Savickis: Šī ir "Dinamo" pēdējā spēle šosezon, nevis vispār KHL  

KHL komandas Rīgas „Dinamo” valdes priekšsēdētājs pirms šodienas mača, ar kuru komanda noslēdz sezonu, apliecināja, ka šobrīd nav bijušas nekādas oficiālas sarunas par „Dinamo” aiziešanu no līgas, savukārt krievu mediju vēstīto par šo tematu Savickis nosauca par viltus ziņām.

„Domāju, ka šī ir pēdējā spēle sezonā, nevis pēdējā spēle vispār,” Juris Savickis TV6 pirmsspēles studijā komentēja krievu mediju ziņas par „Dinamo” paredzamo aiziešanu no KHL starpsezonā. „Nav iemesla, lai teiktu pretējo. Par tām ziņām krievu medijos - man tās likās tādas kā „Fake news”, jo nav bijušas vēl nekādas oficiālas sarunas par šo tēmu.”

„Īstās sarunas par to, kuras komandas tiks atskaitītas no KHL, sāksies droši vien tikai pēc kāda mēneša,” sacīja Savickis. „Tur tiks izvērtētas potenciālās kandidātes šim procesam. Jā, pēc sportiskajiem rezultātiem mēs šobrīd neesam paši labākie, bet pēc citiem rādītājiem mēs esam pa vidu. Kur tieši mēs esam? Bija brīdis, kad mēs bijām pašā augšā, proti, starp labākajām 12 vietām līgā. Tad kritām uz leju, kritām uz leju un tagad esam nokrituši. Šobrīd teiktu, ka pēc kritērijiem izslēgšanai no līgas esam piektajā līdz septītajā vietā no beigām.”

Jāatgādina, ka KHL vadība paudusi nolūkus nākamsezon samazināt dalībnieku skaitu no pašreizējām 27 komandām līdz 24, attiecīgi liekot trim komandām pārtraukt dalību šajā līgā. Šo trīs komandu noteikšanā paredzēts ņemt vērā vairākus kritērijus - finansiālos, sportiskos u.c.

Savickis apstiprināja, ka šobrīd komandas iekšienē netiek apspriesta iespēja, ka KHL nāksies atstāt: „Šobrīd varu apstiprināt, ka gatavojamies nākamajai sezonai, runājam tikai par to. Reizē vēlējos izmantot iespēju un pateikt paldies visiem līdzjutējiem, kas mūs atbalstīja šosezon. Un jā, jau sākam domāt par Dzelzceļa kausu.”