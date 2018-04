Latvija ielaiž četrus vārtus mazākumā un vēlreiz zaudē Norvēģijai  

Latvijas hokeja izlase piedzīvojusi otro zaudējumu divās dienās, Holdenā ar rezultātu 2:6 atkārtoti piekāpjoties Norvēģijas izlasei. Valstsvienības vārtos debitēja Reinis Petkus, savukārt otro maču pēc kārtas ar vārtu guvumu izcēlās uzbrucējs Egils Kalns.

Salīdzinot ar vakardienas maču, kurā uzvaru izcīnīja Norvēģijas izlase ar rezultātu 3:2, Latvijas izlases treneri bija veikuši izmaiņas komandas sastāvā, sajaucot uzbrucēju trijniekus un aizsargu pārus. Edgara Kuldas vietā šodien mačam tika pieteikts Bruno Zabis, savukārt debiju nacionālajā valstsvienībā piedzīvoja vārtsargs Reinis Petkus.

Spēli kā viena, tā otra komanda uzsāka ne visai ātrā tempā, cenšoties spēlēt apdomīgi. Daudz cīņas notika laukuma viduszonā, ripa bieži mainīja savu īpašnieku. Pirmo draudu norvēģu vārtiem izdevās radīt latviešu pirmajai maiņai, no zilās līnijas bīstami metot Artūram Salijam. Tikmēr pretinieki atbildēja ar metienu, pēc kura ripa trāpīja pa vārtu stabu. Trešdaļas vidū Latvijas izlase pirmoreiz nonāca mazākumā, bet četratā pret pieciem izdevās nospēlēt sekmīgi.

Neilgi pirms perioda beigām viesi vēlreiz nonāca mazākumā, un Norvēģijai izdevās atklāt mača rezultātu. No labā iemetiena apļa meta Rests, Petkus ripu atsita, bet vārtu priekšā izveicīgākais bija Matss Roseli-Olsens, kurš panāca 1:0. Norvēģi neapstājās un perioda pēdējā minūtē guva arī otros vārtus, kad pēc partnera metiena ripas lidojuma virzienu mainīja Tobiass Lindstrēms - 2:0. Mirkli pirms pārtraukuma komandas kaptienim Vitālijam Pavlovam ar nūju stipri pa seju trāpīja Kristiansens, sagādājot latviešiem četru minūšu vairākumu.

Vairākumā gan latvieši nespēja radīt nopietnu apdraudējumu Jūnasa Arncena sargātajiem vārtiem. Viesi centās kāpināt norvēģu uzspiesto nesteidzīgo spēles tempu, taču pieredzējušākie norvēģi to neļāva izdarīt. Pēc ilgstoša spiediena uz Petkus vārtiem atkal nācās pārkāpt noteikumus palikt mazākumā. Mājiniekiem vajadzēja vien 12 sekundes, lai to realizētu - pēc teicamas partnera piespēles 3:0 panāca Niklass Rests.

Labākā iespēja gūt pirmos vārtus šovakar radās Bērziņam, kuram neizdevās trāpīt pa ripu pēc partnera piespēles. Uzbrukums gan ar to nebeidzās - Kalns meta pa vārtiem, ripa atleca vārtu priekšā, uzbrucējs izvilka to no burzmas, veikli apslidoja vārtus un izmantoja brīdi, kad vārtsargs bija no tiem nedaudz izgājis - 3:1. Egilam Kalnam vārtu guvums otrajā mačā pēc kārtas.

Latvieši turpinājumā sagrieza pamatīgu karuseli uzbrukuma zonā, tomēr mājiniekus pēc Tralmaka un Salijas metieniem glāba Jūnass Arncens. Diemžēl arī otrajā trešdaļā tika ielaisti vārti ģērbtuvē - pēdējā minūtē mājinieki trešo reizi izmantoja vairākumu, kad precīzs bija Tomijs Kristiansens - 4:1. Noraidījumu līdz spēles beigām par nesportisku rīcību saņēma Ševčenko.

Trešo periodu viesiem bija iespēja sākt piecatā pret četriem, taču vairākumā spēle joprojām nevedās. Vistuvāk vārtu guvumam bija Tralmaks, kuram ieraidīt ripu vārtos pēdējā brīdī patraucēja aizsargs. Norvēģi turpināja būt ļoti produktīvi uzbrukumā, izmantojot savas iespējas. Pretuzbrukumā Roseli-Olsens apspēlēja Siksnu un ar piespēli šķērsām pāri zonai atrada Lindstrēmu, kurš panāca jau 5:1. Latvijas izlasei piekliboja spēles disciplīna, un mača 56. minūtē Anderss Bastiansens no vārtu priekšas guva komandas ceturtos vārtus vairākumā - 6:1.

Trešdaļas izskaņā Latvija kārtējo reizi palika mazākumā, par ko ļoti neapmierināts bija Tralmaks. Jaunais hokejists tika arī pie desmit minūšu disciplinārsoda par izrunāšanos. Pa visu spēli nopelnītajos četros vairākumos viesi vārtus nespēja gūt, taču tagad izcēlās mazākumā - ripa nonāca pie Rodrigo Ābola, kurš, neviena netraucēts, izgājienā viens pret vienu ar precīzu plaukstas metienu guva savas komandas otros vārtus un pielika punktu spēlei - 6:2.