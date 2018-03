Jaunais Centra sporta kvartāls izvēlēts par norises vietu ''Simple Summer Session 2018''  

4. un 5. augustā Rīgā, pavisam nesen atklātajā Centra sporta kvartālā ciemosies viens no prestižākajiem ekstrēmo sporta veidu festivāliem Simple Session. Jaunuzceltais betona skeitparks starp Barona un A. Čaka ielu atzīts par piemērotu augsta līmeņa starptautisku sacensību aizvadīšanai un jau šovasar tur savas prasmes demonstrēs pasaulē labākie BMX frīstaila un skeitborda sportisti. Grandiozais šovs skatītājiem būs pieejams bez maksas.

Iepriekšējās vasaras izskaņā pie Brīvības pieminekļa īslaicīgi tika uzstādīts 800 m2 liels skeitparks un pirmo reizi aizvadīts pasākums “Simple Summer Session Riga”. Šāda mēroga ekstrēmo sporta veidu pasākums Rīgā norisinājās pirmo reizi un vairākiem tūkstošiem skatītāju klātienē deva iespēju iepazīties ar sporta veidiem, kas nu jau ir iekļauti Olimpisko spēļu oficiālajā programmā. Grandiozo notikumu pie Brīvības pieminekļa klātienē vēroja vairāki tūkstoši skatītāju, savukārt tiešraidē tas bija skatāms visā pasaulē un pulcēja vairākus desmitus tūkstošu plašu auditoriju.

Līdz ar Centra sporta kvartāla izveidošanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 116a, bijušā Latvijas Universitātes stadiona teritorijā, apmeklētājiem ir publiski pieejams Baltijā plašākais betona skeitparks, par kā būvniecību atbildīgs pašmāju uzņēmums Mind Work Ramps, kas aktīvās atpūtas un skeitparku būvju jomā iemantojis pasaules mēroga atzinību. Šāda līmeņa skeitparks ir lieliski piemērots augstas klases starptautisku čempionātu aizvadīšanai un „Simple Summer Session 2018” būs pirmās šāda mēroga sacensības Centra sporta kvartālā.

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs: “Esmu gandarīts, ka Centra sporta kvartāls tagad ir laba un īpaši pielāgota vieta šādiem pasākumiem. Jaunais sporta un aktīvās atpūtas komplekss ir visu rīdzinieku iecienīts un esmu pārliecināts, ka tas iepatiksies arī ekstrēmo sporta veidu cienītājiem no citām valstīm. Tāpēc ideja rīkot pasaules līmeņa sporta sacensības jaunajā Centra sporta kvartālā neradīja nekādas šaubas. Viss, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu, mūsu pilsētā ir ļoti aktuāls un novērtēts no rīdzinieku puses. Tiekamies Simple Summer Session 2018!”

Rīgas Tūrisma Attīstības Biroja valdes priekšsēdētāja Vita Jermoloviča par „Simple Summer Session 2018”: „Aizvadītā gada sacensības apliecināja, ka šis ir pilsētai nozīmīgs pasākums - tas pulcēja vadošos ekstrēmo sporta veidu piekritējus un apmeklētājus ne tikai no tuvējām kaimiņvalstīm, bet no visas pasaules. Simple Session ir labs piemērs, kas apliecina mūsu - divu Baltijas valstu - spēju sadarboties un rīkot vienu no pasaulē grandiozākajiem ekstrēmo sporta veidu pasākumiem. Īpaši šogad - kad kopīgi tiek svinēta valstu simtgade.”

Simple Summer Session sacensības ir daļa no „Estonia 100” svinību oficiālās programmas. Par godu Igaunijas simtgadei šogad visapkārt pasaulei tiks aizvadīti 140 dažāda mēroga pasākumi visdažādākajās nozarēs. „Estonia 100” starptautiskās programmas vadītājs Jorma Sarv par gaidāmo notikumu Rīgā: „Bija lieliski redzēt, kā pagājušā gada augustā pašā Rīgas centrā slējās arēna Igaunijas un Latvijas karoga krāsās, ap kuru pulcējās simtiem skeitborda un BMX frīstaila entuziastu. Tas patiesi iedvesmoja šo sacensību rīkotājus vēlreiz apvienoties mūsu abu valstu simtgades svinībās un cienāt mūsu kaimiņus Latvijā ar pamatīgu devu jaunības spara un augstākās klases sportisko priekšnesumu tepat Rīgā. Mēs esam ļoti gandarīti, par gaidāmo pasākumu!”

Simple Session ir ekstrēmo sporta veidu festivāls, kas ziemas mēnešos tiek aizvadīts Igaunijā, Tallinā. Savu 18 gadu pastāvēšanas ietvaros šis pasākums mūsu kaimiņvalstī ir kļuvis par vienu no gada svarīgākajiem notikumiem ekstrēmo sporta veidu pārstāvjiem no visas pasaules. Pasākums pulcē vadošos BMX frīstaila un skeitborda sportistus no visas pasaules, kā arī sniedz iespēju Baltijas uzlecošajiem talantiem pierādīt sevi starptautisku sacensību vidē.

Latviju sacensībās pārstāvēs 16 gadus jaunais un daudzsološais BMX frīstaila talants Mareks Kuhaļskis no Rīgas un pasaulē plašu atzinību guvušais skeitborda profesionālis Madars Apse. Papildus kvalifikācija vietējiem censoņiem norisināsies ikgādējā Ghetto Games festivālā Ventspilī.