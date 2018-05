PČ hokejā. Somija "samīda" Latviju ar 1:8

Smagu zaudējumu pasaules čempionāta otrajā mačā piedzīvojusi Latvijas izlase, kas ar rezultātu 1:8 kapitulēja Somijas izlases priekšā. Goda vārtus pēdējā trešdaļā guva Rihards Bukarts. Neapturams bija somu otrais uzbrucēju trijnieks - Sebastians Aho, Teuvo Tereveinens un Veli-Mati Savinainens, kuri guva sešus no astoņiem vārtiem.

SPĒLES TEKSTA TIEŠRAIDE:

Ar Somijas izlasi pasaules čempionātos aizvadītas septiņas savstarpējas spēles, kuru bilance ir viena uzvara, viens neizšķirts un pieci zaudējumi. Vārti - 8:21.

Lai arī savstarpējo spēļu bilance ir negatīva, pēdējās trīs spēlēs katrā izcīnīts vismaz punkts. 2011. gada čempionātā Bratislavā zaudējām pēcspēles metienos (2:3), 2013. gadā Helsinkos zaudējām papildlaikā (2:3), bet 2014. gadā Minskā uzvarējām pamatlaikā ar 3:2.

Pirmajās trīs savstarpējās spēlēs Latvijas izlase vārtus neguva. 1998. gadā Bāzelē 0:6, 2005. gadā Insbrukā 0:0 un 2006. gadā Rīgā 0:5.

2008. un 2011. gada čempionātu spēles (1:2 un 2:3) īpašas bija tagadējam izlases vārtsargu trenerim Edgaram Masaļskim. Viņš šajās divās spēlēs atvairīja 93 no 98 metieniem. 2008. gada spēlē Masaļskis atvairīja 62 metienus un tas ir Latvijas izlases vārtsargu rekords vienā spēlē. Šajā rādītājā otrajā vietā arī ir spēle pret Somiju. 1998. gada čempionātā Artūrs Irbe atvairīja 58 metienus.

Somijas izlase divas reizes kļuvusi par pasaules čempioni (1995, 2011), astoņas reizes bijusi vicečempione (pēdējo reizi 2016. gadā) un vēl izcīnījusi trīs bronzas medaļas. Olimpiskajās spēlēs trīs sudrabi un četras bronzas.

Latvijas izlasē ir iemūžināti trīs numuri, bet Somijas izlasē tādu ir seši. Turpmāk ar izlasē netiks spēlēts ar nr. 8 (Tēmu Selannē), ar nr.11 (Saku Koivu), ar nr. 14 (Raimo Helminens), ar nr. 16 (Ville Peltonens), ar nr. 17 (Jari Kurri) un nr. 26 (Jere Lehtinens).

Somijas SM-Liiga (augstākā līga) spēlējuši 22 Latvijas hokejisti un trim no viņiem izdevies kļūt par šīs valsts čempioniem. Vjačeslavs Fanduļs par Somijas čempionu TPS sastāvā kļuva 1995. gadā, bet Jānis Sprukts un Kaspars Astašenko HPK sastāvā par čempioniem kļuva 2006. gadā.

Abām izlasēm šī būs otrā spēle čempionātā. Somija vakar ar 8:1 sagrāva Koreju, bet Latvija papildlaikā ar 3:2 Norvēģiju. Somijas izlases vārtsargs Hari Sateri pēc mača sūdzējās, ka pretinieks visas spēles laikā viņu traucējis tikai ar deviņiem metieniem.

Latvijas izlases sastāvs

Gudļevskis

Galviņš - Cibuļskis, Indrašis - Džeriņš - Ro.Bukarts

Sotnieks - Balinskis, Rēdlihs - Ābols - Karsums

Freibergs - Zīle, Balcers - Pavlovs - Ķēniņš

Rubīns, Meija - Jevpalovs - Ri.Bukarts, Razgals

Spēles galvenie tiesneši: Linuss Olunds, Gordons Šakijs

1. trešdaļa

1:24. Pretēji gaidītajam, spēli aktīvāk iesāka Latvijas izlasi un jau pēc 30 sekundēm izdarīja reālu metienu, taču pēc pāris epizodēm paši zaudējām vārtus. Vārtus guva Sebastians Aho - 0:1.

Šie bija devītie visātrāk kopš spēles sākuma zaudētie vārti tieši pasaules čempionātos un divpadsmitie pirmo divu minūšu laikā.

Pirmo piecu minūšu laikā tikai viens puslīdz nopietns uzbrukums un tas pats pirmajā minūtē.

7:44. Viss ir loģiski. Spēle notiek tikai Latvijas zonā un tikpat loģisks ir Veli-Mati Savinainena vārtu guvums. Heiskanena metiens no zilās līnijas tiek pielabots un Gudļevskis ir bezspēcīgs - 0:2.

Statistikā rakstīts, ka pa Gudļevska vārtiem izdarīti vien četri metieni, bet zaudēti jau divi vārti.

Desmitās minūtes izskaņā pirmais nopietnais moments pie somu vārtiem - Ķēniņš un Balcers iziet divatā pret vienu pretspēlētāju, bet nekā.

