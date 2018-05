PČ hokejā. TEKSTA TIEŠRAIDE. Latvija - Dānija. 2.trešdaļa - 1:0

Šovakar Latvijas izlasei pēdējā spēle grupas turnīrā, kad jātiekas ar Dānijas hokejistiem. Šī būs spēle, kurā abas komandas cīnīsies par vietu ceturtdaļfinālā un tikai uzvarētājs turpinās čempionātu. Latvijas izlase labāko astoņu komandu vidū nav bijusi kopš 2009. gada.

Ar dāņiem elites grupā spēlēts vien piecas reizes, taču tik un tā savstarpējo spēļu bilance ir negatīva - divas uzvaras un trīs zaudējumi (divreiz zaudēts pēcspēles metienos). Pirmā spēle bija 2003. gada 6. maijā Turku un toreiz uzvarējām ar 4:2, bet pērn Ķelnē (6. maijā) čempionātu iesākām ar 3:0 uzvaru.

Abās spēlēs, kurās tika izpildīti pēcspēles metieni, Latvija no septiņām iespējām realizēja tikai vienu. 2011. gada spēlē izpildot četrus metienus divreiz to neizdarīja Aleksandrs Ņiživijs, pa reizei Andris Džeriņš un Herberts Vasiļjevs. Savukārt 2016. gadā savas iespējas neizmantoja Džeriņš, Miks Indrašis un Kaspars Daugaviņš. Pirmajā spēlē Latvijas izlases vārtos bija tagadējais vārtsargu pieskatītājs Edgars Masaļskis, bet otrajā - Elvis Merzļikins.

Latvijas izlases sastāvs

Merzļikins

Cibuļskis - Galviņš, Indrašis - Džeriņš - Rēdlihs

Sotnieks - Siksna, Ķēniņš - Ābols - Balcers

Rubīns - Freibergs, Ri.Bukarts - Bļugers - Ro.Bukarts

Zīle, Meija - Jevpalovs - Razgals, Pavlovs

Ar dāņiem spēlēts arī B grupas čempionātos. Tas bija laiks, kad neuzskatījām, ka pie viņiem nopietnā līmenī spēlē hokeju. 1994. gadā Kopenhāgenā uzvarējām ar 6:2, 1995. gadā ar 9:2, bet 1996. gadā vairs tikai ar 5:3.

Lai arī NHL spēlējuši vairāk latviešu nekā dāņu, pēdējos gados šī tendence nav iepriecinoša. Šogad pat pasaules spēcīgākajā līgā spēlēja septiņi dāņi, bet mēs pretī varējām nolikt tikai vienu un tas pats nespēlē čempionātā. Dāņiem palīgā atbraukuši pieci - vārtsargs Frederiks Andersons no “Maple Leafs”, Mikaels Bedkers un Janniks Hansens no “Sharks”, Frans Nilsens no “Red Wings” un Olivers Bjorkstrands no “Blue Jackets”. Visi laukuma spēlētāji ir uzbrucēji...

Dānija izsenis bijusi peļņas zeme daudziem Latvijas izlases spēlētājiem. Kopskaitā to ir bijuši 30, taču šogad čempionātā spēlēja tikai Roberts Jekimovs. Savulaik Dānijā spēlējis arī tagadējais Latvijas izlases treneris Artis Ābols (74 spēles, 53+63).

Dānijas augstākās līgas visu laiku rezultatīvākais spēlētājs ir Tods Bjorkstrands, kurš 550 spēlēs guvis 627 vārtus un izdarījis 572 rezultatīvas piespēles (1199 punkti). Viņa dēls Olivers tagad spēlē Dānijas izlasē... Rezultatīvāko spēlētāju sarakstā augstajā 18. vietā ir Aleksandrs Macijevskis, kurš 400 spēlēs sakrājis 468 punktus (224+244).

1. trešdaļa.

2. min. Pirmais bīstamais moments pie dāņu vārtiem - Riharda Bukarta metiens atvairīts.

Pēc 5 minūtēm lai arī nevienai komandai nav izteikts pārsvars, mūsējie tomēr izskatās dzīvāki, nedaudz ātrāki, pārliecinātāki par savu varēšanu.

9:14. Andris Džeriņš izmanto dāņu kļūdu un 1:0!!!!!!!!! Rezultatīva piespēle Indrašim.

Pēc pusotra minūtes vēl viena iespēja gūt vārtus, taču Bļugers netiek galā ar Andersenu.

16:56. Pārkāpums pret Balceru Jensenam "izmaksāja" 2+10 soda minūtes. Trešdaļas beigās laba iespēja tikt pie otrie vārtiem.

Kopumā puslīdz ciešams vairākums, kādu minūti ar sekundēm izdevās uzturētis dāņu zonā un vienu reizi pieklājīgi uzmest, taču rezultāts paliek nemainīgs.

2. trešdaļa.

Ja viss beidzas tā, kā ir šobrīd, tad 1/4 finālā Latvija spēlēs ar Krieviju. A grupā pēc pirmās trešdaļas krievi ir vadībā pret zviedriem (1:0).

20:33. Divas minūtes Rēdliham. Nav labs trešdaļas sākums, it īpaši, ja dāņiem čempionātā ir otrais labākais vairākums.

23:01. Pirmo pusminūti dāņi tiešām labi kontrolēja ripu mūsu zonā, taču atlikušo laiku vairākums nekāds. Un tūlīt pat pēc Miķeļa laika beigām divas minūtes dāņiem (pret Sotnieku).

Pagalam nesekmīgs vairākums. Pat zonā lāgā nespējām ieiet.

29:04. Vēl viens vairākums Latvijai. Pārkāpums pret Robertu Bukartu.

Ilgi ripa tika dīdīta pa dāņu zonu līdz vairākuma beigās Indrašis labi uzmet no labās puses.

Tūlīt pēc vairākuma beigām pirmo reizi spēlē tā pa īstam spēlē jāiesaistās Merzļikinam.

Tikmēr Kopenhāgenā zviedri izlīdzinājuši rezultātu (1:1).