Slēpotājs Bikše: Reljefs nav tas skarbākais, bet ir lēni un lēzeni nobraucieni

Latvijas distanču slēpotājs Indulis Bikše pāris dienas pirmas starta Phjončhanas olimpiskajās spēlēs norāda, ka trase ir interesanta un viņam tā patīk, bet galvenās sacensības viņam būs 15 kilometru brīvā stila distance.

Lai gan pirms olimpiskajām spēlēm Bikšes uzvārds bija parādījies arī starp skiatlona sacensību dalībniekiem, jau labu laiku iepriekš viņš bijs izlēmis, ka 15+15 kilometru distancē tomēr nepiedalīsies. "Domājām, ka varbūt pat varētu piedalīties, jo trase ir cieta un mači varbūt nemaz nebūtu tik smagi, tomēr, ja reiz nebijām pieteikušies, tad labāk plānus nejaukt."

Biatlonisti pieminējuši, ka trase ir lēna un tajā tiek iepūstas smiltis. "Īpaši tas ir jūtams salā, kad sniegs paliek ļoti sauss un līdzīgs smilšpapīram. Būtiski ir arī tas, ka šajā trasē ir zems vidējais ātrums. Piemēram, šodien skiatlonā distance bija lēnāka nekā Pasaules kausā. Reljefs nav tas skarbākais, bet ir lēni un lēzeni nobraucieni. Braucot lejā no kalna, ātrums bija 40 km/h, kas nav nekas. Parasti tie ir 50-70 km/h, kas veido augstāku vidējo tempu. Tomēr trase ir interesanta. Tā nav jābrauc tikai uz fizisko, bet jābrauc arī tehniski. Ir daudz līdzenumu, daudz lēzenu kāpumu, tādēļ liela nozīme būs slēpju slīdāmībai. Pašreiz man šķiet, ka šī trase man patīk. Bet treniņu režīmā to ir grūti izvērtēt. Kad būs pirmais starts, tad zināsim."

"No vienas puses olimpiskās spēles ir kaut kas īpašāks, bet no otras puses - šeit ir visas tās pašas sejas, kas Pasaules kausā. Arī olimpiskajā ciematā var redzēt ļoti daudz distanču slēpotāju," stāsta Bikše. "Atklāšanas ceremonijas vidū bija iespēja braukt atpakaļ uz ciematu, un es to izmantoju. Pēc gājienā pasēdēju stadionā, bet devos prom pēc Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidenta uzrunas. Arī tur pūta vējš, tādēļ nolēmu pasaudzēt veselību."

Otrdien Induli sagaida kvaifikācijas sacensības sprinta distancē, ko viņš neuzskata par savu stipro pusi. "Tomēr neatkarīgi no rezultāta, tas būs labs ātruma treniņš stresa noņemšanai. Spriežot pēc rezultātiem, mana galvenā distance būs 15 kilometru brīvajā stilā. Grūti prognozēt, ko gaidīt. Piemēram, šodien sacensībās uzvarēja sportists [Sīmens Krīgers], kurš Pasaules kausos trijniekā ir bijis tikai pāris reizes, turpretī vairākkārtējais Pasaules kausa kopvērtējuma uzvarētājs [Martins Sunbī] atkal palika otrais. Tādējādi viņš vēl joprojām nav ne reizi izcīnījis olimpisko zeltu. Izskatās, ka olimpiskajās spēlēs tiešām ir grūti prognozējami rezultāti."

Bikše pagaidām vēl nav par 100% izlēmis, vai pēc nepilnām divām nedēļām piedalīsies arī 50 kilometru distancē ar kopēju startu. "Ir svarīgi, vai būs ātra vai lēna slīdāmība. Klasikā to vispār braukšu pirmoreiz. Pasaules čempionātā to mēģināju pasaules čempionātā slīdsolī. Klasikā ir grūtāk, jo lomu spēlē slēpju smērēšana."

"Šoreiz lielvalstis ar fūrām nav atbraukušas, jo Koreja ir pārāk tālu. Tādā ziņā Pasaules kausa posmos tas izskatās iespaidīgāk, bet šeit visi, tāpat kā mēs, strādā vaska kabīnēs. Ir bijuši startii, kad slēpes iet līdzīgi ar līderiem. Ja laika apstākļi nemainīsies, tad šādam laikam man būs labas slēpes. Galvenais, lai nav atkusnis vai baigais sals."