PČ hokejā. TEKSTA TIEŠRAIDE. Latvija - Kanāda. Papildlaiks - 1:1

Šovakar plkst. 21.15 Latvijas izlasei kārtējā spēle pasaules čempionātā. Pretinieks - Kanādas izlase. Spēles likme - cīņa par ceturtdaļfinālu. Gan Latvijai, gan Kanādai.

Ar Kanādas izlasi pirmo spēli pasaules čempionātos aizvadījām jau debijas turnīrā 1997. gadā Turku un šī pirmā tikšanās Latvijas hokeja vēsturē iegājusi ar to, ka tieši pret kanādiešiem izcīnījām pirmo punktu augstākajā sabiedrībā. 1997. gada 30. aprīlī ar tikai no NHL spēlētājiem veidoto izlasi spēlējām neizšķirti 3:3 un sākoties pēdējais trešdaļai rezultāts bija pat 3:1 Latvijas labā. Ja šodienas Kanādas izlasē par megazvaigzni tiek uzskatīts Makdeivids, tad toreizējā sastāvā tādu bija vēl vairāk un tieši viņi arī paglāba Kanādu no zaudējuma. Vispirms Marks Reči un tad Džeroms Iginla trīs minūšu laikā mača izskaņā arī panāca 3:3.

Diemžēl, bet šī arī palikusi vienīgā spēle līdz pat šodienai, kurā esam paraustījuši lauvu aiz ūsām un kādu saru arī izrāvuši. Turpmākajos deviņos mačos viens zaudējums pēc otra. Kāds pieklājīgāks (0:2 2004. gada Prāgā), kāds pagalam nesmuks (0:11 2006. gadā Rīgā), taču kopējo bildi tas nemaina - desmit spēlēs viens neizšķirts un deviņi zaudējumi un Kanāda ir viena no divām izlasēm (vēl Čehija) kuru čempionātos neesam uzveikuši. Pēdējā tikšanās čempionāta ietvaros bija 2015. gadā Prāgā, kad zaudējām ar 1:6.

Kanādas izlase čempionātā ir visjaunākā komanda - vidējais vecums ir tikai 24,3 gadi.

No čempionātam pieteiktajiem Kanādas izlases spēlētājiem 16 ir draftēti pirmajā kārtā!

No līdz šim laukumā izgājušajiem 23 spēlētājiem tikai trīs nav tikuši pie rezultativitātes punktiem. Pats par sevi saprotams, ka abi vārtsargi, bet no laukuma spēlētājiem pie punktiem nav ticis tikai aizsargs Marks Eduards Vlasičs, taču viņš ir aizvadījis tikai vienu spēli.

Konors Makdeivids šobrīd ir komandas rezultatīvākais spēlētājs (4+6) un tād viņš bija arī NHL regulārajā sezonā - 82 spēlēs 41+67.

Kas to būtu domājis, ka divas spēles pirms pamatturnīra beigām Kanādas izlasei draudēs neiekļūšana ceturtdaļfinālā. Lai notiktu šis pasaules brīnums, tad kanādiešiem šodien jāzaudē Latvijai un rīt arī Vācijai!

Šī ir pirmā reize, kad Kanādas izlase esošajā čempionāta formātā (kopš 2012. gada) pamatturnīrā ir piedzīvojusi divus zaudējumus.

Latvijas izlases sastāvs

Gudļevskis

Galviņš - Cibuļskis, Indrašis - Džeriņš - Rēdlihs

Siksna - Sotnieks, Balcers - Ābols - Ķēniņš

Freibergs - Rubīns, Ri.Bukarts - Bļugers - Ro.Bukarts

Zīle, Jevpalovs - Razgals - Meija, Pavlovs

1. trešdaļa

2:51. Gudļevskis pazaudē ripu, aizsargi neredz, ka tā nav piespiesta, bet kanādieši to redz un iebaksta ripu vārtos - 0:1!

Minūti pēc zaudētiem vārtiem Ķēniņam izdodas pielabot Ābola piespēli, taču vārtsargs uz to noreaģē.

Pirmās 10 minūtes nospēlētas, taču no nomācošā Kanādiešu pārsvara nekā. Ja nebūtu 0:1, tad nemaz tik skumja bilde nebūtu.

15. min. Ābolam no pusotra metra attāluma neizdodas metiens, īsti netrāpa pa ripu.

Kopbilde nemainās, tikai īsti nevar saprast vai Latvija spēlē ļoti labi, vai Kanāda ļoti vāji... Izņemot pēdējo trešdaļas minūti, bet taisnība, visticamāk, ir kaut kur pa vidu.

2. trešdaļa.

21:03. Pirmais noraidījums un pirmais vairākums Latvijai. Vairākumu nopelna Indrašis.

Vairākuma pirmā minūte ļoti laba, pāris bīstamu metienu pa vārtiem, bet vārtu guvums tik un tā izpaliek.

Kaut kas neredzēts - tūlīt pēc vairākuma kādu pusotra minūti kanādieši ir iespiesti savā zonā!

Nospēlētas 10 minūtes otrajā trešdaļā un rodas arvien lielāka pārliecība, ka Latvija spēlē ļoti labi. Arī Kanāda neslikti, taču šajā laika posmā mūsējie izskatās labāki. Neticami, bet fakts. Vārtu gūšanas pusmomenti rodas viens aiz otra (Bļugers, Indrašis, Rēdlihs).

33:01. Vēl viens vairākums Latvijai. Pārkāpums pret Rubīnu.

Šoreiz vairākums švaks, pat lāgā zonā neizdevās uzkavēties.

3. trešdaļa.

41:50. Nav svarīgi, kā ripa ielidoja kanādiešu vārtos, taču - 1:1! Vārtu guvums Rubīnam, piespēles Robertam Bukartam un Bļugeram.

43:24. Noraidījums arī Latvijas izlasē (Džeriņš). Gaidām pamatīgu vētru pie Gudļevska vārtiem.

Šādi tādi viļņi bija, bet ne devītā viļņa augstumos.

49:35. Vēl viens noraidījums Latvijai (Freibergs). Būs vai nebūs kanādiešu devītais vilnis?

Atkal tādi pusvilnīši vien bija, bet pats galvenais, ka mazākums ir izturēts.

Toties pēc vairākuma kanādieši ir ieslēguši pavisam citus ātrumus un vairs nav devītais vilnis. Vismaz desmitais, vienpadsmitais...