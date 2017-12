"Barcelona" sadragā Madridi, mazinot "La Liga" intrigu  

Sestdien pirmajā šīs Spānijas "La Liga" čempionāta sezonas "El Clasico" turnīra tabulas līdere "Barcelona" izbraukumā ar rezultātu 3:0 pārspēja aktuālo valsts čempioni Madrides "Real", kam tas bija jau trešais zaudējums šajā sezonā.

Abas komandas iepriekš šajā sezonā bija tikušās trīs reižu un divās no tām (Spānijas superkausā) uzvaras svinēja madridieši, taču šodien abām bija pirmā savstarpējā tikšanās šīs sezonas čempionāta mačā. Tas Madridē pulcēja pilnu "Santiago Bernabeu" stadionu, un jau trešajā mača minūtē mājinieku lielākā superzvaigzne Krištianu Ronaldu lika pūlim aiz sajūsmas lekt kājās - bumba tika dabūta viesu vārtos, taču... tiesnesis vārtu guvumu neieskaitīja, jo portugālis, saņemot bumbu, atradās aizmugures stāvoklī.

Pirmajā puslaikā Madridei bija vēl divas labas iespējas, kas palika neizmantotas. 32. minūtē Ronaldu ar bumbu ielauzās soda laukumā un izdarīja zemu sitienu labajā vārtu apakšējā stūrī, bet Marks Andrē ter Štēgens bumbu tvēra. Aptuveni desmit minūtes vēlāk Karims Benzemā bija tuvu rezultāta atklāšanai, kad pie vārtsarga laukuma ar galvu iepriekš Marselu centrēto bumbu trāpīja pa vārtu stabu... Pirmais puslaiks noslēdzās bez vārtu guvumiem - 0:0.

Pēc lielā pārtraukuma vairs nebija jāgaida ilgi līdz pirmajiem vārtiem. 54. minūtē Ivans Rakitičs ar bumbu aizbēga no pārējiem, piespēlēja Serhi Roberto, kurš pāradresēja bumbu nepiesegtajam Luisam Svaresam, un urugvajietis no soda laukuma panāca 1:0 Barselonas komandas labā. Minūtes desmit vēlāk Svaresss neizmantoja teicamu iespēju gūt savus otros vārtus, taču pretuzbrukums turpinājās, aizsargi krita zemē, bumba arī tika iesista vārtos, taču svilpe atskanēja jau pirms tam, jo vienā no glābšanās mēģinājumiem Daniels Karvahals, ceļoties no zemes, atsita bumbu ar roku.

Karvahalam tika parādīta sarkanā kartīte, mājinieki palika desmit vīru sastāvā, bet 11 metru soda sitienu veikt devās Lionels Mesi. Čempionāta rezultatīvākais spēlētājs savu lietu paveica godam, panākot 2:0 "Barcelona" labā. Tie bija 25. vārti "El Clasico" mačos, kas ir šo spēļu rekords. Mesi jau 15. reizi karjerā guva vārtus Madrides "Real" slavenajā stadionā.

Zinedina Zidāna mēģinājumi ar taktiskajiem risinājumiem vai maiņām, piemēram, 72. minūtē laukumā sūtot arī Garetu Beilu, rezultātu nedeva. Beilam gan bija labas iespējas - neilgi pēc nākšanas laukumā pēc Beila sitiena viesu no vārtu zaudējuma glāba vārtsargs ter Štēgens. Brītiņu vēlāk jau "Barcelona" iespēja gūt trešos vārtus, bet Nelsons Semedo iespēju neizmantoja. 83. minūtē Serhio Ramoss ielauzās soda laukumā un izdarīja sitienu, taču ter Štēgens atkal nodemonstrēja savu augsto meistarību, situāciju neitralizējot.

Punktu mājinieku ciešanām pielika Alekss Vidāls - kompensācijas laika trešajā minūtē Mesi apspēlēja aizsargu, tiekot soda laukumā pa labo malu, nekavējoties piespēlēja uz vidu, kur bumbu pie soda laukuma robežas bez apstādināšanas vārtos sita Vidāls. Vārtsargs vēl paspēja to aizķert, taču bumba tik un tā atrada ceļu vārtos. "Barcelona" svinēja pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 3:0.

Pirmo reizi vēsturē "Barcelona" izbraukumos trīs reizes pēc kārtas uzveikusi "Real" Spānijas čempionāta cīņās. Pēc šodienas zaudējuma Madride pirmajā vietā esošajai "Barsai" ir tikai par diviem punktiem tuvāk, nekā izlidošanas zonā, 18. vietā, esošajai "Deportivo La Coruna".

Spānijas čempionāta tabula

V Komanda S U N Z VA P 1. Barcelona 17 14 3 0 45:7 45 2. Atletico 17 10 6 1 25:8 36 3. Valencia 16 10 4 2 36:16 34 4. Real Madrid 16 9 4 3 30:14 31 5. Sevilla 17 9 2 6 20:22 29 6. Villarreal 16 7 3 6 23:20 24 7. Eibar 17 7 3 7 22:29 24 8. Getafe 17 6 5 6 22:16 23 9. Real Sociedad 17 6 5 6 31:29 23 10. Girona 17 6 5 6 21:26 23 11. Athletic Bilbao 17 5 6 6 18:19 21 12. Leganes 16 6 3 7 12:14 21 13. Real Betis 17 6 3 8 25:31 21 14. Espanyol 17 5 5 7 14:21 20 15. Celta 16 5 3 8 27:24 18 16. Levante 17 3 9 5 15:22 18 17. Deportivo Alaves 17 5 0 12 13:25 15 18. Deportivo La Coruna 16 4 3 9 18:31 15 19. Malaga 17 3 2 12 13:31 11 20. Las Palmas 17 3 2 12 13:38 11

Rezultatīvākie spēlētāji