LBS atliek Jučmaņa un Šnepa "ziedojuma" lietas izskatīšanu

Latvijas Basketbola savienība (LBS) jautājumu, ka organizācijas ģenerālsekretārs Edgars Šneps, iespējams, mēģinājis no bijušā basketbola izlašu direktora Māra Jučmaņa izspiest Ministru kabineta piešķirto prēmiju par izciliem sasniegumiem sportā, atlikusi līdz pirmdienai, 19.martam, paziņoja LBS prezidents Valdis Voins.

Šodien LBS ārkārtas valdes sēde, netika izskatīts pagājušajā nedēļā ažiotāžu guvušais jautājums par Jučmaņa rīcību vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB), vainojot LBS un Šnepu par mēģinājumu izspiest Ministru kabineta piešķirto prēmiju.

Tā vietā šodien tika izskatīts jautājums par finanšu līdzekļu izlietojumu, kas radās no Latvijas izlases sagatavošanas un dalības Eiropas čempionātā. Tika uzklausīta finanšu direktora Arvīda Grigaļāviča atskaite, bet pēc tās LBS valde lēma viņu atbrīvot no darba pienākumiem.

"Valde pēc gandrīz divu stundu diskusijām nolēma veikt auditu par rēķiniem, kas iesniegti pēc noteiktā laika posma un kas radīja pārtēriņu. Tāpat mēģināsim saprast, kurš par to ir atbildīgs," medijiem teica Voins. "Valde lēma izstrādāt kontroles mehānismu, kas saistīts ar finanšu līdzekļu izlietojumu attiecībā uz nacionālajām izlasēm, kā arī pārskatīt atsevišķu LBS amatpersonu darbu pienākumus attiecībā uz šo līdzekļu izlietojumu."

Šneps aģentūrai LETA pagājušajā nedēļā Jučmaņa apgalvojumus par prēmijas izspiešanu nodēvēja par meliem. Viņš skaidroja, ka Jučmanis, beidzot darbu, ir atstājis finansiālas saistības, kuras negrib nokārtot. Bijušajam izlašu direktoram esot jāpaskaidro LBS finanšu līdzekļu pārtēriņš 53 471,78 eiro apmērā, pretējā gadījumā LBS šo naudu piedzīšot tiesas ceļā.

LBS valde nolēma sasaukt vēl vienu ārkārtas sēdi pirmdien plkst.10, turklāt uzaicinājums ierasties izsūtīts arī Jučmanim, lai organizācija var pieņemt galīgu lēmumu attiecībā uz līdzekļu izlietojumu.

"Rēķini pienāk arī tagad. Gribam precīzi zināt, kāpēc pakalpojums ir saņemts septembrī, bet rēķins ir nācis ilgstoši - vairākus mēnešus. Esam uzdevuši Edgaram Jaunupam un mūsu revidentam apkopot šo informāciju, lai pirmdien varētu ziņot, kas ir jāmaina sistēmā, lai tādas lietas vairs nenotiktu," izteicās Voins.

LBS prezidents arī nenoliedza, ka ar Jučmani par finanšu pārtēriņu domstarpības bijušas jau pirms tam, turklāt iepriekš viņam izteikts arī rājiens.

"Gribam pirmdien saņemt paskaidrojumus, kāpēc ir radies pārtēriņš. No valdes nevienam nav aizdomu, ka tā būtu ļaunprātīga rīcība un ka tas būtu saistīts ar līdzekļu nelietderīgu izmantošanu. Izlasei ir sniegti pakalpojumi no uzņēmumiem un personām, bet atskaites dokumenti ir ienākuši vēlu. Tie būtu paredzēti segšanai no iepriekšējā budžeta, bet tagad tas jādara no šī gada finanšu līdzekļiem," atzina Voins.

Voins norādīja, ka jautājums par prēmijas izspiešanu ir pirmdienas valdes sēdes dienas kārtībā, un tad arī, iespējams, tikšot pieņemti nākamie lēmumi.

"Par ziedojumiem neko nevaru pateikt, esmu redzējis tikai to, ko ir publicējuši mediji. Nav nekāda juridiska pamatojuma apgalvot, ka tā ir vai nav bijis. Neesam izmeklēšanas iestāde vai tiesa," izteicās Voins, vienlaikus piebilstot, ka tāda situācija nav pieļaujama, ja izspiešana un šantāža tiešām pierādīsies. "Katra puse uzskata, ka taisnība ir viņu pusē. Cik pamatotas ir šīs īsziņas un publikācijas - gaidām, ka to izvērtēs iestādes, kas šajā jomā ir kompetentas."

