Čehi pieveic Šveici un nodrošina olimpisko ceturtdaļfinālu  

Olimpiskajā vīru hokeja turnīrā pie trešā panākuma un otrās uzvaras pamatlaikā tikuši Čehijas hokejisti, kas ar 4:1 pieveica Šveici un nodrošināja uzvaru A apakšgrupā un ceļazīmi uz ceturtdaļfinālu,

Olimpiskajā vīru hokeja turnīrā dienas otrajā spēlē varēja izšķirties A grupas uzvarētāju liktenis. Šveicei, lai pretendētu uz pirmo vietu un brīvu pirmo izslēgšanas kārtu, obligāti bija jāuzvar pamatlaikā, bet čehiem pietika ar jebkādu uzvaru un pirmā vieta grupā rokā.

Spēles sākās ar Šveices uzbrukumiem, ko, ņemot vērā spēles likmi, laikam jau arī varēja gaidīt, bet Čehija meklēja iespējas pretuzbrukumiem un sestajā minūtē tika pie pirmā vairākuma. Čehiem bija nepieciešams nedaudz vairāk par minūti, lai to arī realizētu - Mihals Ržepīks, neapturot ripu, meta no zonas vidus un trāpīja devītniekā. Gūtie vārti spārnoja čehus, kas vēl pāris minūtes papresēja sāncenšus, bet tad momentu sarūpēja arī šveicieši, bet kā nākas pa vārtiem uzmest tomēr nesanāca.

Trešdaļas vidū pie viena vīra pārsvara tika arī Šveice, kas šajā turnīrā līdz tam bija realizēju tikai vienu vairākumu. Tiesa, arī čehu mazākums pirmajos divos mačos nebija spožs, tomēr ar sāncenšiem viņi tika galā, gan spēlējot četratā, gan pusminūti trijatā, arī paši uzrīkojot divus bīstamus momentus. Toties mirkli, kad laukumā jau parādījās piektais vīrs, nogulēja, un Tomass Rufenahts ar metienu no distances panāca izlīdzinājumu. Trīsarpus minūtes līdz perioda beigās Vojcehs Mozīks tika pie 2+2 minūtēm par bīstamu spēli ar augstu paceltu nūju, tā kā Šveice varēja i izvirzīties vadībā, i nostiprināt to, taču nesanāca ne viens, ne otrs.

Vienādos sastāvā spēle risinājās tiešām ātrā tempā, ar abpusējiem uzbrukumiem, bet joņošana, kurā nedaudz pārāki bija čehi, beidzās ar kārtējo vairākuma iespēju šveiciešiem. Šveice ilgu laiku pavadīja sāncenšu aizsardzības zonā, nobēra Pāvela Francouza vārtus metieniem, taču tikt pie otrajiem vairākuma vārtiem šajā turnīrā nespēja. Trešdaļas izskaņā jau Čehija pāris reizes iespieda sāncenšus viņu aizsardzības zonā, arī bīstami meta pa vārtiem, bet vēlreiz pārspēt Jonasu Hilleru neizdevās. Rezultatīvi nebija arī daži šveiciešu pretuzbrukumi, un arī pēc 40 spēles minūtēm uz tablo bija 1:1.

Trešais periods sākās ar čehu uzbrukumiem, kuri acīmredzami nevēlējās vilkt garumā šo maču un riskēt ar pirmās vietas izlaišanu no rokām. Ceturtajā minūtē Šveice beidzot tika ārā no savas zonas, aizskrēja uzbrukumā un... dabūja pretī pretuzbrukumu. Tas noslēdzās ar Jana Kovārža teicamu piespēli Dominikam Kubalīkam, kurš no tuvas distances meta ripu tukšā vārtu stūrī - 2:1. Nevar teikt, ka vārtu zaudējums pamodināja šveiciešus, jo joprojām vairāk nācās aizstāvēties, vien perioda vidū beidzot patraucējot Francouza mieru.

Septiņas minūtes līdz perioda beigām Romāns Červenka bija tuvu tam, lai faktiski atrisinātu jautājumu par uzvarētāju, taču, nokļuvis aci pret aci ar Hilleru, nespēja viņu pārspēt. Jau vairāk nekā trīs minūtes līdz mača beigām šveicieši sūtīja laukumā sesto spēlētāju, jo pirmajai vietai bija nepieciešama uzvara pamatlaikā. Pie tās tikt neizdevās, turklāt vēl divas reizi nāca zvejot ripu no saviem vārtiem. Vispirms Šveice kļūdījās uz savas zilās līnijas un Červenka mierīgi aizslidoja līdz tukšiem vārtiem un tik pat mierīgi ieslidināja ripu vārtos. Hillers vēlreiz devās uz rezervistu soliņa un piecas sekundes vēlāk ar tālu metienu savus otros un komandas ceturtos vārtus guva Ržepīks - 4:1.

Līdz ar to Čehija nodrošināja uzvaru A grupā un ceļazīmi uz ceturtdaļfinālu, izlaižot pirmo izslēgšanas spēļu kārtu. Otrā vieta grupā jau garantēta Kanādai, kura gan vēl var kvalificēties ceturtdaļfināla kā labākā otrās vietas ieguvēja.