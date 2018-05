Pirms gada čempionātu sākām ar uzvaru. Vai sāksim arī šogad?

Jau rīt Latvijas izlasei pirmā spēle pasaules čempionātā kad būs jātiekas ar Norvēģijas izlasi. Līdz pat 2014. gada pavasarim nenoguruši skaitījām pirmajās čempionāta spēlē piedzīvotos zaudējumus, taču kopš Minskā uzvarējām somus, čempionāta pirmo spēļu bilance kļuvusi krietni pieklājīgāka. Arī pirms gada čempionāts tika iesākts ar uzvaru (3:0 pār Dāniju) un arī šogad pirmais pretinieks (Norvēģija) ir pateicīgs, lai otro turnīru iesāktu pacilātā noskaņojumā.

1997. gada 27. aprīlis. Turku

Latvija un ASV - 4:5

Vārtus guva: Čudinovs, Beļavskis, Tambijevs, Ignatovičs.

Debijas gadā elites grupā no jaunpienācējiem lieli brīnumi netika gaidīti, un gluži loģiski bija, ka pārējā pasaule ar Latviju rēķinājās kā no laukiem nākušu. Arī amīši pret debitantiem izturējās augstprātīgi, un kāpēc gan lai to nedarītu, ja spēles viducī rezultāts bija 4:1 viņu labā. Un gandrīz pārrēķinājās, jo pēdējās trešdaļas vidū rezultāts jau bija neizšķirts (4:4). Jau čempionāta pirmajā spēlē Latvijas izlase aizsāka skaisto zaudējumu kolekcionēšanu.

Aleksandrs Beļavskis / f64

1998. gada 2. maijs. Bāzele

Latvija un Somija - 0:6

Spēle bez variantiem. Pirmo trešdaļu vēl izdevās nospēlēt cienīgi (tikai 0:1), taču otrajā Artūrs Irbe no saviem vārtiem laukā ķeksēja vienu ripu pēc otras - vienpadsmit minūšu laikā piecas reizes. Vājam mierinājumam: divi vārti tika zaudēti, spēlējot mazākumā. Aprēķinot tīro spēles laiku, visi seši vārti tika zaudēti nepilnu 12 minūšu laikā. Pirmie vārti tika zaudēti 15 sekunžu pirms pārtraukuma, bet sestie - 32. minūtē.

1999. gada 2. maijs. Oslo

Latvija un Šveice - 3:5

Vārtus guva: Semjonovs, Kerčs, Maticins.

Pirmā reize, kad radās reāla iespēja čempionātu iesākt ar uzvaru vai sliktākajā gadījumā ar neizšķirtu. Spēle ar divkāršu vērtību - uzvarētājs jau praktiski nodrošināja iekļūšanu astoņniekā, kas Latviju automātiski ieceltu olimpiešu kārtā. Andreja Zinkova nervozā darbība šveiciešiem ļāva jau 50. sekundē izvirzīties vadībā, taču līdz otrās trešdaļas vidum mūsējie paspēja nonākt vadībā ar 2:1 un 3:2. Tomēr bērnišķīgas kļūdas un arī nejaušības labāk izmantoja šveicieši un pelnīti uzvarēja. Sekas bija bēdīgas - nesaskaņas izlases iekšienē, kā arī īslaicīga izkrišana no A grupas.

Aleksandrs Kerčs / f64

2000. gada 30. aprīlis. Sanktpēterburga

Latvija un Zviedrija - 1:3

Vārtus guva: Beļavskis.

Ne vienmēr slikts čempionāta sākums nozīmē arī sliktas beigas. Šoreiz rezultāts noteikti bija labāks nekā pati spēle, jo reālu iespēju uzvarēt zviedrus nebija. Kā jau mačos ar šāda līmeņa komandām, "lielie" parasti patērē minimālo spēku, lai sasniegtu maksimālo rezultātu. Spēles vidū jau bija 0:3, un Beļavska otrās trešdaļas pēdējās minūtes vārti nebija nekas vairāk kā tikai rezultāta "saslapināšana". Zaudējums nekādi neietekmēja komandas sniegumu visā čempionātā, un, kā zināms, no Pēterburgas latvieši atgriezās mūzikas pavadībā.