Pagājušā gada izskaņā Jučmanis saņēma Ministru kabineta piešķirto prēmiju 5524,79 eiro apmērā par izciliem sasniegumiem sportā. Prēmija viņam kā Latvijas izlases direktoram pienācās par valstsvienības izcīnīto 2017.gada Eiropas čempionu titulu 3x3 basketbolā. Latvijas komanda ar Kārli Paulu Lasmani, Nauri Miezi, Edgaru Krūmiņu un Agni Čavaru sastāvā šajā sporta veidā, kas iekļauts arī 2020.gada Tokijas olimpisko spēļu programmā, negaidīti par kontinenta čempioniem kļuva pagājušā gada jūlijā.

Tiesa, jau pirms prēmijas saņemšanas Šneps decembrī Jučmani esot informējis, ka naudas summa būs jāziedo LBS, bet pats no tās drīkstot paturēt vien 3%, jo tāda esot ierastā kārtība, iesniegumā KNAB raksta bijušais izlašu direktors.

Šā gada 9. janvārī Jučmanis no Šnepa esot saņēmis "WhatsApp" ziņu: "Sveiks! Lūdzu ieskaiti ziedojumu", kam bijis pievienots attēls ar LBS rekvizītiem. Uz šo ziņu neko neesot atbildējis.

Pēc desmit dienām - 19. janvārī - Šneps sūtījis jaunu "WhatsApp" ziņu: "Sveiks! Kas ar ziedojumu?". Jučmanis esot atbildējis, ka nevēlas to darīt, vienlaikus atgādinot, ka joprojām nav saņēmis atalgojumu par oktobri. Bijušais izlašu direktors uzskata, ka par oktobri viņam nav samaksāts, lai piespiestu veikt ziedojumu.

Savukārt 2. martā Jučmanis no LBS finanšu direktora Grigaļāviča saņēmis organizācijas prezidenta Voina parakstītu darba devēja rīkojumu par paskaidrojumu pieprasīšanu. Viņam esot jāpaskaidro LBS finanšu līdzekļu pārtēriņš 53 471,78 eiro apmērā, pretējā gadījumā LBS šo naudu piedzīšot tiesas ceļā.

"No Grigaļāviča teiktā sapratu, ka LBS ģenerālsekretārs Šneps ir gatavs atstāt minēto pieprasījumu bez virzības, ja es nekavējoties noziedošu iepriekš minēto prēmiju," iesniegumā likumsargiem raksta Jučmanis.

Sarunā ar aģentūru LETA Jučmanis LBS rīcību saistībā ar vairāk nekā 53 000 eiro piedzīšanu raksturoja kā šantāžu.

Jučmanis lūdzis KNAB veikt visas procesuālās darbības viņa tiesību aizstāvībai un vainīgos saukt pie atbildības.

Šneps sarunā ar aģentūru LETA Jučmaņa teikto par prēmijas izspiešanu nodēvēja par nepatiesību: "Tās ir muļķības," viņš teica.

Ģenerālsekretārs skaidro, ka Jučmanis, beidzot savu darbu, ir atstājis finansiālas saistības. "Savu darbu viņš ir beidzis, bet rēķini turpina nākt," norādīja Šneps, kurš apstiprināja, ka bijušajam izlašu direktoram ir izsūtīts dokuments par pārtēriņiem. Uz šo ziņojumu viņam it kā esot jāatbild 14 dienu laikā.

"Māris [Jučmanis] atbildēja par izlašu budžetu. Neviens cits tos tēriņus nekontrolē, vai arī dara to periodiski. Vadība paraksta tikai rēķinus. Par to, vai varam [konkrētus tēriņus] atļauties, atbild katras struktūrvienības vadītājs, šajā gadījumā Jučmanis," skaidroja Šneps.

Viņš teica, ka LBS konstatējusi pārtēriņus un tagad par to nosūtījusi Jučmanim "juridiski korekti sakārtotu dokumentu".

Tikmēr LBS valdes loceklis Edgars Jaunups sākotnēji bija pārsteigts, izdzirdot par LBS finanšu līdzekļu pārtēriņu.

"Esam noslēguši pagājušo finansiālo gadu. No ģenerālsekretāra nekādas šādas informācijas nebija, tieši pretēji - bija ziņojums, ka viss ir kārtībā," aģentūrai LETA sacīja Jaunups.

Tiesa, neilgi pēc aģentūras LETA zvana Jaunups no Šnepa esot saņēmis īsziņu, ka pārtēriņš tomēr bijis.

LBS budžeta izpilde tiek vērtēta vairākas reizes gadā, kā arī noslēdzot finansiālo gadu.

KNAB Jučmaņa sūdzību par iespējamu prēmijas izspiešanu pārsūtījis Valsts policijai.