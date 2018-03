Regža ar "hat-trick" izrauj U19 izlasei lielisku uzvaru  

Marko Regžam gūstot trīs vārtus un divus no tiem pēdējās spēles minūtēs, Latvijas U19 futbola izlase otrdien UEFA Eiropas čempionāta Elites kārtas kvalifikācijas pēdējā mačā ar rezultātu 3:2 apspēlēja Ungāriju un palika otrajā vietā grupā.

Jau 15. spēles minūtē rezultātu izdevās atklāt tieši Latvijai, kad ar vārtu guvumu izcēlās RFS uzbrucējs Marko Regža. Liels nopelns vārtu guvumā arī Bogdanam Samoilovam, kurš labi pacīnījās un asistēja Marko vārtu guvumā. Kopumā gan ungāriem piederēja liels pārsvars izdarītajos sitienos, taču Rihards Matrevics trīs reizes atsita vārtu četrstūrī raidītās bumbas. Pirmais puslaiks noslēdzās ar minimālu Latvijas vadību - 1:0.

Otrais puslaiks sākās, diezgan brīvu futbolu demonstrējot kā vienai, tā otrai komandai. 53.minūtē Samoilovs no labās puses pie soda laukuma robežas sita uz pretējo vārtu stabu, un bumba skāra vārtu stabu. Dažas minūtes vēlāk jau pie Latvijas vārtiem ļoti bīstams moments, kad ungāriem no dažu metru attāluma neizdevās gūt vārtus, Latviju pēc Kundrāka sitiena glābjot mūsu vārtsargam Matrevicam. Nepagāja ne minūte un ungāri tomēr savu panāca - Kundrāks no vārtu priekšas panāca 1:1. Diemžēl arī ar to Ungārijas iniciatīva neapslāpa, un jau 56. minūtē tas pats Kundrāks jau ielauzās soda laukumā pa labo malu, bet Kristers Tobers notrieca ungāru uzbrucēju no kājām. Sekoja 11 metru soda sitiens, un ungāri pusotras minūtes laikā no 0:1 bija panākuši 2:1.

75. minūtē Regža izrāvās uz vārtiem un tika notriekts no kājām metrus divdesmit no vārtiem tieši pretī tiem. Marko arī pats veica sitienu, taču bumba lidoja pāri vārtiem. Mirkli vēlāk Samoilovs ielauzās soda laukumā pa kreiso malu un nopelnīja piekto stūra sitienu mačā Latvijai, taču arī šoreiz šo standartsituāciju izmantot nesanāca. Dažas minūtes vēlāk arī neraugoties uz slimību spēlējošais Grīnbergs nopelnīja mūsējiem stūra sitienu, bet vēlreiz neko sakarīgu no tā izveidot neizdevās.

89. minūtē Latvija panāca neizšķirtu - pēc diviem sitieniem no distances, kas tika bloķēti, bumba nonāca pie Regžas, un viņš no labās malas trieca bumbu pretējā vārtu apakšējā stūrī. Latvieši ātri nesa bumbu atpakaļ uz centra līniju, lai mačs pēc iespējas ātrāk atsāktos, jo mūsējiem bija nepieciešama uzvara. Un tas attaisnojās, jo brīdi vēlāk Regža, jau sākoties kompensācijas laikam, pēc Puriņa piespēles guva savus un Latvijas trešos vārtus - Latvija izrāva uzvaru ar rezultātu 3:2.

Līdz ar to Latvija nodrošināja otro vietu grupā, kas ir viens no visu laiku labākajiem sasniegumiem Latvijas futbolā. Tiesa, finālturnīram kvalificēties neizdevās, jo pirmo vietu jau pirms mača bija nodrošinājusi Anglija, kas savā pēdējā spēlē ar 0:2 piekāpās Maķedonijai. Finālturnīrā spēlēs tikai astoņas labākās komandas - katras Elites raunda kvalifikācijas grupas uzvarētāja. Līdz ar to Latviju var saukt par Eiropas Top16 komandu šajā vecuma grupā.

Elites raundam Latvija kvalificējās iepriekšējā kvalifikācijas turnīra kārtā, kur zaudēja Dānijai (1:2), bet uzveica Sanmarīno (4:0) un cīnījās neizšķirti ar Horvātiju (0:0), ieņemt otro vietu savā grupā. Iepriekš Elites raundā kvalifikācijā Latvija iekļuva 2009. gadā, taču toreiz zaudēja Francijai un Rumānijai, kā arī spēlēja neizšķirti ar Norvēģiju.

UEFA Eiropas čempionāta Elites kārtas kvalifikācija

Latvija - Ungārija 3:2 (1:0)

Vārti: Regža 15' 89' 90'+1' - Kundrāks 55', Bevardi 57' (11m)

Brīdinājumi: Soloveičiks 90' - Mājers 62', Mocsi 75'

Noraidījumi: Soloveičiks 90'+1'

Latvija: Matrevics, Čudars (Puriņš 63'), Grīnbergs, Ķipsts (Jaunzems 90'), Litvinskis, Regža, Samoilovs, Saveļjevs, Soloveickis, Tobers, Toņiševs.

2. grupa