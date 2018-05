Kulakovs šķīries no Lilī un saticis jaunu mūzu

Populārais komponists Juris Kulakovs (59) šobrīd ne tikai ir pārcēlies uz vecāku mājām Līvānos, bet arī pašķīries no ilggadējās dzīvesbiedres Lilitas Saulītes un sastapis jaunu draudzeni. Kā šķiršanās iemeslu viņš min savu pārāk lielo aizraušanos ar bohēmisku dzīvesveidu.

Ar Lilitu ietur attiecību pauzi

«Nekas jau īpašs nenotiek. Varētu teikt, ka mēs ar Lilitu drusku atpūšamies viens no otra. Attiecības nav pilnībā izbeigtas. Es teiktu, ka mums joprojām ir labas attiecības. Vienkārši pa šo laiku daudz kas bija iekšēji sakrājies. Šie ir ļoti delikāti jautājumi. Mūsu attiecībās pie vainas kaut kādā ziņā ir arī mans alkoholisms. Bija gan sakrājušās emocijas, gan arī mans alkoholisms, kas ir hroniska un neārstējama kaite. Jauna mūza ir, bet to plašāk nekomentēšu. Par to vēl ir pāragri runāt,» par savu attiecību statusu stāsta Juris Kulakovs.

