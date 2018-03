Ostapenko Maiami ceturtdaļfinālā divu taibreiku mačā pieveic Svitoļinu  

Aļona Ostapenko (WTA 5.) savu sezonas labāko turnīru Maiami turpināja ar rangā vienu pakāpienu augstāk esošās Ukrainas tenisa līderes Eļinas Svitoļinas pieveikšanu – 7:6(3), 7:6(5). Ostapenko mačā par vietu finālā spēkosies ar ASV tenisisti – Venusu Viljamsu vai Danielu Kolinsu.

Ostapenko šajā mačā iespaidīgi dominēja ar savu jaudīgo, bet bieži nekontrolējamo uzbrukuma spēli. Rezultāta starpība lielāka nebija viņas daudzo kļūdu dēļ, satiekoties ar Svitoļinas aizsardzību, kas ir viena no labākajām sieviešu tenisā.

Izspēles pārsvarā beidzās trīs veidos - ar Ostapenko neatvairāmiem uzbrukumiem, pretiniecei noorganizētām piespiestajām kļūdām (Svitoļina pēc Ostapenko uzbrukuma pieskārās bumbiņai, taču nespēja to noturēt laukuma robežās) un Latvijas sportistes nepiespiestajām kļūdām. Svitoļina uzbruka reti, to pārsvarā darot, kad Ostapenko spēlēja ar otro servi.

Ostapenko pārākums visspilgtāk bija redzams trešajā geimā. Ostapenko ar pacietīgu un neatvairāmu tenisu sev nopelnīja trīs breikbumbas pēc kārtas un pēc tam visas trīs izniekoja ar kļūdām. Aļona mirkli vēlāk atspēlēja Svitoļinas geimpunktu, ieguva ceturto breikbumbu un ar šo mēģinājumu beidzot pabeidza geimu.

Ostapenko 1. setā breika pārsvaru izsēja trīs reizes, no kurām pēdējā bija, kad viņa pie 5:4 nespēja izservēt setu, šajā geimā četras reizes izsitot autā. Vēl trīs kļūdas viņai bija nākamajā geimā, kā rezultātā, Ostapenko pirmoreiz šajā mačā nokļuva iedzinējos (5:6), tiekot pie spiediena sasniegt taibreiku. Tas 12. geimā izdarīts ar trīs "backhand" uzbrukumiem. Ostapenko iespaidīgi ar sitienu no kreisās puses dominēja arī taibreikā, kur pēc agra minibreika (2:0) zaudēšanas no 2:3 uzvarēja piecās izspēlēs pēc kārtas.

Otrais sets bija ļoti līdzīgs pirmajam - atkal vienai tenisistei trīs reizes bija breika pārsvars un arī neizdevās izservēt setu. Šoreiz vadībā vairākas reizes atradās Svitoļina, kurai tādā pozīcijā palīdzēja nokļūt Ostapenko paviršības. Svitoļina par uzvaru setā servēja pie rezultāta 6:5, taču, tā kā šajā mačā viss bija atkarīgs no Ostapenko precizitātes, punktu pielikt setam nespēja.

Ostapenko svarīgā brīdī spēja sakārtot savu uzbrukumu un atkal iespaidīgi sita ar "backhand", izceļoties ar ātru breiku "uz 15". Kurioza epizode notika pie rezultāta 15:30, kad Svitoļina, domājot, ka netrāpīja otro servi, apstājās, bet Ostapenko turpināja izspēli, precīzi uzsitot ar diagonālo "backhand". Tā iegūtas divas breikbumbas un izmantota jau pirmā, vēlreiz neatvairāmi pa diagonāli sitot no kreisās puses.

Aļona dominēja arī otrajā taibreikā, bet saskārās ar grūtībām finišā. Viņa bija vadībā ar 6:2 jeb ieguva četras mačbumbas pēc kārtas. Svitoļina pirmo atspēlēja uzņemšanā ar "backhand" sitienu pa līniju, bet nākamās divas izdzēsa ar savu servi. Ceturtā mačbumba tika spēlētā ar Ostapenko otro servi. Svitoļina uzņemšanā iegāja dziļi laukumā, taču nespēja uzbrukt pietiekami jaudīgi, un Ostapenko atbildēja ar daudz labāku diagonālo "backhand" - 7:5. Svitoļinai jāsamierinās ar zaudējumu mačā, kurā viņa pieļāva tikai deviņas nepiespiestās kļūdas. Ostapenko uzbrukums bija labāks par Svitoļinas aizsardzību.