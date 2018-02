Leģendārā ātrslidotāja Vīsta triumfē 1500 metros  

Savu 10 olimpisko spēļu medaļu Phjonchanā izcīnījusi leģendārā Nīderlandes ātrslidotāja Irēna Vīsta. Vīsta pēc sudraba 3000 metru distancē otro reizi kļuva par olimpisko čempioni 1500 metru distancē.

Ja 3000 metru distancē visu goda pjedestālu aizņēma Nīderlandes ātrslidotājas, tad 1500 metros tas varēja arī nenotikt. Pēc piektās vietas uz pusi garākajā distancē 1500 metros galvenā favorīte bija Miho Takagi no Japānas, kura uzvarējusi visos Pasaules kausa izcīņas posmos, kuros piedalījās.

Viņai galvenās konkurentes, protams, bija Nīderlandes ātrslidotājas - Marita Līnstra un Irēna Vīsta, kura izcīnīja sudrabu 3000 metros un bija otrā arī pirms četriem gadiem Sočos, kad visu goda pjedestālu aizņēma nīderlandietes. Čempiones titulu neaizstāvēs Jorena ter Morsa, bet cīņā par medaļu varēja iesaistīties Sočos pie bronzas tikusī Lote van Bīka.

Sacensību pirmajā daļā startēja potenciāli vājākās sportistes. Otrajā pārī labu laiku uzrādīja japāniete Nao Kodaira, kuru ilgu laiku neviena nespēja pārspēt. Vēl pēc sestā pāra slidojuma japāniete pārspēja tuvāko sekotāju par 1.83 sekundēm. Jāatzīmē arī sacensību lielākās neveiksminieces Marina Zujeva no Baltkrievijas, kura tika diskvalificēta, kā arī Ju-Tiņa Huaņa no Taivānas, kura piedzīvoja kritienu, bet finišēja ar pārliecinoši sliktāko laiku. Pirmā, kas pārspēja Kodairu bija ASV ātrslidotāja Britānija Bouve, kura slidoja septītajā pārī. Viņa saglabāja līderpozīcijas pirms lielā pārtraukuma, kad bija veikti astoņi no 14 slidojumiem.

Pēc pārtraukuma pirmajos divos slidojumos nevienai no četrām sportistēm neizdevās no pirmajām divām vietām nobīdīt Bouvi un Kodairu, bet sekoja 11. slidojums, kurā uz starta stājās Irēna Vīsta, kurai vajadzēja izcīnīt vienu medaļu, lai kļūtu par visu laiku olimpiskajām medaļām bagātāko ar 10 medaļām. Pēc pus distances viņai bija tikai trešais labākais laiks, bet pirms pēdējā apļa jau simtdaļu priekšā. Pēdējā aplī viņa apsteidza Bouvi vairāk nekā par sekundi, pārņemot līderpozīciju. Nu viņas likteni varēja izšķirt tikai konkurentes.

Nākamajā slidojumā startēja Vīstas tautiete Marita Līnstra, kura arī cerēja uz kāda kaluma medaļu šajās sacensībās. Līnstra distances pirmo pusi veica ātrāk nekā Vīsta, bet pirms pēdējā apļa bija priekšā 0.27 sekundes. Pēdējam aplim spēka tomēr pietrūka, zaudējot Vīstai gandrīz sekundi un ieņemot otro vietu uz to brīdi. Pirmspēdējā slidojumā savu vārdu vajadzēja teikt Lotei van Bīkai. Viņai pēdējā aplī vajadzēja paveikt neiespējamo, lai pacīnītos par vietu labāko trijniekā. Van Bīka vien par sekundes simtdaļu piekāpās Līnstrai, kas nozīmēja, ka Nīderlandes goda pjedestālu varēja izjaukt vien pēdējā slidojuma dalībnieces.

Tajā startēja galvenā favorīte Miho Takagi no Japānas un Bergsma no ASV. Pēc pus distances tieši ASV ātrslidotāja bija vadībā, bet Takagi atpalika no Vīstas laika. Pirms pēdējā apļa jau abas atpalika no Vīstas. Bergsma beigās finišēja ar astoto labāko laiku, bet Takagi pēdējā aplī nebija pietiekami ātra, samierinoties ar sudraba godalgu. Viņa zaudēja Vīstai 0.20 sekundes. Līdz ar to bronzas medaļa Līnstrai, bet sāpīga centurtā vieta Van Bīkai.

Ātrslidošana, 1500m sievietēm

V. Sportiste Valsts Laiks 1. I. Vīsta Nīderlande 1:54.35 2. M. Takagi Japāna +0.20 3. M. Līnstra Nīderlande +0.91 4. L. van Bīka Nīderlande +0.92 5. B. Bouve ASV +1.19 6. N. Kodaira Japāna +1.76 7. I. Njatuna Norvēģija +2.11 8. H. Bergsma ASV +2.39

Piedalījās 27 sportistes

Ātrslidošanas programma olimpiskajās spēlēs Phjončhanā

Datums Sākums Disciplīna Čempions/-e 10.02. 13:00 3000m sievietēm K. Ahterēkte (Nīderlande) 11.02 9:00 5000m vīriešiem S. Krāmers (Nīderlande) 12.02 14:30 1500m sievietēm I. Vīsta (Nīderlande) 13.02 13:00 1500m vīriešiem (Silovs) 14.02 12:00 1000m sievietēm 15.02 13:00 10km vīriešiem 16.02 13:00 5000m sievietēm 18.02 13:00 500m sievietēm 19.02 13:00 500m vīriešiem 21.02 13:00 Komandu sacensību fināli 23.02 12:00 1000m vīriešiem (Silovs) 24.02 13:00 Masu starts vīr. (Silovs) un siev.

Medaļu kopvērtējums ātrslidošanā