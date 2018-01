"Dinamo" Raganu jeb Jurčiku grib aizliegt; līdzjutēji metas viņu aizstāvēt

Jaunais gads ir sācies ar negaidītu pavērsienu Rīgas "Dinamo" fanu kluba spilgtākajam biedram Jurčikam Raganai. Hokeja kluba vadība nolēmusi, ka turpmāk maskā tērptajam tēlam nebūtu jāļauj uzmundrināt līdzjutējus, kā argumentu minot gan bērnu bailes no Raganas, gan tā nereprezentatīvo izskatu.

Hokeja fani gan ir diametrāli pretējās domās un, aizstāvot iemīļoto tēlu, pat uzsākuši akciju #saveRagana.

Līdzjutēji neslēpj vilšanos un pārsteigumu par pēkšņo aizliegumu izmantot gadiem mīlēto un fanu iecienīto Raganas tēlu „Tieši otrādi, visi skrien klāt un fotografējas, dod autografus,” pauž hokeja fans Gints Jankovskis.

Arī citi aptaujātie līdzjutēji neslēpj vilšanos. „Ko, tad, viņš tādu ir izdarījis? Lēmums viņu noņemt no trases ir galīgi garām,” atzīst aptaujātie hokeja fani. Arī vairāki bērni, vaicāti par Raganas tēlu, norāda- nekad neesot no tās baidījušies. „tas ir ļoti negodīgi. Viņš ir daļa no Dinamom, viņš to tik ļoti ir atbalstījis. Tas ir tāpat kā neļaut kādam spēlētājam iziet uz ledus,” atzīst līdzjutēji.