Ostapenko turnīru Madridē sāks pret rumānieti Begu  

Notikušajā Madrides "Premier Mandatory" sērijas turnīra izlozē noskaidrojās, ka Latvijas labākā tenisiste Aļona Ostapenko prestižo turnīru sāks ar maču pret rumānieti Irinu-Kamēliju Begu. Savukārt Anastasija Sevastova savu pirmo pretinieci uzzinās pēc kvalifikācijas turnīra noslēguma.

Lai arī Madridē ir 16 izsētās spēlētājas, šajā turnīrā atbrīvojumu no 1. kārtas nav. Titula iegūšanai nepieciešamas sešas uzvaras, tāpēc sezonas otrais nozīmīgākais māla seguma turnīrs sākas nedēļas nogalē - pirmās spēles notiks jau sestdien.

Aļonai Ostapenko Madridē būs pamatturnīru debija. Viņa 2016. gadā zaudēja kvalifikācijā, bet pagājušajā gadā uz kvalifikāciju netika, jo tobrīd vēl atradās Prāgā, kur sasniedza "International" sērijas turnīra pusfinālu.

Pasaules piektā rakete Madrides turnīra 1. kārtā sestdienas vakarā ap plkst. 22:00 sacentīsies ar ranga 36. vietā esošo rumānieti Irinu-Kamēliju Begu, kura Madridē divreiz sasniegusi ceturtdaļfinālu (2015-16). Ostapenko uzvaras gadījumā 2. kārtā var tikties ar Mariju Šarapovu, kuras pirmā pretiniece būs Mihaela Buzarnesku.

Latvijas otrā rakete Anastasija Sevastova pirms gada Madridē sasniedza pusfinālu, nopelnot 390 reitinga punktus. To neaizstāvēšana var likt izkrist no ranga pirmā divdesmitnieka. Šobrīd 16. vietā esošā Sevastova svarīgo turnīru sāks pret kādu no kvalifikācijas uzvarētājām, bet 2. kārtā iespējama tikšanās ar Nīderlandes tenisisti Kiki Bertensu (viņa šeit uzveikta pirms gada) vai grieķieti Mariju Sakari.