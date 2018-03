Olimpiskā komiteja noraida runas, ka bijušas domstarpības ar Puķīti

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Valde vērsusies Latvijas Slidošanas asociācijā (LSA) aicinot skaidrot masu medijos parādījušos informāciju par šottrekista Roberto Puķīša plāniem sacensībās turpmāk pārstāvēt citu valsti.

LOK Valde norāda, ka tai nav nekādu domstarpību ar nevienu no Latvijas Olimpiskās komandas “Phjončhana 2018” dalībniekiem.

Saņemot no LSA paskaidrojumu, LOK Valde lems par tālākajiem soļiem, kas sevī ietver arī Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Olimpiešu sociālā fonda un Latvijas Slidošanas asociācijas finansējuma apturēšanu.

Jāpiezīmē, ka piektdien, 9.martā un pirmdien, 12.martā LOK telpās notika LSA vadības un Olimpiskā centra “Ventspils” tikšanās, kuru reizē tika pārrunāti šorttreka kā sporta veida attīstības plāni, un šajās tikšanās reizēs netika minēti Roberto Puķīša plāni mainīt pilsonību, nākotnē startējot zem citas valsts karoga.

Kā iepriekš ziņots, šorttrekists Roberto Puķītis apliecināja, ka pēdējās sacensības, pārstāvot Latviju, jau ir aizvadījis, un turpmāk vēlas pārstāvēt kādu citu valsti, kas izrādījusi interesi par sadarbību.

„Pēc smaga lēmuma es paziņoju, ka 1000m slidojums bija mans pēdējais, kurā pārstāvēju Latvijas karogu. Latvija, paldies par visu,” savā „Facebook” profilā pavēstījis Roberto Puķītis, atsaucoties uz olimpiskajām spēlēm, kuras noslēdza ar 11. vietu 1000m distancē. Tāpat Puķītis Phjončhanā ieguva 11. vietu 1500m distancē.

Sarunā ar portālu Sportacentrs.com 23 gadus vecais Puķītis paskaidroja, ka ir pieņēmis lēmumu un neatstāj iespēju, ka viņš vēl varētu pārdomāt savu nostāju: „Tas ir 100% galīgs lēmums. Visam ir jāpagriežas par 180 grādiem, lai kaut kas mainītos.”

Kā iemeslu šādam lēmumam Puķītis minēja nesaskaņas ar LOK prezidentu Aldonu Vrubļevski un šorttreka izlases treneri Evitu Krievāni: „Iemesli ir interešu konflikts ar Vrubļevski un stafetes neslidošana Latvijas izlasē Evitas Krievānes dēļ, lai gan esmu labākais šorttrekists Latvijā.” Šeit jāpiemin, ka Puķītis netrenējas pie Krievānes kopā ar pārējiem Latvijas sportistiem, bet gan atsevišķi.

Puķītim ir divi varianti sportista karjeras turpināšanai, un savu galīgo izvēli viņš cer izdarīt nākamajā mēnesī. „Viena valsts, kas man piedāvā sadarbību, ir Itālija, otru es pagaidām paturēšu pie sevis. Abas valstis ļoti vēlas redzēt mani savā sastāvā, un tur pret mani izturēsies kā pret cilvēku un ar labu samaksu,” sacīja jaunais sportists.

Latvijas šorttreka izlases trenere Evita Krievāne nav pārsteigta par Roberto Puķīša vēlmi pārstāvēt citu valsti, sarunā ar aģentūru LETA atklāja Krievāne.

"Teikšu godīgi, man tas nebija nekāds pārsteigums, jo šādas sarunas aizkulisēs bija dzirdamas jau no janvāra. Nevienam mūsu sportā tas nebija pārsteigums. Nevaru piekrist, ka ir kādi konflikti. Tās ir muļķības. Uzskatu, ka tās ir blakusparādības tam, ka savā starpā cīnās vairāki spēki. Tam nav nekāda tieša saistība ar mūsu komandas darbību. Tā ir vēlme no pretējiem spēkiem mūs nomelnot un padarīt mūs netīkamus citu acīs. Eiropas čempionāta laikā ar Puķīti konfliktu nebija," stāstīja Krievāne.

"No pirmās dienas piedāvājām Roberto trenēties ar mums kopā Jelgavā. Viņš šādu piedāvājumu nepieņēma. Izdarījām visu no mūsu puses, lai viņš arī būtu daļa no komandas. Mums nav bijis neviena kopīga treniņa ar Roberto. Pat ātrslidotājs Haralds Silovs ir bijis treniņos Jelgavā, Roberto vispār nav bijis. Nav bijusi nekāda iniciatīva no Roberto puses, lai kaut vienu treniņu varētu aizvadīt kopā," Puķīša neizvēlēšanu dalībai stafetē skaidroja Krievāne.