Vai šoreiz Latvijas izlasei izdosies gūt vārtus pret Fēru salām?  

Aleksandra Starkova vadītā Latvijas futbola izlase šodien pulksten 19:00 pārbaudes spēlē, kas norisināsies Spānijā, tiksies ar Fēru salām – komandu, kuru 2018. gada Pasaules kausa kvalifikācijā neizdevās uzvarēt, mājās piedzīvojot zaudējumu un viesos cīnoties neizšķirti, divos mačos vārtus tā arī neiesitot.

2018. gadā Latvijas izlase aizvadījusi vienu maču, pārbaudes spēlē ar 0:1 atzīstot gaidāmā Pasaules kausa dalībnieces Dienvidkorejas pārākumu. Sāncenši vienīgos vārtus guva 33. minūtē. Galvenais treneris Aleksandrs Starkovs izmantoja visnotaļ eksperimentālu sastāvu, laukumā sūtot sešus futbolistus, kuri debitēja valstsvienības rindās. Par mazo rezultātu parūpējās viens no viņiem - vārtsargs Kaspars Ikstens vairākas reizes glāba komandu no ielaistajiem vārtiem.

Šodien pretī stāsies Fēru salas, ar kurām divas savstarpējās spēles tika aizvadītas Pasaules kausa kvalifikācijas ietvaros. 2016. gada oktobrī savā laukumā tika piedzīvots zaudējums ar 0:2, laukumā parādot bezzobainu futbolu un nespējot izrādīt pienācīgu pretestību. Savukārt 2017. gada oktobrī izdevās aizvest punktu no izbraukuma mača, nosargājot bezvārtu neizšķirtu, lai gan notikumus laukumā atkal kontrolēja Fēru salu futbolisti. Ar septiņiem punktiem latvieši apsteidza tikai Andoru, kamēr Fēru salas sakrāja deviņus punktus un ierindojās ceturtajā vietā.

"Vairāk strādājam pie sadarbībām, lai saprastu, ko katrs darīs konkrētajā situācijā. Lai varam labi no aizsardzības doties uzbrukumā un no uzbrukuma atgriezties aizsardzībā," pirms dueļa sacīja Latvijas izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis. Viņš norādīja, ka Fēru salām ir vājās vietas, un tās jācenšas izmantot, lai pretinieku vārtos beidzot raidītu kādu bumbu. "Diezgan tehniska komandai, kurai patīk spēlēt ar bumbu. Video redzējām, ka tādēļ viņi ne vienmēr paspēj atpakaļ aizsardzībā. Nevajag pašiem baidīties spēlēt ar bumbu, un ir jāriskē, jāņem iniciatīva uz saviem pleciem."

Uldriķis, kurš aizvadījis trīs spēles valstsvienības kreklā, ir viens no septiņiem Virslīgas kluba RFS pārstāvjiem Latvijas izlases kreklā, un plašāk pārstāvēta nav neviena cita komanda. Trīs futbolisti ir no "Liepājas/Mogo", divi - no Latvijas čempiona Jūrmalas "Spartaka" un no "Mettas/LU". Savainojuma dēļ nācās ieviest vienu korekciju - no saraksta tika svītrots Čehijā spēlējošais uzbrucējs Dāvis Ikaunieks, kura vietā izsaukumu saņēma pussargs Roberts Savaļnieks.

Nākamo pārbaudes spēli Latvijas izlase aizvadīs svētdien, kad izbraukumā tiksies ar Gibraltāru, kuru iepriekšējā tikšanās reizē sasita ar 5:0, ar diviem precīziem sitieniem izceļoties Jānim Ikauniekam. Pārbaudes mačā latvieši iepriekšējoreiz uzvarējuši 2016. gada septembrī, kad izdevās pieveikt Luksemburgu. Sekojušas neveiksmes pret Gruziju, Igauniju, Saūda Arābiju, Kosovu (3:4, ielaižot vārtus 86. un 90.+4 minūtē) un Dienvidkoreju.

Šodien spēli aizvadīs arī Latvijas U21 izlase, kas pulksten 13:00 pārbaudes mačā spēkosies ar vienaudžiem no Moldovas.

Latvijas izlase