2001. gada 29. aprīlis. Ķelne

Latvija un Zviedrija - 2:5

Vārtus guva: Panteļejevs, Fanduļs

Lai arī atkārtojās Sanktpēterburgas notikumi, tomēr 2001. gada 2:5 nevar salīdzināt ar 2000. gada 1:3. It kā pārliecinošāks zaudējums, taču šoreiz zviedriem vajadzēja krietni pasviedrēties, lai pieveiktu uzvarēt noskaņojušos Latviju. Lai arī 10. minūtes sākumā zviedri jau bija vadībā ar 2:0, 39 sekundes pēc otrajiem zaudētajiem vārtiem Panteļejevs vienus atguva, bet 27. minūtē Fanduļs realizēja skaitlisko vairākumu - un jau 2:2. Kā līdzīgam ar līdzīgu ar lielvalsti aizvadīt spēles pirmo pusi nav tas pats, kas to uzvarēt, ja bezcerīgi tiek zaudēts otrajā pusē. Piektos vārtus zviedri guva tikai 50. minūtē.

2002. gada 27. aprīlis. Kārlstade

Latvija un Kanāda - 1:4

Vārtus guva: Panteļejevs.

Kanādiešiem nekad nav kauns zaudēt, lai kādā sastāvā viņi spēlētu. Uzvara pati nekrita kanādiešu rokās, un vienubrīd tiem palīgā nāca pat mača galvenais tiesnesis, kurš ieskaitīja Makdonalda vārtu guvumu, kurš metiena brīdī bija apsēdis Sergeja Naumova vārtu laukumu. Tas bija tikai pirmais zaudējums, kuram sekoja vēl četri, un Latvijas izlase savā vēstures grāmatā varēja ierakstīt vienu no neveiksmīgākajiem čempionātiem - sešās spēlēs tikai viena uzvara. Tiesa, ar to pietika, lai Kurts Lindstrēms savā pirmajā darba gadā neizlidotu no A grupas.

2003. gada 26. aprīlis. Turku

Latvija un Zviedrija - 1:3

Vārtus guva: Romanovskis.

Neizteiksmīga spēle, kā lielākā daļa, kuras aizvadītas Lindstrēma virsvadībā. Vienīgais prieks par to - pirmie pie vārtu guvuma tika mūsējie, un to izdarīja pasaules čempionāta debitants Vadims Romanovskis. Jau līdz 23. minūtei zviedri Naumova vārtos sabirdināja trīs ripas un mača turpinājumā vairs īsti neiespringa.

Vadims Romanovskis / f64

2004. gada 24. aprīlis. Prāga

Latvija un Čehija - 1:3

Vārtus guva: Panteļejevs

Nekādi pārsteigumi nenotika arī Prāgā - ja pirmajā mačā jātiekas ar laukuma saimniekiem un ja laukuma saimnieki ir čehi, tad par uzvaru nav vērts pat domāt. Lindstrēms it kā riskēja, jau pirmajā cīņā vārtos ieliekot Edgaru Masaļski, kuram tā bija debija, taču patiesībā riska nebija nekāda. Tāpat uzvara "nespīd", un lai jaunajam tiek kārtīga izdzīvošanas skola. Pirmajās piecpadsmit minūtēs čehi Masaļska būrī sabirdināja trīs ripas. Ja būtu bijusi vajadzība, samestu vēl tikpat, bet kamdēļ pūlēties, ja tāpat ir redzams, kurš te saimnieks.

2005. gada 30. aprīlis. Insbruka

Latvija un Kanāda - 4:6

Vārtus guva: Semjonovs, Ankipāns, Sprukts, Skrastiņš

Ja Latvijas izlases garajā zaudēto spēļu sarakstā ir kāds acij tīkams zāģis, tad tā ir šī spēle. Lindstrēms beidzot bija aizbraucis atpakaļ uz Zviedriju, un, lai cik nemīlēts hokeja aprindās bija Leonīds Beresņevs, viņš tomēr komandai ļāva spēlēt baudāmu hokeju. Šis mačs atgādināja 1997. gada ievadspēli pret ASV. Arī šoreiz latvieši bija nonākuši lielos mīnusos - 37. minūtē jau 2:5, taču pēc nospēlētām 49 minūtēm pavīd gaiša nākotne - tikai 4:5. Skaisti Latvija spēlēja, tomēr kanādieši spēlēja ne tikai skaisti, bet arī lietderīgi. Kanādieši var atļauties vājākos pielaist vienas ripas attālumā, jo zina, ka vajadzīgajā brīdī spēs iespiest gāzes pedāli grīdā un ieslēgt pareizos ātrumus.

