Bertānam cīņa pret konferences grandiem “Warriors”  

Šonakt 5.30 pēc Latvijas laika savā starpā Goldensteitā tiksies mājinieku komanda “Warriors” ar Dāvja Bertāna Sanantonio “Spurs” vienību. Abas pārstāv Rietumu konferenci. “Warriors” atrodas otrajā vietā ar 50 uzvarām un 14 neveiksmēm, un “Spurs” ar 37 triumfiem un 27 zaudējumiem sēž piektajā vietā.

Dāvis Bertāns palicis kā vienīgais Latvijas pārstāvis Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA). Viņš pēdējā spēlē pierādīja savu vērtību “Spurs”, pret Memfisas “Grizzlies” iemetot 17 punktus. No savas darba vietas - trīspunktu līnijas - viņš nebija produktīvs, trāpot tikai vienu no pieciem izmestajiem metieniem. Tas netraucēja mest ar 55,6 procentiem no spēles, kas nozīmēja, ka Bertāns bija simtprocentīgi sekmīgs no pārējām laukuma vietām.

Bertāns ar katru mēnesi ir uzlabojis savu sniegumu un statistiku. Gan procents no perimetra izmestajiem metieniem, gan punktu skaits vidēji spēlē ir audzis. Februāra griezumā Bertāns no perimetra ir lādējis ar augstvērtīgiem un apaļiem 40 procentiem. Tas ļāvis šajā mēnesī vidēji spēlē gūt 6,8 punktus. Tikai Janvārī viņš spēja samest vairāk (10). Tas noved pie lielākas uzticības no “Spurs” galvenā trenera Gregs Popoviča puses.

Dāvis šos rādītājus sasniedzis pieaugošā spēles laika dēļ. Var teikt, ka Dāvis savu laimi ir cēlis uz cita nelaimi. Skan banāli, bet Bertāna spēles laiku ietekmējusi komandas līdera Kavaji Leonarda neesamība komandā, kurš vēl joprojām nav atgriezies no traumas, kas tika gūta iepriekšējās sezonas konferences finālos pret šo pašu Goldensteitas “Warriors”.

Ap Kaviji Leonardu ir sacelta liela baumu vētra, kādu Sanantonio sistēma sen nav piedzīvojusi. Parasti katru gadu par šo komandu sāk runāt, kad Latvijā pūpoli sāk ziedēt jeb kad NBA tuvāk nāk izslēgšanas spēles. Regulārajā sezonā “Spurs” vienmēr ir bijusi kā tāds klusais bērns klasē, kurš labi mācās, bet reti kāds ar viņu runā un pievērš uzmanību. Šis gads ir izņēmums.

Visa šī drāmas burbulis saistīts ar Kavaji neuzticību komandas ārstiem, kuri ir pateikuši, ka viņš ir pilnībā gatavs un rehabilitējies, lai vilktu botas un dotos laukumā. Problēma sākās tur, ka Leonards gan tā nedomā. Viņaprāt, viņš nejūtas pilnība gatavs, kas uzreiz ir kā malka ugunskuram. Tas izraisīja saspīlētību un viedokļu nesaskaņu starp abām pusēm. Iznākums vēl ir miglā tīts, taču spekulācija ir vairākas. Viena no tām radikālākajām ir, ka Leonarda un “Spurs” sadarbība vārētu būt situsi pēdējo stundiņu.

Leonarda prombūtnes laikā Sanantonio komanda spējusi respektabli un apbrīnas vērti spēlēt un turēties virs ūdens, ņemot vērtā līdera traumu. Tas bijis iespējams Grega Popoviča dēļ, kurš pēc trenera karjera beigām, iespējams, sevi varēs dēvēt par labāko treneri, kāds jebkad NBA ir bijis. Protams, bez spēlētājiem, kuri trenera zīmējumus var izpildīt uz laukuma, motors negrieztos.

Viens no veiksmīgākajiem šogad “Spurs” rindās bijis Lemarkuss Aldridžš, kurš šogad atkal spējis sevi iezīmēt NBA kartē kā teicamu un grūti apstādināmu spēlētāju. Viņš šogad vidēji spēle ir spējis samest 22,2 punktus. Aldridžš bijis sensacionāls. Ir bijuši izteikumi, ka viņš īsti neiederas Popoviča daudzveidīgajā un striktajā sistēmā, jo ir pārāk individuāls, taču bez viņa “Spurs” nebūtu pat ne tuvu tik augstu kopvērtējumu, cik viņi ir šobrīd.

“Warriors” komandu uz maiņām vada gan saspēles vadītājs un divkārtējs čempions Stefans Karijs, gan daudzu nopeltais vieglais uzbrucējs Kevins Durants, kurš ar savu bijušo klubu Oklohomas “Thunders” Rietumu konferences finālā zaudēja komandai, kuru viņš šobrīd pārstāv. Galvenais aizsardzības balsts ir Dreimonds Grīns, kurš ir universālākais aizsargs līgā. Pērn tika atalgots, izcīnot gada labākā aizsardzības spēlētāja balvu. Visus trīs veiksmīgi papildina snaiperis Klejs Tompsons, kurš var sekundes laikā, noķerot bumbu, palaist to groza virzienā. Dara viņš to ar 44,9 procentu precizitāti.

Šajā dueli pārsteigumiem nevajadzētu būt. Proti, izteikti favorīti ir Goldensteitas “Warriors”. Par to liecina atšķirība komandu bilancē un tajā, ka “Warriors” komanda ir pārbagāta ar superzvaigznēm. Ir maza iespējamība, ka Popoviča taktiskās viltības uz spēles zīmējums spēs pārsteigt labi ieeļļoto Goldensteitas kara mašīnu.