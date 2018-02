Latvijas sieviešu basketbola izlasePasaules kausā pret ASV, Ķīnu un Senegālu  

Latvijas sieviešu basketbola valstsvienība Pasaules kausa izcīņu sāks D grupā, sacenšoties pret ASV, Ķīnu un Senegālu. Pasaules astoņpadsmitās meistarsacīkstes notiks 22.-30. septembrī Tenerifes salā.

Mārtiņa Zībarta trenētā komanda pirms izlozes tika izsēta otrajā grozā, tādējādi bija zināms, ka grupas turnīrā nebūs jāspēlē pret Beļģiju, Grieķiju un Turciju. Latvija pretiniekos ieguva ASV no pirmā groza, Ķīnu no trešā groza un Senegālu no ceturtā groza.

Turnīra rīkotāja, Eiropas čempione Spānija nokļuva C grupā kopā ar Beļģiju, Japānu un Puertoriko. Ameriku čempione Kanāda A grupā spēlēs pret Franciju, Grieķiju un Koreju, bet 2006. gada Pasaules kausa ieguvēja Austrālija nokļuva B grupā ar Turciju, Argentīnu un Nigēriju.

Izlozē tika ņemts vērā ģeogrāfiskais princips. 1) Kanāda un Argentīna nevarēja tikt ielozētas ar ASV. 2) Japāna un Ķīna nevarēja spēlēt ar Austrāliju. 3) Puertoriko nevarēja tikt ielozēta ar ASV, Kanādu un Argentīnu. 4) Koreja nevarēja spēlēt ar Austrāliju, Japānu un Ķīnu.

Latvijai bija 12 teorētiski iespējamas pretinieces. No pirmā groza ASV, Austrālija, Spānija un Francija. No trešā groza Kanāda, Argentīna, Japāna vai Ķīna. No ceturtā groza Puertoriko, Koreja, Nigērija un Senegāla. Pēc pirmo divu grozu izlozēšanas palika četri varianti: Japāna un Ķīna no trešā groza, kā arī Nigērija un Senegāla no ceturtā groza.

Pasaules kausa izloze