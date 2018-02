Silovs izcīna 15. vietu 1000 metros

Latvijas ātrslidotājs Haralds Silovs piektdien Phjončhanas ziemas olimpiskajās spēlēs 1000 metru sprinta distancē izcīnīja 15. vietu. Par čempionu kļuva nīderlandietis Kjelds Nuiss, kurš triumfēja arī 1500 metru distancē.

Haralds startēja desmitajā slidojumā pārī ar amerikāni Mičelu Vitmoru. Tas bija otrais slidojums pēc ledus sagatavošanas spēcīgākajai sportistu grupai. Silovs startēja ārējā celiņā, taču jau startā zaudēja diezgan daudz - 16,98 sekundes bija sliktāk, nekā pats sportists pirms sacensībām vēlējās. Pamazām gan Haralds kopvērtējumā cēlās uz augšu un finišā uzrādīja ceturto laiku, kamēr Vitmors pārņēma vadību sacensībās. Turpinājumā Silovu apsteidza vēl 11 sportisti, un Haralds izcīnīja 15. vietu.

Pirms četriem gadiem Soču olimpiskajās spēlēs Silovs izcīnīja 24. pozīciju 1000 metru distancē.

Pirmais, kurš izslidoja no minūtes un deviņām sekundēm, bija pasaules vicečempions 500 metros Niko Īle no Vācijas, kurš startēja 12. slidojumā (1:08.93). Pirmais, kurš izslidoja no minūtes un astoņām sekundēm, bija norvēģis Havards Lorencens (1:07.99), pēc 16. slidojuma kļūstot par sacensību līderi.

Pēdējā slidojumā viens no galvenajiem favorītiem Kjelds Nuiss vispirms pāragri startēja, taču distancē tas viņam netraucēja. Pēdējā aplī Nuiss par trim sekundes simtdaļām apsteidza Lorencenu, pēdējā laika ņemšanas punktā pirms finiša jau abu laiki bija vienādi, bet atlikušajos metros nīderlandietis tomēr izrāva čempiontitulu - minūte un 7,95 sekundes.

Nuisam šis bija otrais zelts šajās spēlēs, jo nīderlandietis izcīnīja uzvaru arī 1500 metros. Abās distancēs Nuiss triumfēja arī pagājušogad notikušajā pasaules čempionātā. Norvēģim Lorencenam šī arī bija otrā medaļa Phjončhanā - 500 metros 25 gadus vecais sportists izcīnīja zeltu. Savukārt 23 gadus vecajam korejietim Tae-Junam šī bija pirmā olimpiskā medaļa karjerā - pirms četriem gadiem Sočos Tae-Juns palika vien 30. vietā.

Silovs patīkamus mirkļus sagādāja jau pirmajā disciplīnā pirms desmit dienām, kad 1500 metros palika ceturtajā vietā. Haraldam vēl palikušas vienas sacensības Phjončhanā, rītdien sacenšoties masu startā. Šī disciplīna piedzīvos debiju olimpisko spēļu programmā.