2006. gada 5. maijs. Rīga

Latvija un Čehija - 1:1

Vārtus guva: A. Širokovs

Reiz tam bija jānotiek, un tas notika! Lai arī ne uzvara, taču pirmais punkts čempionāta atklāšanas spēlē tika izcīnīts, un pret ko - pret Čehiju! Labāku laiku un vietu grūti bija iedomāties, lai pārtrauktu jau nekaunīgi ieilgušo pirmo spēļu zaudējumu sēriju. Aleksejs Širokovs ar metienu no zilās līnijas noķēra snaudošo Čehmāneku - un 1:0! Labs sākums pašmāju čempionātam, kurš varēja kļūt par visu laiku veiksmīgāko Latvijas izlases vēsturē, taču Pjotra Vorobjova totāli piesardzīgais spēles stils liedza izdarīt to, ko būtu izdarījis kaut vai tobrīd nežēlastībā kritušais Beresņevs.

Latvija pret Čehiju / f64

2007. gada 28. aprīlis. Maskava

Latvija un Šveice - 1:2

Vārtus guva: Dārziņš

Laiki mainās, tikums paliek. Izlasei mainās galvenie treneri, bet rezultāti paliek iepriekšējie. Kā 1999. gadā Oslo sākām zaudēt šveiciešiem, tā bezuzvaru sērija aizstiepās līdz pat Maskavai. Vai varējām uzvarēt vai vismaz nospēlēt neizšķirti? Droši vien, ka varējām, taču līdzīgi domājām pēc 1:4 Sanktpēterburgā, pēc 4:6 Kārlstadē, pēc 2:4 Turku un pēc 1:1 Prāgā.

2008. gada 2. maijs. Halifaksa

Latvija un ASV - 0:4

Latviešu izredzes kārtējo reizi lauzt bēdīgo tradīciju apņēmību sildīja divus gadus senie notikumi olimpiskajā Turīnā. Arī olimpiādē mums pirmā spēle bija pret ar īstajiem NHL večiem pārbāzto ASV izlasi un toreiz pratām aizķert punktu nospēlējot neizšķirti 3:3. Olimpiāde notika laikā, kad visi NHL veči ir iespēlējējušies un izlasēs tika iesaukti, visi labākie, nevis tie, kuri necīnās par Stenlija kausu. Halifaksā ASV izlase bija atšķaidīta, bez pašiem labākajiem, bet dzīve pierādīja, ka viņu ne pašu labākie ir labāki, par mūsu vislabākajiem. Otro reizi čempionātu iesākam ar sauso zaudējumu.

2009. gada 25. aprīlis. Berne

Latvija un ASV - 2:4

Vārtus guva: Vasiļjevs, Karsums

Pirmais pretinieks atkal ASV, atkal runas un sapņi par to, ka jeņķi pasaules čempionātu iesāks lēnām un kusli, tāpēc ir īstā reize viņus pārsteigt. Līdz pat otrās trešdaļas vidum to arī izdevās paveikt, jo tik ilgi vadībā pirmajā spēlē nebijām bijuši. Pirms spēles izlases treneri izpīpēja taktiku, ka amīšiem nedrīkst ļaut jau no pirmajām minūtēm uzņemt ātrumus un tas arī tika izdarīts. Toties novārtā tika atstāta spēles otrā daļa. Arī tad nedrīkst pretiniekam joņot ātrumvilciena ātrumā, bet tieši tad arī savos vārtos tika salaistas trīs ripas.

f64

2010. gada 8. maijs. Manheima

Latvija un Šveice - 1:3

Vārtus guva: Meija

Izlase jau otro gadu tiek balstīta uz Rīgas Dinamo kadriem, kuri jau divas sezonas spēlējuši līgā, kura sevi dēvē par otro spēcīgāko pasaulē. Proti, KHL. Otrais gads Krievijā tika pabeigts ar pieklājīgu spēli Gagarina kausa izcīņā un bija tikai loģiski, ka reizi par visām reizēm ir pienākusi tā diena, kad siera ēdājiem šveiciešiem ir jāparāda, kur ziemo vēži. Gribēja kā labāk, bet sanāca kā parasti.

2011. gada 30. aprīlis. Bratislava

Latvija un Čehija - 2:4

Vārtus guva: Dārziņš, Bukarts

Pirmajā spēlē jātiekas ar esošajiem pasaules čempioniem. Šāds fons būtu baiss pirms desmit, varbūt pieciem gadiem, bet nu pretiniekos ir tāda paša līmeņa turnīra (KHL) spēlētāju komplektēta izlase un bijībai vairs nevajadzētu būt. Nebija ar' un Latvija tik tiešām spēlēja baudāmi un ne par pusmata tiesu nebija sliktāki par čehiem, bet pāris kļūdiņas (Miķelis un Krišjānis Rēdlihs) un varam posties vēl vienai gadus ilgajai gaidīšanai. Kā nav, tā nav tās uzvaras pirmajā spēlē.

