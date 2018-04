CSKA atspēlējas no 0:2 un izslēdz Znaroku ar Vītoliņu no Gagarina kausa  

Ceturto uzvaru Gagarina kausa Rietumu konferences finālā izcīnīja Maskavas CSKA, kas mača gaitā spēja atspēlēt divu vārtu deficītu un papildlaikā uzvarēt Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa trenēto Sanktpēterburgas SKA, tādējādi iekļūstot Gagarina kausa finālā.

Iepriekšējā mačā CSKA spēja uzvarēt SKA viesos ar 1:0, Maskavas komandas rezerves vārtsargam Larsam Jūhansonam atvairot visus 29 metienus savu vārtu virzienā. Šodien vietu CSKA vārtos ieņēma pamata vārtu vīrs Iļja Sorokins, taču šīs treneru lēmums izrādījās neveiksmīgs - 22 gadus vecais Krievijas izlases vārtsargs ielaida divus vārtus pēc diviem metieniem četru minūšu laikā un tika nomainīts.

Jau otrajā minūte SKA uzbrucējs Ņikita Gusevs ar metienu no apmales pārbaudīja Sorokina modrību. Vārtsargs nebija gatavs šādam pavērsienam un turpināja meklēt ripu, kura jau bija viņam aiz muguras - 0:1. Pēc dažām minūtēm visi CSKA laukuma spēlētāji vēroja Iļjas Kovaļčuka perfekto slidojumu un stipru metienu no uzbrukuma zonas vidus - 0:2. Sorokins devās uz soliņu, vārtos atkal stājās Jūhansons, kurš pirmajā periodā palika nepārspēts.

Pēc pārtraukuma komandas turpināja meklēt atslēgas pie pretinieku vārtiem un labāk tas izdevās CSKA - piecas minūtes pirms otrā perioda beigām maskavieši aizskrēja pretuzbrukumā, Maksims Šalunovs piespēlēja uz vārtu priekšu, uzbrukumam pieslēdzās aizsargs Ņikita Ņesterovs, kuram atlika tikai pielikt nūju un pirmā ripa ielidoja Miko Koskinena vārtos - 1:2.

Noslēdzošajās 20 minūtēs SKA vairs neskrēja uzbrukumā, visus spēkus koncentrējot savu vārtu aizsardzībā. Bieži vien CSKA spēlētajiem pat neizdevās izkļūt no savas aizsardzības zonas. Uzdevumu viesiem atviegloja divi noraidījumi mājinieku sastāvā, kas ļāva vēl vairāk novirzīt spēli no Koskinena cietokšņa. Otrajā vairākumā Aleksandrs Barabanovs gandrīz dabūja ripu Jūhansona vārtos, bet CSKA aizsargs Bogdans Kiselēvičs pēdējā brīdī izmeta to no līnijas.

Kas neizdevās SKA, to paveica CSKA - četras minūtes pirms trešās trešdaļas beigām Mihails Grigorenko izmantoja vienu no retajām maskaviešu izdevībām un panāca neizšķirtu - 2:2, kas nozīmēja, ka otro reizi šajā sērijā mača uzvarētājs tiks noskaidrots papildlaikā.

Neskatoties uz ceturto periodu, overtaimā abas komandas demonstrēja uzbrūkošo hokeju ar vairākiem bīstamiem momentiem. Kārtējo reizi CSKA nospēlēja nedisciplinēti un palika mazākumā, kas tika veiksmīgi izturēts. Mačam turpinoties Maskavas komanda pamazām sāka veidot momentu pēc momenta pie SKA vārtiem un sērija kulminācijā Grigorenko tika pie ripas vārtu priekšā un ar atkārtoto metienu ieraidīja to vārtos - 3:2, līdz ar ko CSKA svinēja uzvaru ne tikai spēlē bet arī sērijā - 4:2, savukārt Sanktpēterburgas SKA pirmo reizi pēdējo trīs gadu laikā nepiedalīsies Gagarina kausa finālā.

Jau kopš 5. aprīļa šī pāra uzvarētāja gaida Gagarina kausa pirmā fināliste - Kazaņas „Ak Bars”, kas četros mačos pārspējusi Čeļabinskas „Traktor”. Turnīra reglaments paredz, ka pirmā finālspēle notiks 14. aprīlī.