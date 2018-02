Melbārdis: Četrinieku sacensībām gatavojos ar domu - tagad vai nekad  

Latvijas bobsleja pilots Oskars Melbārdis pēc otrās dienas četrinieka ekipāžu treniņiem Phjončhanas olimpiskajās spēlēs izteicās, ka divniekos izcīnītā bronzas medaļa tagad ir nolikta malā, bet četriniekos favorīti būs tie paši, kas Pasaules kausā un divnieku mačos.

"Treniņos sokas normāli. Vakar jau šo to uzķēru, kas noder šodien, tādēļ tagad ir nedaudz labāk," stāsta Melbārdis. "Testējam slidas un mēģinam atrast īstos risinājumus. Atlikuši vēl divi treniņbraucieni, kuru laikā jātiek skaidrībā."

Vaicāts par otrās virāžas specifiku tieši četrinieka kamanām, Oskars atzīst, ka jau pērn bijusi tendence ar četrinieku izbraukt vieglāk, jo masa un inerce ir lielāka. "Taču negribas salielīties. Vienkārši jāizdara savs darbs. Cerams, ka neatkārtosies tās kļūdas, kuras pieļāvu divniekos."

Atšķirībā no divnieka ekipāžu sacensībām četrinieku mači risināsies no rīta. "Man vienmēr ir paticis startēt no rīta. Divniekos sacensības bija ļoti vēlu. Visu dienu nebija ko darīt. Forši, ka četrinieku sacensības būs no rīta. Tad diena ir jēdzīgāka, bet mačos nav apkārt tumsa."

NRA

"Bronzas medaļa stāv nolikta malā, zem papīriem. Tā ir, bet par to tagad nav jēgas domāt, jo šobrīd ir citas svarīgākas lietas. Jānostrādā divas atlikušās dienas un tad varēs svinēt," uzsver Melbārdis. "Četrinieku sacensības ir skatāmākas arī līdzjutējiem. Ir lielāks komandas gars. Cerams, ka iesaistīsimies cīņā par godalgām."

"Negaidīju, ka korejietis treniņos būs tik labs. Divniekos viņiem kaut kas nesanāca, tādēļ uz četriniekiem viņi būs maksimāli mobilizējušies. Korejieši, visi trīs vācieši, labi brauc arī austrietis. Medaļu pretendenti jau nemainīsies. Tie, kas brauca pa medaļām Pasaules kausā un divnieku sacensībās, arī sestdien un svētdien būs starp favorītiem."

Melbārdis iepriekš netieši izteicies, ka šī varētu būt viņa pēdējā sezona bobslejā. Vai Oskars četrinieku sacensībām gatavojas, kā pēdējam cēlienam? "Grūti pateikt... Par to esmu domājis, bet pašlaik esmu nolicis malā. Es uz šīm sacensībām eju ar domu - tagad vai nekad, bet tas nenozīmē, ka pēc ceturtā brauciena kāršu kedas uz nagliņas. Skaidrs, ka pēdējo gadu laikā ir bijušas veselības problēmas. Bet šobrīd jūtos fiziski labi, lai gan optimālā sportiskā forma man nav. Par savu turpmāko karjeru bobslejā nesaku ne jā, ne nē."