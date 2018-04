Ostapenko uzvar deviņos geimos pēc kārtas un Latvija izvirzās vadībā  

Federācijas kausa izcīņas starp Latvijas un Krievijas izlasēm vienspēļu trešajā mačā Aļona Ostapenko ar 7-5 un 6-1 apspēlēja Anastasiju Pavļučenko un izvirzīja Latviju vadībā ar 2:1.

Pirmais sets. Latvijas izlases galvenajam trenerim Andim Juškam pēc pirmās dienas nebija ilgi jādomā par to, kuras spēlētājas otrajā dienā aizvadīs vienspēles. Savukārt Krievijas izlasē, lai arī nav daudzu vadošo spēlētāju, izvēle tomēr ir nedaudz plašāka un tāpēc pastāvēja iespējas, ka otrajā dienā vienspēlēs būs izmaiņas. Tomēr nē, krievi palika pie pirmās dienas varianta un šodien vienspēlēs laukumā dosies tās pašas tenisistes, kuras pirmajā dienā - Anastasija Pavļučenkova un Jekaterina Makarova. Dienas pirmais mačs - Ostapenko pret Pavļučenkovu.

Maču ar servi iesāka Aļona un iesāka ļoti pārliecinoši. Pat pieļautā dubultkļūda nesabojāja kopbildi par serves kvalitāti. Tā bija spēcīga un precīza un geims tika pabeigts ar eisu (1-0). Savukārt otrajā geimā savas serves nodemonstrēja Pavļučenkova neļaujot Aļonai tikt kaut pie viena punkts (1-1). Serve “strādāja” arī trešajā, Aļonas serves geimā. Krievietei īsti nebija pretlīdzekļu Aļonas servei un, ja arī izdevās atsist bumbiņu, tad tūlīt pat tika nodzenāta pa visu laukumu (2-1).

Piektajā geimā viss notiek kā iepriekšējos (pārliecinoša servētājas uzvara), taču sestajā servētājai rodas pirmās problēmas un, diemžēl, tās rodas Aļonai.

Ar pašu servi viss it kā ir kārtībā, taču uzbrukumos bumbiņa tiek sista autā vai tīklā un 0-30. Šo deficītu izdodas atspēlēt un pat izvirzīties vadībā (40-30) un Aļona tiek pie ērtas bumbas geima pabeigšanai, taču no pāris metru attāluma bumbiņa nelido pāri tīklam… Pēc tam jau jāatspēlē vairākas breikbumbas, taču trešo neizdodas un 2-3…

Nākamie divi geimi jau ierastajā stilā - abus servētājas uzvar pretiniecēm neatdodot ne punktu, bet kopējais rezultāts ir 3-4. Tas pats notiek arī nākamajos divos geimos (4-5), taču, lai izglābtu pirmo setu, Aļonai kaut kas ir jāmaina. Pareizāk sakot, desmitajā geimā ir pēdējā iespēja vismaz uz laiku lauzt spēles gaitu. Kaut tikt pie kādas breikbumbas… Viss notiek. Pavļučenko turpināja labi servēt, taču Ostapenko vēl labāk tās atsita un ar pirmo breikbumbu panāca izlīdzinājumu (5-5). Tūlīt seko pārliecinošs Aļonas serves geims un jau 6-5. Aļona uzvarējusi trīs geimus pēc kārtas un zaudējusi tikai divās izspēlēs. Iespaidīgi. Aļona ir pamatīgi ieskrējusies un, ja ir uzvarēti trīs geimi pēc kārtas, tad kāpēc lai nebūtu arī ceturtais - breikbumba un šoreiz tā ir setbumba!

Otrais sets. Sekoja arī piektais pēc kārtas uzvarētais geims. Otro setu ar servi iesāka Ostapenko, ātri nonāca zaudētājos (15-40), taču tad trīs spēcīgas un precīzas serves un rezultāts ir izlīdzināts. Pavļučenko bija vēl viena breikbumba, taču arī to viņa neizmantoja un 1-0 Ostapenko (Latvijas) labā. Tika uzvarēts arī sestais geims pēc kārtas. Ne tik viegli, kā iepriekšējie, jo servēja taču pretiniece, tomēr bija jaušams, ka Pavļučenko serve vairs nav tik bīstama kā pirmajā setā. Plus vēl Aļona aizsardzībā izvelk pa kādai “mirušai” bumbai, plus pretinieces dubultkļūda un geims vinnēts, bet setā jau 2-0…

Trešais geims ir ātrs un nežēlīgs - krievietei nebija ne mazāko variantu tikt kaut pie viena punktiņa, bet Pavļučenko ķermeņa valoda teica priekšā, ka tiek meklēts baltais karogs. Pārāk nospiedošs ir Ostapenko pārsvars, tikai pašai nevajadzētu sabojāt šo kopainu.

It kā jau nevajag žēlot pretinieku, taču ceturtajā geimā pašai servējot Pavļučenko izskatījās pagalam sašļukusi. Neviena punkta pašai servējot!

Piektais geims setā atkal bez variantiem (jau devītais pēc kārtas uzvarētais geims) un, lai viss izskatītos skaisti, nenāktu par ļaunu setu pabeigt ar 6-0 un desmito pēc kārtas uzvarēto geimu. Nesanāca, Aļona pat parūpējās par nelielu intrigu septītajā geimā pašai servējot nonākot zaudētājos ar 0-40, taču prata sakārtot savu prātu un pabeigt setu jau šajā geimā.