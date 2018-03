LBS skandāls: Jučmanis tikai jokojis, ka prēmiju ziedos  

Bijušais Latvijas basketbola izlašu direktors Māris Jučmanis vēl pirms Ministru kabineta prēmijas piešķiršanas par izciliem sasniegumiem sportā esot paudis gatavību to ziedot, tomēr viņš pats sacīja, ka tas bijis domāts kā joks.

Pagājušā gada izskaņā Jučmanis saņēma Ministru kabineta piešķirto prēmiju 5524,79 eiro apmērā par izciliem sasniegumiem sportā. Prēmija viņam kā Latvijas izlases direktoram pienācās par valstsvienības izcīnīto 2017.gada Eiropas čempionu titulu 3x3 basketbolā. Latvijas komanda ar Kārli Paulu Lasmani, Nauri Miezi, Edgaru Krūmiņu un Agni Čavaru sastāvā šajā sporta veidā, kas iekļauts arī 2020.gada Tokijas olimpisko spēļu programmā, negaidīti par kontinenta čempioniem kļuva pagājušā gada jūlijā.

Tiesa, jau pirms prēmijas saņemšanas Latvijas Basketbola savienības (LBS) ģenerālsekretārs Edgars Šneps decembrī Jučmani esot informējis, ka naudas summa būs jāziedo LBS, bet pats no tās drīkstot paturēt vien 3%, jo tāda esot ierastā kārtība, iesniegumā KNAB raksta bijušais izlašu direktors.

Trešdien portāla "sportacentrs.com" forumā parādījās ekrānšāviņš no LBS darbinieku "WhatsApp" sarakstes, kurā Jučmanis pārējiem tās dalībniekiem pauž gatavību ziedot piešķirto prēmiju LBS programmai 3x3 basketbolā. Pēc aģentūras LETA rīcībā esošās informācijas, šī sarakste notikusi pirms prēmijas saņemšanas. "Ja saņemšu naudu par 3X3, noziedošu LBS programmai 3X3 basketam," rakstīja Jučmanis.

Aģentūrai LETA Jučmanis gan sacīja, ka tas bija domāts kā joks.

"Tas bija vairāk kā joks. Skaidrs, ka ar kolēģiem sarakstījāmies [par šo tēmu]," izteicās Jučmanis, kurš gan piebilda, ka kolēģi ir informēti, ka viņa rakstītais par prēmijas ziedošanu nav jāuztver nopietni. "Cilvēks ziedo, ja vēlas to darīt, nevis gadījumā, kad kāds to pieprasa. To, ka nevēlos ziedot, arī vēlāk uzrakstīju."

Ekrānuzņēmums/Facebook

Jučmanis gan uzsvēra, ka konkrētā "WhatsApp" grupa ir vairāk paredzēta jokiem un anekdotēm, tur tiekot sūtīt ar darbu nesaistīti materiāli.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka pagājušajā nedēļā Jučmanis vērsies Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB), vainojot Latvijas Basketbola savienību (LBS) ar tās ģenerālsekretāru Edgaru Šnepu priekšgalā šantāžā un mēģinājumos izspiest Ministru kabineta piešķirto prēmiju par izciliem sasniegumiem sportā.

Šneps aģentūrai LETA Jučmaņa apgalvojumus par prēmijas izspiešanu nodēvēja par meliem. Viņš skaidro, ka Jučmanis, beidzot darbu, ir atstājis finansiālas saistības, kuras negrib nokārtot.

Jučmanis LBS strādā kopš 2010.gada un joprojām ir šīs organizācijas darbinieks, taču kopš pagājušā gada 14.oktobra ir bērna kopšanas atvaļinājumā un savus pienākumus varētu atsākt veikt nākamā gada februārī.

Šā gada 9. janvārī Jučmanis no Šnepa esot saņēmis "WhatsApp" ziņu: "Sveiks! Lūdzu ieskaiti ziedojumu", kam bijis pievienots attēls ar LBS rekvizītiem. Uz šo ziņu neko neesot atbildējis.

