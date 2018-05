Cita Kanāda, cits rezultāts

Latvijas izlase pabeigusi pārbaudes spēļu ciklu ar loģisku zaudējumu Kanādas izlasei un uz pasaules čempionātu dosies ar deviņu pēc kārtas zaudētu spēļu sēriju. Ar kanādiešiem spēlējām jau februārī (zaudējums ar 0:2), taču trīs mēnešus senā un šodienas Kanādas izlases ir divas pilnīgi atšķirīgas komandas.

Pēdējo pāris mēnešu laikā ar Kanādas izlasi esam jau tikušies divas reizes, taču abos gadījumos tās bija divas ļoti atšķirīgas Kanādas izlases. Tā, kura februārī spēlēja olimpiādē un tā, kura spēlēs pasaules čempipnātā. Būtībā, šīs divas Kanādas izlases nav pat salīdzināmas, jo jebkuros citos normālos apstākļos neviens no februāra olimpiskā sastāva pat tuvumā neatrastos reālajai Kanādas izlasei. Toreiz uz Phjončhanu aizbrauca tie kanādieši, kuri spēlē kaut kur Eiropā.

Neatminos kurā, bet vienā no interneta vietnēm kāds Kanādas hokeja pārzinātājs centās tik skaidrībā kurš pēc ranga varētu būs olimpiskais sastāvs. Kāds desmitais, vienpadsmitais vai pat piecpadsmitais, tam nav lielas nozīmes, bet kopējais priekšstats par šīm divām Kanādas izlasēm ir.

Arī tā Kanādas izlase, kura Rīgā vairākas dienas gatavojas pasaules čempionātam, noteikti nav pirmais sastāvs. Droši vien, ka arī ne otrais, bet kaut kur starp otro un trešo noteikti. Ja Phjončhanā bija jāiztiek bez NHL pierakstītajiem spēlētājiem, tad Dānijā būs tikai hokejisti ar pierakstu pasaules spēcīgākajā līgā. Rīgā trenējās 21 kanādietis un uz Dāniju arī aizbrauks tikpat daudz. Četras vietas ir brīvas un tās, visticamāk, tiek taupītas tiem spēlētājiem, kuri izstāsies Stenlija kausa otrajā kārtā. Kanādas izlases komplektācijas princips ir pavisam vienkāršs - kurš tiek uzaicināts, viņš vai nu brauc vai nebrauc. Respektīvi, kuriem ir vēlme atpūsties Eiropā un uzspēlēt pasaules čempionātā, tie arī ir sastāvā.

Pārsvarā sastāvu veido to komandu spēlētāji, kuri nav iekļuvuši Stenlija kausa izcīņā. Rīgā ieradās arī pāris spēlētāju no pirmajā kārtā izkritušajām komandām, bet kopumā šā gada Kanādas izlases sastāvā iekļauti 11 NHL komandu pārstāvji plus viens no OHL junioru līgas. Komandu pārstāvniecība kļūs lielāka pēc tam, kad tiks aizpildītas atlikušās četras brīvās vietas.

Gatavošanās pasaules čempionātam kanādiešiem ir simboliska. Parasti visi kandidāti satiekas lidostā, tad pārlidojums uz Eiropu, viena, maksimums divas pārbaudes spēles un čempionāts jau ir sācies. Nekādu nometņu, vien pāris dienu treniņu.

Kā šogad, kad Rīgā kanādieši uzturas kopš 27. aprīļa un līdz vakardienas spēlei ar Latvijas izlasi bija aizvadījuši četrus treniņus. Kā smejies, tad stipram nevajag, vājajiem nepalīdzēs... Kāpēc tik garš pārstāsts par Kanādas gatavošanos čempionātam? Lai būtu ar ko salīdzināt, jo, raug, Latvijas izlase čempionātam gatavojas divus mēnešus, pārbaudīts turpat simts kandidātu, aizvadītas deviņas pārbaudes spēles…

Papildinājumu (vai pastiprinājumu?) gaida arī Latvijas izlase. Tā arī neaizvadījis nevienu pārbaudes spēli, vietu sastāvā ir rezervējis Sanhosē “Barracudas” uzbrucējs Rūdolfs Balcers. “Barakudas” nav pierakstītas NHL, bet gan AHL un tieši šis pieraksts Bobam Hārtlijam licies tik pievilcīgs, lai jauno spēlētāju iekļautu sastāvā. Līdz ar to nevienu no pārbaudes mačiem Latvijas izlase neaizvadīja ar to sastāvu, kurš spēlēs Dānijā…

Pat šovakar ne visi, kuriem plānota vieta čempionāta sastāvā, atrādīja sevi uz kanādiešu fona. No pēdējiem reālajiem braucējiem (kopš spēlēm ar Šveici) nespēlēja Šveices čempions Ronalds Ķēniņš un vicečempions Elvis Merzļikins. Vienīgais jaunpienācējs - Vācijas sudraba puika Rihards Bukarts. Atgriezies aizsargs Uvis Balinskis, bet sīka savainojuma dēļ malā palika Gints Meija.

Vai kaut kas būtu bijis savādāk, ja sastāvā būtu visi augstāk pieminētie, stipri šaubos.

Toties pirmajā trešdaļā parādījām, ka vismaz divdesmit minūšu laikā varam skrieties ar kanādiešiem, ka varam izveidot tik daudz vārtu gūšanu iespēju, cik kādās pēdējās trīs spēlēs kopā ņemts. Spēlēt atklātu hokeju pret Kanādu nav grūti, jo kanādieši paši spēlē un ļauj to darīt arī pretiniekam.

Ja ir jauda un māka to darīt. Ja pretiniekos ir komanda, kura akcentē darbu aizsardzībā, pret šādām komandām neredzēsim šādu skriešanu, tāpēc varbūt nemaz nebija slikti, ka vismaz vienas trešdaļas ietvaros ļāvāmies skriešanai. Lai saprastu, ka Dānijā joņošana nebūs tas ierocis ar ko pārsteigt pretinieku. Dānijā būs jāspēlē citā manierē, pasaules čempionātā paši nespēlēsim (neskriesim) un neļausim to darīt arī citiem. Un otrādi, arī mums neļaus spēlēt. Protams, runa ir par sava svara kategorijas pretiniekiem…

Pārbaudes spēle

Latvija - Kanāda 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)

Vārtu guvēji: Makdeivids (Horvāts, Paraiko) 0:1 (16:59), Ābols (Rēdlihs, Freibergs) 1:1 (17:59), Beviljē (Švarcs, Šenns) 1:2 (21:08), Dubuā (Horvāts, Paraiko) 1:3 (26:05), Pažo (Paraiko, Dubuā) 1:4 (26:33), Pažo 1:5 (45:32), Nagents-Hopkinss (Makdeivids, Švarcs) 1:6 (49:20).