Vēl pēc pusotras minūtes Džeriņa maiņai izdodas izskriet trijatā pret diviem un arī šoreiz nekā. Toties šis virknējums ilgāku laiku apsēdis somu zonu. Lai arī bez reāli bīstamiem momentiem, taču arī uzturēšanās ilgāku laiku somu zonā nav maz. Vismaz kaut kas pamainījies uz labo pusi.

17:16. Kādas piecas minūtes notiek bakstīšanās, slidināšanās no viena laukuma gala līdz otram un tad pavisam neliels somu uzplaiksnījums un trešie zaudētie vārti. Ripa lēnām zem Gudļevska kājsargiem ieslīd vārtos - 0:3. Vārtus guva Anti Suomela.

Pirmajā trešdaļā Latvijai tikpat metienu pa vārtiem, cik somiem gūto vārtu.

2. trešdaļa.

Šodien bijušas divas spēles, kuras beigušās ar lieliem rezultātiem. Kanāda ar 10:0 sagrāva Koreju, bet Krievija ar 7:0 Austriju. Jācer, ka šī nebūs trešā...

23:22. Pārkāpums pret Meiju. Pirmais noraidījums spēlē un pirmais vairākums Latvijai.

24:26. Vēl viens noraidījums somiem (pret Ābolu) un nepilnu minūti būs lielais vairākums. Soms noraidīts uz 2+2 minūtēm.

Visu lielo vairākumu esam somu zonā, taču tikai Karsumam izdodas nopietns metiens pa vārtiem. Pārējo laiku tikj vien kā ripas kustinšana pa zonu.

25:32. Abpusējais noraidījums. Mums sēž Džeriņš, bet vairākumā vēl nepilnas trīs minūtes formātā 5:4.

27:31. Cibuļska vārdā nosauktie zaudētie vārti. Ne viņš debitants, ne iesācējs, taču tieši viņš savā zonā uzdāvina somiem ripu un 0:4. Un tas viss spēlējot vairākumā. Vārtus guva Sebastians Aho.

Vairākuma laikā somu vārtsargam tā arī nebija jāiesvīst. Tik vien, kā ar acu skatieniem jāpavada pāris garām vārtiem lidojošas ripas.

Minūtes laikā Latvijas izlasei izdodas tikt pie divām reālām vārtu gūšanas iespējām. Ābols neiemt no neērtās puses, bet Rēdlihs to pašu neizdara no pašas vārtu priekšas. Vēl pēc mirkļa Robertam Bukartam un Rēdliham izdodas aizskriet 2:1 un atkal nekā. Vismaz kaut kas sāk veidoties pie somu vārtiem un ir cerība, ka nebūs jārokas pa statistikas kaudzēm lai saskaitītu sausos zaudējumus.

14. minūtē pie savas iespējas tiek arī pirmās spēles varonis Balcers, taču neizdodas pārspēt vārtsargu. Toties ir vēl viens moments. Šādi turpinot jābūt arī golam.

34:39. Veidojam momentus, bet vārtus gūst somi - 0:5. Būtībā somi nedaudz uzspieda uz gāzes pedāļa un savu panāca. Tā teikt - lai pretinieks nedaudz nomierinās. Vārtus guva Savinainens.

35:22. Pavlovam divas soda minūtes. Jau paliek nedaudz neomulīgi, jo briest sestie...

Ja kādam ir piemirsies, tad ar somiem aizvadījām divas pārbaudes spēles un abās vārtus neguvām. Jau astoņus periodus pēc kārtas nespējam pārspēt somus! Skarbi!

3. trešdaļa.

46:10. Rubīnam divas minūtes. Interesants šis noraidījums. Pelnīts, taču, kamēr Rubīns tika līdz noraidīto soliņam, somi kādas trīs minūtes ilga aizturētais sods!

46:29. Ko somi neizdarīja aizturētā soda laikā, to izdarīja klasiskajā vairākumā - 0:6. Vārtus guva Teravainens.

46:48. Uzreiz vēl viens noraidījums. Šoreiz Razgalam.

47:48. Arī šis vairākums tiek realizēts. Vārtu guvums Rantanenam - 0:7.

Kā lai šādā brīdī neatceras 2006. gada čempionātu, kad Rīgā. piedzīvojām lielāko sagrāvi pasaules čempionātos (0:11 pret Kanādu).

Pasaules čempionātos pret Kanādu un Krieviju vārtus neesam guvuši trīs spēlēs. Arī pret Somiju ir tikpat sauso spēļu, taču briest ceturtā.

Labā ziņa Latvijas izlasei - rīt ir brīvdiena!

Sliktā ziņa Latvijas izlasei - grupā vēl ir jāspēlē ar Kanādu un ASV.

51:10. Teravainens - 0:8.

51:38. Savs prieciņš tomēr tiks arī Latvijas izlasei - savus pirmos vārtus pasaules čempionātos guva Rihards Bukarts (Balinskis) - 1:7.

53:14. Vairākums Latvijai.

53:46. Ātri beidzās šis vairākums - Ķēniņam divas minūtes.

Protokolā ierakstīts, ka spēli klātienē noskatās 6147 skatītāju.

Sebastians Aho šajā spēlē nopelnīja sešus rezultativitātes punktus - 2+4.