2012. gada 5. maijs. Stokholma

Latvija un Krievija - 2:5

Vārtus guva: Indrašis, Daugaviņš

Čempionāts, kurā debitēja Miks Indrašis, kurā vēl spēlēja Rodrigo Laviņš, arī šodien izlases kontekstā piemirstais Oskars Bārtulis, bet nebija Ņiživijs, Karsums, Krišjānis Rēdlihs, Artūrs Kulda, Reķis, Dārziņš, Vasiļjevs un pirmajā mačā jāspēlē ar pašu Krieviju. Līdz mača viducim it kā nekas neliecināja par kārtējo zaudējumu, jo bijām taču 1:0 vadībā ar iepriekšējās dienas valsts svētku sajūtu krūtīs. Tobrīd vēl nebija nojausmas, ka čempionāts ar zaudējumu iesākts pret topošajiem čempioniem.

Miks Indrašis / f64

2013. gada 4. maijs. Helsinki

Latvija un Krievija - 0:6

Kanādas speciālista Teda Nolana beigu sākums sākās vēl iepriekšējā čempionātā. Pirms gada čempionāts Stokholmā tika pabeigts ar trīs zaudējumiem pēc kārtas nevienā no spēlēm negūstot vārtus. Turpinājums Helsinkos ar ceturto sauso zaudējumu pēc kārtas pasaules čempionātos. Un tas viss 4. maijā Latvijai tik nozīmigā dienā.

2014. gada 10. maijs. Minska

Latvija un Somija - 3:2

Vārtus guva: Daugaviņš, Sotnieks, Kulda

Agri vai vēlu, bet kādreiz tam bija jānotiek un tas notika Minskā un nevis pret kaut kādiem slovēņiem, norvēģiem vai tamlīdzīgim zvēriem, bet gan pret Somiju. Pret izlasi, kuru vēl ne reizi pasaules čempionātos nebijām uzvarējuši. Sanāk, ka ar vienu šāvienu tika trāpīts pa abām zaķa ausīm - vēl arī pirmā uzvara čempionāta pirmajā spēlē! Starp citu, pēdējā trešdaļa iesākās ar 1:2 un abi vārti tika gūti skaitliskajā vairākumā.

Kristaps Sotnieks / f64

2015. gada 1. maijs. Prāga

Latvija un Kanāda - 1:6

Vārtus guva: Daugaviņš

Trīs gadus senā Kanādas izlase ne par mata tiesu nebija vājāka par to, kura pirms pāris dienām slidinājās tepat Rīgā. Ja ne labāks. Viens pats Sidnijs Krosbijs atsver visu šā brīža Kanādas izlasi. Viņš, protams, guva arī vienus vārtus (realizēts soda metiens). Vēl kanādiešiem bija Džeisons Speca, Raiens O'Reilijs, Ārons Ekblads un citi briesmoņi. Būtībā, rezultāts ir pieklājīgāks par pašu spēli (metieni - 17:42).

2016. gads. 6. maijs. Maskava

Latvija un Zviedrija 1:2 (pagarinājumā)

Vārtus guva: Sotnieks

Līdzīgi kā gadu iepriekš, arī Maskavā visa čempionāta pirmā spēle bija ar Latvijas dalību. Šoreiz pretiniekos zviedri un jau savā pirmajā pasaules čempionāta spēlē Elvis Merzļikins parāda, ka ar viņu todien būs jārēķinās zviedriem un pēcāk arī pārējiem. Čempionātu debitantam bija ko norauties - 44 reizes zviedri meta pa viņa vārtiem. Punkts pret zviedriem jebkurā laikā ir punkts ar dubultu vērtību. Vien žēl, ka turpinājums nesekoja un atlikušajos sešos mačos tika izcīnīta viena vienīga uzvara.

2017. gads. 6. maijs. Ķelne

Latvija un Dānija 3:0

Vārtus guva: Meija, Indrašis (2)

Sākas vēl viena Kanādas speciālista Boba Hārtlija laiki Latvijas izlasē un sākas uz urrrā! Uzvarai pār Dāniju seko vēl divas uzvaras (abas pamatlaikā) un pēc ilgākiem laikiem aktuāls kļūst ceturtadļfināls... Ja par atskaites punktu ņem tikai pēdējos četrus čempionātus, tad pirmajos mačos esam piedzīvojuši tikai vienu zaudējumu pamatlaikā, bet trīs spēlēs esam tikuši pie punktiem. Šodien nav pārliecība, ka 2018. gada čempionātu iesāksies līdzīgi.