Pēc desmit dienām - 19. janvārī - Šneps sūtījis jaunu "WhatsApp" ziņu: "Sveiks! Kas ar ziedojumu?". Jučmanis esot atbildējis, ka nevēlas to darīt, vienlaikus atgādinot, ka joprojām nav saņēmis atalgojumu par oktobri. Bijušais izlašu direktors uzskata, ka par oktobri viņam nav samaksāts, lai piespiestu veikt ziedojumu.

Savukārt 2. martā Jučmanis no LBS finanšu direktora Arvīda Grigaļāviča saņēmis organizācijas prezidenta Valda Voina parakstītu darba devēja rīkojumu par paskaidrojumu pieprasīšanu. Viņam esot jāpaskaidro LBS finanšu līdzekļu pārtēriņš 53 471,78 eiro apmērā, pretējā gadījumā LBS šo naudu piedzīšot tiesas ceļā.

"No Grigaļāviča teiktā sapratu, ka LBS ģenerālsekretārs Šneps ir gatavs atstāt minēto pieprasījumu bez virzības, ja es nekavējoties noziedošu iepriekš minēto prēmiju," iesniegumā likumsargiem raksta Jučmanis.

Sarunā ar aģentūru LETA Jučmanis LBS rīcību saistībā ar vairāk nekā 53 000 eiro piedzīšanu raksturoja kā šantāžu.

"Kopš Šnepa ziņojumiem "WhatsApp" grupā pagāja nepilni divi mēneši. Atteicos ziedot savu prēmiju un tad 2.martā no LBS saņēmu dokumentu, ka mani sūdzēs tiesā par vairāk nekā 53 000 eiro," situāciju aprakstīja Jučmanis. "Skaidrs, ka tā ir šantāža, un vērsos KNAB."

Jučmanis lūdzis KNAB veikt visas procesuālās darbības viņa tiesību aizstāvībai un vainīgos saukt pie atbildības.

Savukārt ģenerālsekretārs skaidro, ka Jučmanis, beidzot savu darbu, ir atstājis finansiālas saistības. "Savu darbu viņš ir beidzis, bet rēķini turpina nākt," norādīja Šneps, kurš apstiprināja, ka bijušajam izlašu direktoram ir izsūtīts dokuments par pārtēriņiem.

"Māris [Jučmanis] atbildēja par izlašu budžetu. Neviens cits tos tēriņus nekontrolē, vai arī dara to periodiski. Vadība paraksta tikai rēķinus. Par to, vai varam [konkrētus tēriņus] atļauties, atbild katras struktūrvienības vadītājs, šajā gadījumā Jučmanis," skaidroja Šneps.

Viņš teica, ka LBS konstatējusi pārtēriņus un tagad par to nosūtījusi Jučmanim "juridiski korekti sakārtotu dokumentu".

Tikmēr LBS valdes loceklis Edgars Jaunups bija pārsteigts, izdzirdot par LBS finanšu līdzekļu pārtēriņu.

"Esam noslēguši pagājušo finansiālo gadu. No ģenerālsekretāra nekādas šādas informācijas nebija, tieši pretēji - bija ziņojums, ka viss ir kārtībā," aģentūrai LETA sacīja Jaunups.

Tiesa, neilgi pēc aģentūras LETA zvana Jaunups no Šnepa esot saņēmis īsziņu, ka pārtēriņš tomēr bijis.

LBS budžeta izpilde tiek vērtēta vairākas reizes gadā, kā arī noslēdzot finansiālo gadu.

Trešdien LBS valde izskatīja jautājums par finanšu līdzekļu izlietojumu, kas radās, Latvijas izlasei sagatavojoties un spēlējot Eiropas čempionātā. Tika uzklausīta finanšu direktora Grigaļāviča atskaite, bet pēc tās LBS valde lēma viņu atbrīvot no darba pienākumiem.

KNAB Jučmaņa sūdzību par iespējamu prēmijas izspiešanu pārsūtījis Valsts policijai.