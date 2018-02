Kanāda desmit vārtu spēlē izcīna bronzas medaļas  

Olimpiskajā hokeja turnīrā vīriešiem noskaidroti bronzas medaļu ieguvēji. Par tiem kļuvuši Kanādas hokejisti, kuri ļoti rezultatīvā spēlē ar rezultātu 6:4 pārspēja Čehijas izlasi.

Čehiem pusfinālā bija ļoti grūts uzdevums pret olimpiskajiem atlētiem no Krievijas, kas netika izpildīts, krieviem tiekot finālā. Likās, ka vieglāks ceļš uz finālu būs Kanādas izlasei, bet tā pamanījās zaudēt lielisku maču aizvadījušajiem Vācijas hokejistiem, kuri pirms tam no turnīra izslēdza Zviedriju. Čehija un Kanāda tikās jau grupu turnīrā, kad čehi bija pārāki pēcspēles metienos.

Šo spēli par bronzas godalgām pārliecinošāk sāka Kanādas izlase, izveidoja pirmos momentus, bet nespēja gūt vārtus. Astotajā minūtē kanādieši tika pie pirmā vairākuma, pēc pusotras minūtes to arī realizējot, kad nepārliecinoši vārtos nospēlēja Pāvels Francuzs, nenofiksējot ripu. Vārtus guva Endrju Ebets. Kanādiešu prieki ilga 16 sekundes. Čehi pēc iemetiena devās uzbrukumā, un Martins Ružička panāca izlīdzinājumu. Vārtu birums ar to nebeidzās. Pagāja vēl 15 sekundes, kad Kodija Golobefa metienu pielaboja Kriss Kelijs - 2:1.

Neilgi pēc tam pie pirmā vairākuma tika Čehijas hokejisti, bet ar vairākiem ne visai bīstamiem metieniem bija par maz, lai panāktu izlīdzinājumu. Četras minūtes līdz pirmā perioda beigām Kanāda izvērsa saturīgu uzbrukumu no savas zonas, pretinieku aizsargiem pārāk gausi atgriežoties savā zonā. Pirmais pie Francuza vārtiem nonāca Dereks Rojs, uzstādot pirmā perioda gala rezultātu - 3:1.

Otrā perioda pirmajā pusē komandas aktīvi cīnījās par iniciatīvas iegūšanu. Fiziska spēle pie bortiem un cīņa par katru laukuma centimetru ļāva atviegloti justies vārtsargiem. Perioda vidū Kanāda tika pie vairākuma, bet nostājās zonā tikai pēc pirmās minūtes. Otrajā minūtē kanādieši trīs reizes apdraudēja pretinieku vārtus, bet pietrūka precizitātes uzbrukuma noslēgumā. Čehiem ar savu vairākumu klājās vēl vājāk, pieļaujot arī Edrjū Ebeta izgājienu viens pret vienu ar Francuzu, kurš duelī bija pārāks. Čehi palielināja spiedienu, bet tas neradīja kanādiešiem lielas problēmas saglabāt divu vārtu pārsvaru.

Trešajā periodā čehi vairs īsti netika līdzi ātrumā saviem pretiniekiem. Aizsargi darbojās pasīvi, kas beidzās ar ceturto vārtu zaudējumu. Sestajā minūtē Brendons Kozuns adresēja vārtu priekšā, kur starp diviem čehu hokejistiem veiklākais bija Ebets, gūstot savus otros vārtus mačā. Čehs norakstīt tomēr nevarēja, jo nepagāja ne minūte, kad uz vārtiem lauzās Romāns Horaks. No viņa ripa nonāca pie Jana Kovarža, kurš prasmīgi to raidīja vārtos (4:2). Čehi pamodās, sāka spēlēt vēl aktīvāk uzbrukumā, bet tad no nekā zonas vidū ripa nonāca pie Kirsa Kelija, kurš savu izdevību garām nelaida (5:2). Arī šoreiz čehi nepalika atbildi parādā, ātri vārtus gūstot Martinam Eratam, bet pēc video atkārtojuma noskatīšanās tiesneši neieskaitīja vārtus, kādus, piemēram, ieskaitīja krieviem pusfināla spēlē.

Čehi nespēja gūt vēl kādus ātrus vārtus, četras ar pusi minūtes līdz pamatlaika beigām varot droši izkārt balto karogu, bet viņi to nedarīja. Pēc tam, kad Francuzs trīs reizes glāba komandu, vienreiz to darīja vārtu stabs, bet kanādieši tāpat guva sestos vārtus, Romāns Červenka īsi pēc tam ieraidīja ripu vārtos. Atkal tika pieprasīts video atkārtojums, jo Červenkas nūja bija ļoti augstu, bet tomēr beigās atļautā augstumā, lai vārtu guvums tiktu ieskaitīts. Vēl pus minūti vēlāk čehi tika pie vairākuma, nomainot vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju. Čehi minūti spieda pretiniekus līdz guva vārtus. Nu jau divās minūtēs bija jāatgūst vēl tikai divi vārti. Viena iespēja čehiem vēl bija, bet kanādieši noturēja savu cietoksni, izcīnot bronzas godalgas ar rezultātu 6:4.