Koziols: Bārtulis bija manāmā alkohola reibumā, lamājās...  

Latvijas hokeja izlasei pasaules čempionātā Dānijā nepalīdzēs arī aizsargs Oskars Bārtulis. “Patiesībā neviens no federācijas ar mani nemaz nav runājis, mēs kontaktējamies ar mediju palīdzību. Izlasē jāspēlē tiem, kuriem ir vēlme to darīt,” sarunā ar portālu Sportacentrs.com saka hokejists, visai tieši liekot noprast, ka izlasei Dānijā viņš šogad nepalīdzēs.

Bārtuļa un Latvijas Hokeja federācijas (LHF) vadības attiecības pēdējā laikā bijušas saspringtas, tāpēc šāda lēmuma pieņemšanu no Bārtuļa varēja sagaidīt. Hokejists, kurš pēdējo reizi pasaules čempionātā spēlēja 2012. gadā atzīst, ka no federācijas vadības uzaicinājumu šajā pavasarī pārstāvēt Latvijas krāsas tā arī nav saņēmis. “Nezinu, vai tas kaut ko mainītu, taču ar mani neviens nav runājis. Izlasē ir jāspēlē tiem, kuri to vēlas. Mēs visi esam profesionāļi. Ja federācijas vadītāji intervijās atklāti stāsta, ka apdrošināt tos spēlētājus, kuriem šobrīd nav spēkā esošu līgumu nevar, tad man viss ir skaidrs... Spēlētāju karjeras nav tik ilgas, lai es atļautos lieki riskēt. Mums taču pietiek ar Laura (Dārziņa) gadījumu. Mūsdienās var apdrošināt visu, vajag tikai gribēt,” sarunā ar portālu Sportacentrs.com savus nespēlēšanas iemeslu nosauc Oskars Bārtulis, kurš savas karjeras laikā piedalījies trijos pasaules čempionātos.

"Jūtams, ka federācijas vadītājiem nepatīk, ka par viņiem publiski stāsta patiesību," piebilst spēlētājs, kurš, visticamāk, nepaliks Kontinentālās Hokeja līgas (KHL) klubā Ufas “Salavat Yulaev”, kurā pabeidza šo sezonu.

Pirms diviem mēnešiem (12. februāris) Oskars viesojās sporta raidījumā “Hattrick”, kur pārmeta LHF vadībai, ka tā nav ziedojusi bērnu un jauniešu hokejam pirms gada solīto naudu…

LHF ģenerālsekretārs Viesturs Koziols tikmēr skaidro, ka neko nevienam nav solījis ziedot, tikai nācis ar iniciatīvu. “Pēc vadības nomaiņas es vērsos pie izlases spēlētājiem ar ideju, ka katrs no viņiem varētu ziedot jauniešu hokejam zināmu naudas summu. Runāju ar vairākiem, un viņi piekrita, sakot, ka ideja ir apsveicama. Nezinu, kāpēc, bet līdz šai dienai lieta tālāk nav pavirzījusies. Es toreiz neko nesolīju, tikai nācu ar iniciatīvu,” situāciju skaidro LHF ģenerālsekretārs.

Viņš noraida runas, ka nekas netiek darīts spēlētāju apdrošināšanas jautājumā. “Zinu, ka tā izskatīsies pēc taisnošanās, bet viss ir procesā! Ar tiem spēlētājiem, kuriem ir spēkā esoši līgumi, nav nekādu problēmu - apdrošināsim visus līgumus. Šobrīd man uz galda ir piedāvājums apdrošināt arī tos spēlētājus, kuriem uz pasaules čempionāta un pārbaudes spēļu laiku nav spēkā esošu līgumu. Šos spēlētājus esam gatavi apdrošināt par 50 procentiem no aizvadītās sezonas līgumu summas. Esam aizsūtījuši vēstuli valdībai, kurai lūdzam finansiālu atbalstu. Runa ir par aptuveni 100 tūkstošiem eiro. Konkrētu summu gan varēšu pateikt tikai brīdī, kad Bobs (Hārtlijs) būs nosaucis to spēlētāju uzvārdus, kuri dosies uz Dāniju,” skaidro Koziols. Jau nākamajā nedēļā apdrošinātāji būšot izlases treniņā, lai spēlētājiem skaidrotu situāciju.

Par attiecību vēsturi ar Oskaru Bārtuli LHF ģenerālsekretārs stāsta negribīgi, taču pēc ilgākas pauzes atminas konkrētu sarunu ar spēlētāju. “Brīdī, kad izplatījām Daugaviņa uzsaukumu par naudas ziedošanu jaunatnes hokejam, vēlu naktī saņēmu Oskara zvanu. Viņš toreiz bija manāmā alkohola reibumā, lamājās un pārmeta viņa uzvārda likšanu zem šī uzsaukuma. Oskars varētu būt godīgs pret federāciju, hokeja līdzjutējiem, sevi, atnākt uz federāciju un visu izrunāt. Es īsti nesaprotu, kam nepieciešama šāda publiskās veļas mazgāšana. Ja nevēlies spēlēt izlasē, atnāc un godīgi to pasaki. Viss taču ir izrunājams un atrisināms. Nevajag meklēt iemeslus nespēlēšanai,” teic Koziols.

Pēdējās divas ar pusi sezonas Oskars pavadīja Vladivostokas “Admiral” vienībā, taču īsi pirms aizvadītās gadu mijas pievienojās Ufas “Salavat Yulaev”. 2017./2018. gada sezonā Bārtulis KHL kopumā aizvadīja 42 spēles, izceļoties ar sešām rezultatīvām piespēlēm (0+6).

Iepriekš par nespēlēšanu pasaules čempionātā paziņoja uzbrucējs Kaspars Daugaviņš, Lauris Dārziņš un Jānis Sprukts. Visticamāk, izlasē neredzēsim arī aizsargu Artūru Kuldu un vārtsargu Jānis Kalniņu. Skaidrības šobrīd nav par vēl vairākiem citiem izlases potenciālajiem līderiem, kuri sezonas laikā iedzīvojušies nopietnākos vai mazāk nopietnos savainojumos.