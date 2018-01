Latvijas faniem jāpalīdz Kristapam Porziņģim tikt uz Zvaigžņu spēli

Sociālos medijus uzvārījuši centieni iebalsot Kristapu Porziņģi (attēlā) Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Zvaigžņu spēlē, kas notiks no 16. līdz 18. februārim Losandželosā. Pati balsošana finišēs šodien plkst. 17 pēc Latvijas laika, kad Amerikā būs pusnakts.

Nobalsot varēja un vēl var ne vairāk kā 10 reizes 24 stundu laikā. Vienā ierakstā jebkurā sociālajā kontā var balsot tikai par vienu spēlētāju. Obligāts priekšnoteikums, ka ierakstam jāsastāv no tēmtura #NBAvote.

Pēc vairāku ekspertu domām, Kristaps Porziņģis šogad atšķirībā no pirmās un pērnās sezonas pilnībā atbilst tam, lai tiktu uz Zvaigžņu spēli. «Porziņģis noteikti ir pelnījis spēlēt NBA Zvaigžņu spēlē, jo atbilst zvaigznes statusam. To nevar nopirkt, izlūgties vai iemainīt. Viņš tāds ir!» saka sporta žurnālists Armands Puče. Iepriekšējā gadā skaļums ap Kristapa Porziņģa nogādāšanu Zvaigžņu spēles starta piecniekā bija uzgriezts līdz maksimumam, nedzirdot apkārtējos trokšņus un darot to ar naivumu un pārspīlētu fanātismu, un pat vienā brīdī neprofesionālismu, kad LTV centās pārņemt šo balsošanas kampaņu, cerot iegūt Zvaigžņu spēles raidīšanas tiesības.

Kristaps šobrīd ir galvenais spēlētājs Ņujorkas Knicks komandā. «Jāatceras, ka 22 gadu vecumā viņu pozicionē kā viena NBA kluba galveno spēku - basketbola vēsturē nav daudz tādu gadījumu, kad tik jaunam puikam krauj virsū tik milzīgu atbildību,» saka A. Puče par Kristapa lielo lomu komandā. Neskatoties uz atbildību, Kristaps līdz šim brīdim ir spējis sasniegt augstākos rādītājus trijās NBA aizvadītajās sezonās - 23,7 punkti vidēji spēlē, kas ļauj starp visiem NBA spēlējošajiem atrasties 14. vietā.

Šogad lielā balsošana nav lieka, A. Puče paskaidroja un uzteica latviešu vēlmi iebalsot Kristapu Porziņģi Zvaigžņu spēlē. «Šo atbalstu nekad nedrīkst vērtēt kā aklu fanātismu. Tas ir lepnums par tautieti. Par Kristapu balsos arī ļoti daudz pārējās pasaules basketbola līdzjutēju, jo viņš ir populārs un atzīts. Šādu godu nopelna ar attieksmi un prasmēm.»

Gandrīz katrs latvietis kādā sociālajā tīklā ir redzējis vai pats ierakstījis ierakstu par to, lai Kristaps Porziņģis tiktu uz Losandželosu, kur notiks šī gada NBA zvaigžņu paraugizrāde. Viens no viņiem ir Krists Ķēniņš, kurš par basketbolu ikdienā padziļināti neinteresējas, tikai tādā līmenī, ka no rīta pārskrien pāri ziņām ar spēļu rezultātiem un apskatiem, taču palaist garām šo balsošanas kampaņu viņš nevarēja. «Nobalsot mani mudināja paziņas, kuri ar balsojumiem pārpludināja manu ziņu sadaļu.» Ar balsošanu viņš nav pārāk aizrāvies, bet spriež: «Ja katrs, kurš Ņujorkā un Latvijā kaut nedaudz seko līdzi Porziņģim, nobalsotu par Kristapu, tad viņš balsojumā būtu tālu priekšā visiem pārējiem.» Citās domās ir Emīls Liepiņš, kurš arī ir šā sociālā medija lietotājs. Viņš savukārt ir neitrālāks un atturīgāks pret šiem balsošanas plūdiem, kas pārņēmuši sociālos tīklus: «Neredzu īpašu jēgu šim, jo nedomāju, ka viņš neiekļūs Zvaigžņu spēlē, pat ne rezervistos.»