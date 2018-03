Šmits pirmoreiz ACB līgā iemet vairāk nekā 20 un sarūpē komandai svarīgu uzvaru  

Latvijas basketbolists Rolands Šmits ar 22 gūtiem punktiem palīdzēja „Montakit” Spānijas čempionāta spēlē pret „Unicaja”, savu tiešo konkurenti kopvērtējumā, uzvarēt ar 86:82, kas ļāva Šmita komandai pakāpties uz piekto vietu.

Rolands Šmits šosezon ACB līgā jau bija aizvadījis 12 spēles, kurās sasniedzis un pārsniedzis desmit gūto punktu robežu. Viņa labākais rādītājs bija 18 gūtie punkti, kas tika paveikts pret „Iberostar Tenerife”. Šodien Šmits laukumā pavadīja krietni mazāku laiku, spēlējot 22 minūtes, taču izcēlās ar lielisku precizitāti, trāpot septiņus no desmit metieniem no spēles (1p. 4/6, 2p. 3/4, 3p. 4/6) un gūstot 22 punktus. Šmitam arī piecas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles un četras piezīmes, kā arī +/- rādītājs plus astoņi.

Šmits pusi savu punktu guva jau spēles pirmajās sešās minūtēs, kurās trāpīja trīs trejačus un guva desmit no komandas pirmajiem 13 punktiem. Mača turpinājumā Šmitam vairs tik brīvi izvērsties netika ļauts, kamēr viņa komandai neizdevās veikt nopietnāku atrāvienu, turklāt „Unicaja” trešajā ceturtdaļā veica lielu izrāvienu, pārņemot vadību ar 59:51. Šo 14:0 izrāvienu ar precīzu metienu apturēja tieši Šmits, un pēdējā ceturtdaļā vadībā lielākoties jau bija viņa komanda.

Pusotru minūti pirms beigām Marko Popovičs „Fuenlabrada” izvirzīja vadībā ar 80:76. 13 sekundes pirms beigām Nemaņa Nedovičs pievilka „Unicaja” līdz 80:82, taču Šmits uzreiz ar diviem soda metieniem atjaunoja plus četri. Nedovičs vēl paspēja tikt pie trim soda metieniem vienā uzbrukumā, bet trāpīja tikai divus, un „Fuenlabrada” nosargāja svarīgu uzvaru ar 86:82.

Šis panākums ir „Fuenlabrada” jau trešais pēc kārtas, turklāt izcīnīt tieši pret savu tuvāko konkurenti kopvērtējumā „Unicaja”, kura nu ir apsteigta, un Šmita komanda pakāpusies uz piekto vietu ar 15 uzvarām 23 spēlēs. Izslēgšanas spēlēs iekļūs astoņas labākās komandas. Šmits šodien ar savas karjeras rezultatīvāko ACB spēli bija rezultatīvākais savā komandā, kamēr 17 punktus pievienoja Popovičs.

Spānijā ļoti pārliecinošu uzvaru izcīnīja Jāņa Timmas un Rinalda Mālmaņa pārstāvētā „Baskonia”, kas ar 91:66 sagrāva „Gran Canaria” ar Anžeju Pasečņiku ierindā. Timma nospēlēja 23 minūtes, kurās guva četrus punktus (1p. 1/2, 2p. 0/1, 3p. 1/4) un savāca divas atlēkušās bumbas, kā arī bloķēja vienu pretinieku metienu un saņēma trīs piezīmes. Mālmanim desmit minūtēs laukumā divi punkti (2p. 1/2), trīs atlēkušās bumbas un viena rezultatīva piespēle.

Pasečņikam tāpat kā lielai daļai viņa komandas biedru šī nebija veiksmīga spēle, un viņš 14 minūtēs guva divus punktus (2p. 1/5) un ieguva trīs atlēkušās bumbas. Pasečņikam toties bija otrs labākais +/- rādītājs komandā, proti, plus viens.

Jānis Strēlnieks guva 12 punktus „Olympiacos” uzvarā pār „Kolossos” ar 83:72, kas „Olympiacos” ir piektais panākums pēc kārtas vietējā Grieķijas čempionātā. Kopvērtējumā komanda ar 15 uzvarām 19 spēlēs saglabā drošu otro vietu, taču cerības apsteigt vēl nezaudējušo „Panathinaikos” ir mazas.

Strēlnieks šodienas mačā nospēlēja 24 minūtes, kurās trāpīja četrus tālmetienus (3p. 4/7) un izdarīja vienu rezultatīvu piespēli. Viņam arī divas kļūdas, bet pretinieki, kas ieņem septīto vietu Grieķijas līgas kopvērtējumā, pret viņu pārkāpa noteikumus četras reizes.

Bet Polijā Dāvim Lejasmeieram septiņi punkti (1p. 2/2, 2p. 1/3, 3p. 1/2) „Krosno” zaudējumā ar 106:117 pret KOS. Spēlē, kura ievilkās pagarinājumā, Lejasmeiers laukumā pavadīja 26 minūtes, tajās savācot trīs atlēkušās bumbas un izdalot septiņas rezultatīvas piespēles, kā arī trīsreiz pārtverot bumbu. Mačs gan viņam beidzās priekšlaicīgi piecu saņemto piezīmju dēļ.