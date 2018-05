Šodien sākas 82. pasaules čempionāts hokejā  

Šodien Dānijas pilsētās Kopenhāgenā un Herningā sāksies 82. pasaules čempionāts hokejā vīriešiem. Uzreiz pirmajā dienā plkst. 17:15 spēles fanus sagaida Ziemeļamerikas derbijs – ASV pret Kanādu, paralēli spēlēs Krievija pret Franciju. Vakara sesijā plkst. 21:15 mājiniece Dānija spēlēs pret Vāciju, savukārt Zviedrija – pret Baltkrieviju.

Pasaules labākās komandas pirmo reizi čempionātu vēsturē pulcēsies Dānijā. Taču šis čempionāts ir īpašs arī citu iemeslu dēļ. Debiju čempionāta elitē piedzīvos Phjončhanas olimpisko spēļu dalībniece Dienvidkoreja, jo atšķirībā no mājas turnīra, vietu pasaules spēcīgāko 16 komandu vidū hokeja komanda no Āzijas izcīnīja saviem (ja neskaita naturalizētus spēlētājus) spēkiem. Olimpiskajās spēlēs Dienvidkoreja nodemonstrēja divas lietas: komanda ir ļoti atkarīga no vārtsarga, un tai nepietiek spēka un meistarības, lai līdzvērtīgi cīnītos visu 60 minūšu laikā.

Scanpix

Ir lieta, kas hokeja skatītājus interesē daudz vairāk par eksotisko hokeja zemi. Daudzi gaidīja pasaules čempionātu dēļ tā, ka tajā nebūs mākslīgo ierobežojumu, un tajā varēs piedalīties arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji, izņemot tos, kuri turpina cīnīties Stenlija kausā. Čempionāta reglaments paredz, ka turnīra laikā sastāvu būs iespējams papildināt, ko parasti izmanto izlases, kuru spēlētāji pabeidz cīņu par Stenlija kausu otrajā kārtā - vēlāk pieteikt spēlētājus vairs nebūs iespējams.

Kopā komandu pieteikumos ir atrodami 85 NHL hokejisti. Ja neskaita ASV un Kanādu, kuras savus sastāvus ar nelieliem izņēmumiem veido tikai no NHL hokejistiem, iespēju pieteikt spēlētājus no pasaules spēcīgākās hokeja līgas izmantojušas vēl astoņas komandas. Pēc izgāšanas Phjončhanā, Zviedrijasizlases galvenais treneris Rikards Grenborgs paziņojis, ka viņam palicis viens izaicinājums - kļūt par treneri NHL. Lai izmēģinātu savu spēkus, Grenborgs uz izlasi aicinājis 16 spēlētājus no NHL, kas ir pārliecinoši lielākais rādītājs starp visām Eiropas komandām. No Zviedrijas čempionātā komandā ir tikai 19 gadus vecais Eliass Pētersons, taču visticamāk, jau nākamajā sezonā 2017. gada drafta piektais numurs dosies uz Vankūveru.

Mājiniecei Dānijai šogad izdevies piesaistīt trīs NHL hokejistus - uzbrucējus Olivēru Bjorkstrendu no „Blue Jackets” un Fransu Nīlsenu no „Red Wings”, ka arī „Maple Leafs” vārtsargu Frederiku Andersenu, pateicoties kuram Toronto sērija pret Bostonu noslēdzās tikai septītajā mača. Vecuma ziņā Dānija ir viena no pieredzējušajam komandām, vidējais vecums - 28,15 gadi, kas ir nedaudz mazāk, nekā Dienvidkorejai.

Kā jau ierasts, par vienu no turnīra galvenajām favorītēm uzskata Kanādas izlasi ar Edmontonas „Oilers” kapteini Konoru Makdeividu priekšgalā. Pats kanādietis gan izteicās, ka doties uz pasaules čempionātu nav labākais variants, kā turpināt hokeja sezonu maijā, un droši vien, šāds noskaņojums ir Kanādas izlases lielākajai daļai , tomēr šo komandu nekad nedrīkst norakstīt - pēdējos trīs čempionātus Kanāda pabeidza ar medaļām, no kuriem divus - ar zeltu. Turklāt, virs Kanādas nav liela spiediena, jo šīs valsts hierarhijā pasaules čempionāts ieņem vietu aiz Stenlija kausa, Olimpiskajām spēlēm, Pasaules kausa, un, visticamāk, arī aiz pasaules U20 čempionāta.

Lielās pārmaiņas notikušas olimpiskās čempiones Krievijas nometnē. Proti, pēc pieciem gadiem pie izlases stūres tika atbrīvoti Harijs Vītoliņš un Oļegs Znaroks, kuri šajā laikā izcīnījuši zeltu, sudrabu, divas bronzas un olimpiskā čempiona titulu. Znaroka vietā tika iecelts bijušais Magņitogorskas „Metallurg” treneris, divkārtējais Gagarina kausa ieguvējs Iļja Vorobjovs, kurš no nākamās sezonas šos pienākumus pildīs arī Sanktpēterburgas SKA komandā. Pagaidām izmaiņas nav nākušas par labu, jo sešās pārbaudes spēlēs komanda tikusi tikai pie vienas uzvaras, bet komplektācija gandrīz nav mainījusies - 11 spēlētāji no CSKA un SKA, bet neviena - no Gagarina kausa ieguvējas „Ak Bars”.

Noteikti līdzjutēju un ekspertu uzmanība būs pievērsta Vācijai, kas Phjončhanā bija dažu minūšu attālumā no zelta, tomēr bija spiesta samierināties ar sudrabu. Vācijas prese noskopojās ar skaļiem epitetiem, saucot finālu par „brīnumu”. No olimpiskās komandas uz pasaules čempionātu brauks desmit hokejisti. Nav šaubu, ka gan Marko Šturms, gan paši spēlētāji vēlās pierādīt, ka Phjončhanas panākuma pamatā bija ne tikai veiksme, bet arī meistarība. Tomēr Šturma vadībā Vācija nekad nav spējusi pārvarēt ceturtdaļfinālu, un šīs problēmas risināšanai jābūt sākotnējam mērķim.