Norvēģija labākā arī vīriešu stafetē, Igaunijai 12. vieta  

Par Phjončhanas olimpisko spēļu čempioniem 4x10 kilometros kļuvuši Norvēģijas slēpotāji, kuri sacensību vidū atradās pusminūti aiz līderu mugurām, tomēr izšķirošajos brīžos bija ātrāki nekā Olimpiskie sportisti no Krievijas.

Norvēģijas izlase, kuras pirmo posmu veica 26 gadus vecais Didriks Tensets, kurš pēdējā Pasaules kausa posmā pirms Phjončhanas ieņēma ceturto vietu, sacensību ievadā turējās kopā ar līderēm, tomēr stafetes maiņas brīdī norvēģi par 18,2 sekundēm atpalika no tā brīža līderes Kazahstānas, kuras pirmo posmu veica Aleksejs Poltaraņins. Protams, galvenie notikumi tikai sekoja, un kazahi beigās palika tikai astotajā vietā.

Norvēģus cīņā par zeltu atgrieza Simens Hegstads Krīgers, kurš trasē devās trešais no savas komandas. Viņa temps bija neticami ātrs, pāris kilometru laikā sadeldējot 20 sekunžu deficītu un pārņemot sacensību vadību. Krīgers, kurš Phjončhanas olimpiskajās spēlēs iepriekš izcīnīja zeltu 30 kilometru skiatlonā un ieguva sudrabu 15 kilometros brīvajā stilā, savu posmu veica 21:19 minūtēs.

Sākoties pēdējam posmām, norvēģi slēpoja kopā ar Franciju, kamēr trešajā vietā atradās Olimpisko sportistu no Krievijas komanda. Tomēr Juhanness Hesflots Klēbo, kurš Phjončhanā triumfēja sprinta sacensībās, atrāvās no francūžiem un atvairīja krievu uzbrukumus, pēdējā pusotrā kilometrā veicot atrāvienu un finišā ierodoties ar Norvēģijas karogu pie rokas. Deniss Spicovs beigās atpalika 9,4 sekundes, bet bronzu ieguvusī Francija no uzvarētājiem atpalika 36 sekundes.

NRA

Stafetē piedalījās arī Igaunijas komanda, kura finišā ieradās 12. vietā, no uzvarētājiem atpaliekot piecas minūtes un 16 sekundes. Igauņus pārstāvēja Andreass Vērpalu (divkārtējā olimpiskā čempiona Andrusa Vērpalu dēls), Algo Karps, Karels Tamjervs un Raido Rankels. Vislabākais bija trešais posms, kuru Tamjervs veica sestajā vietā 14 komandu konkurencē.