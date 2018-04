Bondars stājas tiesas priekšā; vai būs jāatmaksā 15 miljoni eiro?

24. aprīlī Rīgas domes deputātam Mārtiņam Bondaram Rīgas apgabaltiesā ir nozīmēta atklāta sēde par likvidējamās akciju sabiedrības «Latvijas Krājbanka» administratora SIA «KPMG Baltics» zaudējumu piedziņu. Par spīti izskanējušajām runām par lietas noilgumu, tiesas process turpinās.

Samierinās ar esošo situāciju

Sazinājāmies ar Mārtiņu Bondaru, lai uzzinātu par gaidāmo tiesu un to, vai viņš joprojām ir spiests knapināties no minimālās algas. «Šajā jautājumā viss ir bez pārmaiņām. Nekādi lēmumi šajā laikā nav bijuši. Kā ir, tā ir. Kā ir, ar to ir jāsamierinās. Par tiesas gaitu jums vajadzētu runāt ar manu advokātu, jo viņš ir gan lietas kursā, gan arī vada to procesu. Šajā procesā es vispār neesmu iesaistīts. Es esmu iesaistīts tikai prasības iesniegšanā vai atspēkošanā. Gluži tāpat kā iepriekšējās trīs sēdēs, tā arī nākamajā mani pārstāvēs advokāts Mārtiņš Kvēps,» komentēja Bondars.

