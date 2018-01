Porziņģim un Bertānam šonakt spēles viesos  

Nacionālajā basketbola asociācijā Dāvja Bertāna pārstāvētā Sanantonio "Spurs" plkst. 2:30 pēc Latvijas laika viesosies pie Bruklinas "Nets", bet Kristapam Porziņģim un Ņujorkas "Knicks" stundu vēlāk spēle pret Memfisas "Grizzlies". Memfisā "Knicks" nav uzvarējusi jau gandrīz septiņus gadus, zaudējot sešās spēlēs pēc kārtas.

Ņujorkas "Knicks" ar 20 uzvarām un 24 zaudējumiem Austrumu konferencē ieņem desmito vietu, un kārotais astotnieks ir vien dažu uzvaru attālumā. Nākamās sešas spēles būs jāaizvada izbraukumā, tostarp jātiekas ar čempioni un pašreizējo līderi Goldensteitas "Warriors", taču vairums pretinieču ir uzvaramas - ja vien "Knicks" patiešām tēmē uz ilgi gaidīto atgriešanos izslēgšanas spēlēs. Šā izbraukuma nozīmi apzinās arī Kristaps Porziņģis: "Tā būs milzīga. Šis izbraukums parādīs, kur pašlaik atrodamies. Viesos tik daudz spēļu bijušas līdzvērtīgas, taču mums ir labāk jāaizvada galotnes."

Savainojumu māktā Memfisas "Grizzlies" pamazām atguvusi ritmu un kaut daļu agrākās pārliecības, uzvarot pēdējās piecās no desmit spēlēm - pirms tam komanda zaudēja 19 no 21 mača. Memfisa zaudējusi tikai vienā no pēdējām četrām mājas spēlēm, savā laukumā apspēlējot gan Losandželosas "Clippers" (115:112), gan Ņūorleānas "Pelicans" (105:102), gan arī Losandželosas "Lakers" (123:114). Ņujorkas "Knicks" izbraukuma bilance joprojām ir ļoti vāja (5-15), tomēr pēdējās trīs cīņās izdevies svinēt divas uzvaras - Dalasā (100:96) un nosacītajā izbraukuma spēlē Bruklinā (119:104).

Memfisas "Grizzlies" rezultatīvākais spēlētājs šosezon ir aizsargs Tairīks Evanss, kurš no 41 spēles sācis 22, vidēji guvis 19,6 punktus, izcīnījis 5,1 atlēkušo bumbu un izdarījis 4,8 rezultatīvas piespēles. Savukārt zem groza lielākais spēks ir katalāņu centrs Marks Gazols, kurš vidēji ticis pie 18,4 punktiem, 8,6 atlēkušajām bumbām, 4,0 rezultatīvām piespēlēm un 1,5 bloķēta metiena. Traumu dēļ pret "Knicks" nespēlēs saspēles vadītājs Maiks Konlijs (tikai 12 spēles, vidēji 17,1 punkts un 4,1 rezultatīva piespēle) un uzbrucējs Čendlers Pārsonss (26 spēles, 8,8 punkti), bet zem lielas jautājuma zīmes ir vēl viena uzbrucēja Džeimsa Enisa (40 spēles, 7,1 punkts) dalība.

"Knicks" uzvarā Bruklinā no malas noskatījās Tims Hārdevejs, kuram pēc savainojuma sadziedēšanas tika dota atpūta, taču galvenais treneris Džefs Hornačeks neizslēdza, ka šonakt Hārdevejs, kurš ar 18,0 punktiem ir otrais rezultatīvākais komandā, jau varētu atgriezties sākumpieciniekā. Labu debiju piedzīvoja jaunpienācējs Trejs Bērks, kurš astoņās minūtēs sakrāja piecus punktus un divas rezultatīvas piespēles. Abu vienību pirmajā savstarpējā spēlē decembra sākumā "Knicks" mājās uzvarēja ar 99:88. Viesiem izcēlās Gazols (17p+8ab), bet mājiniekiem rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Kortnijs Lī. Porziņģis toreiz guva 18 punktus un ar vidēji 23,7 punktiem ir rezultatīvākais "Knicks" sastāvā. Latvietim arī 2,26 bloķēti metieni, kas ir labākais rādītājs līgā.

Tikmēr Rietumu konferences trešās vietas īpašniece Sanantonio "Spurs" viesosies pie Bruklinas "Nets", kas iepriekš pret Ņujorkas "Knicks" (104:119) piedzīvoja otro zaudējumu pēc kārtas un piekto - pēdējās sešās spēlēs. Savukārt "Spurs" negaidīti izbraukumā piekāpās Atlantas "Hawks" (99:102) un pēdējās deviņās spēlēs izcīnījusi tikai četras uzvaras. "Spurs" šonakt nepalīdzēs Rūdijs Gejs (11,5 punkti, trešais rezultatīvākais komandā) un Manu Džinobili (9,1p), bet zem lielas jautājuma zīmes ir Pau Gazols (10,4p+8,1ab). Mājiniekiem joprojām nebūs D'Andželo Rasela (12 spēlēs 20,9p+5,7rp+4,7ab), Džeremija Lina (tikai viena spēle) un Aizejas Vaitheda (desmit spēlēs 7,6p).

Latviešu līdzjutējus, protams, priecē, ka komandas biedru savainojumu un paša labā snieguma dēļ spēles laiks jūtami pieaudzis Dāvim Bertānam. Pēdējo astoņu maču laikā viņš vidēji spēlējis 24,9 minūtes, guvis 12,6 punktus, izcīnījis 3,1 atlēkušo bumbu, bloķējis 0,6 metienus, trāpījis 48,9% tālmetienu (23/47), 48,1% divpunktu metienu (13/27) un 85,7% soda metienu (6/7). 25 gadus vecā uzbrucēja rēķinā arī 28 punktu uguņošana pret Sakramento "Kings" un divas spēles ar sešiem trāpītiem tālmetieniem.

Rezultatīvākais "Spurs" sastāvā šosezon joprojām ir Lamarkuss Oldridžs, kurš sakrājis 22,4 punktus un 8,5 atlēkušās bumbas. Starp "Nets" veselajiem spēlētājiem rezultatīvākais ir spēka uzbrucējs Rondei Holiss-Džefersons (14,9p+6,7ab).