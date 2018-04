LFF jaunais prezidents - Kaspars Gorkšs  

Šodien notikušajā Latvijas Futbola federācijas ārkārtas kongresā notika balsošana par jauno federācijas prezidentu un par to ar 56 balsīm tika ievēlēts Kaspars Gorkšs.

Jau kongresa pirmajā daļā tika apstiprināts, ka jaunais prezidents tiks ievēlēts aizklātā balsošanā. Pirms vēlēšanu sākšanās viens no kandidātiem Krišjānis Kļaviņš iebilda par balsošanas procedūru, un pēc ilgākām sarunām, kas vizuāli rezultējās ar balsošanas kastes pārcelšanu uz zāles priekšu, notika visu trīs kandidātu pēdējās uzrunas biedriem.

“Jūs esat tie, kas ar savu balsi var šo sistēmu mainīt,” biedrus uzrunāja Gorkšs. Kļaviņš atgādināja, ka ir gatavs strādāt federācijā arī tad, ja vēlēšanās neuzvarēs. Ļašenko sacīja, ka, viņaprāt, ir iespējams panākt, lai futbolu atkal spēlētu katrā sētā. Biedriem nebija pārāk daudz jautājumu prezidenta amata kandidātiem un neilgi pēc puspieciem vakarā tika sāktas vēlēšanas.

Pēc kongresa pirmajā daļā notikušā balsojuma sporta klubs "Babīte" un FC RAITA netika izslēgti no biedru pulka un kopējais klātesošo balss tiesīgo skaits palielinājās līdz 110 biedriem. Līdz ar to kvorumam bija vajadzīgas 56 balsis (50% + 1 balss). Jau pirmajā kārtā par Gorkšu nobalsoja 56 balss tiesīgie, līdz ar to par jauno LFF prezidentu oficiāli kļuva Kaspars Gorkšs.

LFF prezidenta vēlēšanas, 1. kārta

Kandidāts Balsis Kaspars Gorkšs 56 Vadims Ļašenko 48 Krišjānis Kļaviņš 4

Iepriekš par Goda prezidentu tika ievēlēts līdzšinējais LFF prezidents Guntis Indriksons. Bijušais futbola kluba “Skonto” īpašnieks par LFF prezidentu strādāja no 1996. gada. 2016. gadā, tiekot atkārtoti ievēlēts, Indriksons paziņoja, ka neplāno nostrādāt visu termiņu, un 2017. gada rudenī ar iesniegumu oficiāli apstiprināja atkāpšanos no amata šī gada aprīlī.