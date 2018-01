Virsotnes un nogāzes: Kristaps Porziņģis sezonas pusē  

Kristaps Porziņģis – vārds un uzvārds, kuru pat tante Bauskā zina. Porziņģis savu un Latvijas vārdu aiznesis pāri okeānam un tos tur iecementējis. Retajam nav zināms, kuru komandu viņš pārstāv. Tie, kuri vēl nezin – Kristaps Porziņģis spēlē Ņujorkas “Knicks”. To viņš dara sekmīgi jau trešo gadu. Kā viņam ir veicies 2017. gadā?

“Knicks” komanda vasarā, kas NBA ir stapbrīdis stap sezonām, bija viens no karstākajiem sarunu tematiem. Galvenais iemesls tam bija peripētijas starp bijušo Ņujorkas superzvaigzni Karmelo Entoniju un kluba vadību. Karmelo bija neapmierināts ar pastāvošo iekārtu (Filu Džeksonu) un pastāvošā iekārta nebija apmierināta ar Entoniju. Vasaras beigās vadība atlaida galveno lēmēju komandā Filu Džeksonu, taču Karmelo tāpat vairs nevēlējās savu nākotni saistīt ar šo oganizāciju. Viss beidzās ar to, ka Entonijs tika aizmainīts uz Oklahomas “Thunders”. Tālāk jau ir cits stāsts.

Ziemeļamerikas mekas komanda šogad ir aizvadījusi 38 spēles, kas ir gandrīz puse no noteiktajām spēlēm, kas katrai regulārajā sezonā jāizspēlē (82). Kā Ņujorkas vienībai ir veicies šajā posmā? Labākais vārds, kas raksturotu komandas sniegumu, būtu: vidēji. “Vidēji” sliecās uz pozitīvo pusi. Nevar teikt, ka labi, ja komanda nav starp astoņām labākajām savā konferencē. Tajā pašā laikā roka neceļas apgalvot, ka slikti, jo “Knicks” nav atrodama stap sliktākajām Austrumu komandām. Ja precizē, tad Ņujorkas vienība no aizvadītajām spēlēm spējusi izcīnīt 18 uzvaras, klāt nāk 20 zaudējumi.

Lielākā daļa zaudējumu ir piedzīvoti, spēlējot viesos. No kopējiem 20 zaudējumiem 13 piedzīvoti izbraukumā. Tas savukārt parāda “Knicks” izcilo sniegumu mājās. Proti, mājās hallē ņujorkieši spējuši triumfēt 15 reizes. Mājās viņi ir spējīgi apturēt jebkuru līgas grandu.

Beidzot esam nonākuši pie galvenā stāsta varoņa, kurš atbildīgs par visām 18 uzvarām. Sezonas sākums bija iespadīgāks par iespaidīgu. Porziņģis tāpat kā rudens pārklāj Latviju septembrī un oktrobrī, viņš pārklāja visu NBA ar ziņām par savu sensacionālo spēli. Ievadā viņš savu vārdu pieteica starp labākajiem NBA. Kādu laiku viņš gozējās rezultatīvāko spēlētāju augšgalā. Oktobrī Porziņģis vidēji spēlē spēja salādēt gandrīz 30 punktus (29,3).

Viens no Porziņģa galvenajiem ieročiem, metiens no trīspunktu līnijas, savu virsotni piedzīvoja novembrī, kad visa mēneša laikā viņš no perimetra meta ar 42,4 procentiem. Tas viņu šobrīd ierindotu starp 20 labākajiem snaiperiem līgā. Porziņģa strēlnieka spējas jau zināmas starp visiem NBA spēlētājiem. Tas viņu padara par to, kas viņš šobrīd ir.

Pirms 10 gadiem kaut kas tāds bija gandrīz neiedomājams- 221 centimetru garš spēlētājs ar īsā spēlētāja dotumiem. Porziņģis ar savu ātrumu, atlētismu un augumu ir lielas galvassāpes garajiem un masīvajiem spēlētājiem citās līgas komandās, kuriem ir uzdota Porziņģa segšana. Tas viņa vērtību uzcēlis debesīs. Vienīgā problēma Porziņģim ir pret līdzīgiem spēlētājiem kā viņš, kuri NBA vairojas kā sēnes pēc lietus. Šāda tipa spēlētāji NBA pēc vairākiem gadiem nebūs retums. Vēl grūtības Kristapam bieži sagādā ne tik mobilie spēlētāji, bet stiprie un ar labu kāju darbību aizsardzībā. Viens piemērs ir centrs Als Horfords Bostonas “Celtics”.

Kā jau visiem jaunajiem spēlētājiem arī Porziņģim ir problēmas ar spēles noturēšanu vienā līmenī visas sezonas garumā - gadās kritumi. Tādu Porziņģis sāka piedzīvot no decembra sākumā. Tas atspoguļojas metienu procentā. Kopējais metiena procents šajā mēnesī Porziņģim bija katastrofāli zems (41,2%). Trīspunktu metiens piedzīvoja viskrasāko lejupslīdi. Decembrī viņš spēja trāpīt tikai katru trešo no izmestajiem metieniem no perimetra (32,1%). Jebkuram ir skaidrs, ka tas nav Porziņģa talanta aprakstošs cipars. Šie vājie procenti realizējušies punktu sarukumā. Šobrīd Kristaps vidēji spēlē met 23,8 punktus, kas viņam ļauj atrasties 13. vietā starp līgas lielajiem vaļiem.

Otra problēma, kas iezīmējas, ir spēle aizsardzībā. Jā, liepājnieks ar 2,2 blokiem spēlē ir trešais labākais šajā rādītājā starp visiem 450 šajā līgā spēlējošajiem. Šis rādītājs veiksmīgi aizmiglojis acis daudziem, saucot mūsu vienradzi par elites līmeņa aizsargu, kas ir aplami. Nepārprast, Kristaps groza tuvumā ir trauksmes signāls jebkuram spēlētājam, kurš plāno viegli iemest bumbu grozā. Problēma tāda, ka ne visi Kristapa sedzamie kā akmeņi sēž soda laukumā. Šajā basketbola ērā spēlētāji vairāk cenšās iet ārā uz perimetru, kur Porziņģis bieži pazaudē savu sedzamo. Tas bieži noved pie zaudētiem punktiem. Šo rādītāju nevar redzēt statistikas ailēs, bet, skatoties spēles, to ir grūti neievērot.

Sezona ir tikai pusē, tas nozīmē, ka paceļam būs vēl bedres un spožas spēles. Pagidām ir grūti prognozēt, kad tās būs. Skaidrs ir viens - kur iet Kristaps Porziņģis, tur arī Ņujorkas “Knicks”. Vispopulārākā prognoze, ka Ņujorka šogad nespēs iekļūt izslēgšanas spēlēs, taču var teikt, ka “Knicks” turpinās priecēt savus fanus arī pēc 82 aizvadītajām spēlēm. Tomēr tālāk par pirmo raundu pleijofos tikt nesanāks.