērst matu izkrišanu un, iespējams, pat sekmēt atbrīvošanos no liekā svara. Ja ir pietiekams selēna daudzums organismā, vairogdziedzeris darbojas pareizi un rada pareizi funkcionējošus selēnatkarīgos proteīnus. Tas palīdz organismam uzturēt normālu vielmaiņas ātrumu un radīt vajadzīgo enerģijas daudzumu, lai nodrošinātu katras konkrētas šūnas svarīgākās funkcijas. Rezultātā nagi aug normālā ātrumā, un tiem ir pareizs biezums un stiprums, normalizējas arī matu augšanas ātrums, mazinās galu šķelšanās. Pateicoties normālam vielmaiņas ātrumam, organisms pārstrādā uzturvielas, ieskaitot olbaltumvielas, taukus un ogļhidrātus tādā veidā, ka tās viegli pārvēršas enerģijā, nevis uzkrājas organismā. Selēns nodrošina gludu, samtainu ādu, sekmē brūču sadzīšanu, palīdz uzturēt labu redzi. Visas šīs dažādās organisma funkcijas tā vai citādi kontrolē selēnatkarīgās olbaltumvielas, ko izstrādā vairogdziedzeris. Organismam svarīgākie proteīni selēnu saņem pirmie. Praksē tas nozīmē, ka selēna trūkums vispirms izpaužas kā problēmas ar matiem un nagiem vai lieko svaru. Pēc tam nāk imūnsistēmas un citu organisma sistēmu kārta.

5. Uzturā nepietiek selēna

Selēns ir zivīs un jūras produktos, cūkgaļā, liellopu un aitas gaļā, putnu gaļā, īpaši aknās, nierēs. Tas atrodams arī pienā. Diemžēl termiskas apstrādes laikā daļa selēna iet zudumā. Vēl šo mikroelementu satur pilngraudu miltu izstrādājumi, brūnie rīsi, kviešu klijas, kā arī Brazīlijas rieksti, tomāti, pupiņas, sēnes, ziedkāposti, ķiploki, ķirbji, pastinaki. Izpētīts, ka no augu valsts produktiem organisms spēj uzņemt mazāk selēna nekā no dzīvnieku izcelsmes produktiem.

6. Jūs ciešat no celiakijas

Celiakija ir glutēna nepanesamības izraisīta autoimūna slimība. Rezultātā tiek bojātas tievo zarnu gļotādas bārkstiņas, līdz ar to traucējot uzturvielu uzsūkšanos. Ja jums ir celiakija, tad noteikti jāpadomā par to, kā nodrošināt organismu ar pietiekamu selēna daudzumu.

***

Par selēnu:

• simbols Se

• atomskaitlis 34

• nemetāls

• atklājējs - J. J. Brecēliuss (1817. g.)

• nosaukums cēlies no grieķu valodas vārda σελήνη - mēness

• Zemes garozā sastopams

37 minerālos, tīrā veidā ļoti reti

• mikroelements, cilvēka organismā ir 10 - 20 miligramu selēna

***

Svarīgi!

• Speciālisti iesaka nepārsniegt selēna uzņemšanas normas. Pieaugušām sievietēm diennaktī jāsaņem 100-110 mikrogrami selēna, grūtniecēm un barojošām māmiņām - līdz 400 mikrogramiem selēna katru dienu. Veseliem pieaugušiem vīriešiem vajadzīgi

140 mikrogrami selēna diennaktī. Farmaceits jums pateiks precīzāk.

• Pievērsiet uzmanību tam, kādus vitamīnus, īpaši multivitamīnu kompleksus, jūs lietojat. Vienlaicīga vairāku šādu produktu lietošana var izraisīt ne tikai selēna, bet arī citu sastāvdaļu pārdozēšanu.

• Ir jāizvēlas tāds produkts, kam ir dokumentāli apstiprināta kvalitāte un lietošanas drošums, kā arī pierādīta sastāvā iekļauto uzturvielu biopieejamība, kas ir ne mazāk svarīgs rādītājs.