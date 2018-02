Prūsis: Šeit daudzi kļūdīsies, tādēļ skatītājiem mači būs interesanti

Latvijas bobsleja izlases treneris Sandis Prūsis šodien pēc otrās treniņu dienas Phjončhanas trasē izteicās, ka, ja neizbrauc pāris atslēgas vietas, nav pamata cerēt uz labu rezultātu.

"Trase ir tiešām labi sagatavota, šeit tik laba trase vēl nav bijusi," saka Prūsis. "Jā, laika apstākļi atšķiras no tiem, kādos aizvadījām neoficiālos treniņus pirms atklāšanas. Tad bija baigi auksts, šķiet, ka padsmit grādi mīnusos. Bet tagad ir jau gandrīz plusos. Man nezināmu iemeslu dēļ korejieši ledu tur ļoti aukstu, taču, ja tas nebirst nost, tad viss ir kārtībā."

"Sacensībās var gadīties visādi. Šeit ir notikuši tikai vieni mači, tāpēc jebkādas prognozes ir tikai spekulācijas un lieka mutes virināšana, jo neviens to nevar apstiprināt," norāda treneris. "Jādomā ir par braukšanu. Negribu teikt, ka trase ir sarežģīta, taču ir pāris atslēgas vietas, kuras ir jāizbrauc. Ja to neizdara, tad nav pamata cerēt uz labu rezultātu. Runa ir par otro un devīto virāžu, bet no devītās atkarīga trases lejasdaļa, tur ir ķēdes reakcija. Paredzu, ka daudzi kļūdīsies, un tādā ziņā skatītājiem mači varētu būt intetresanti."

Šodienas pirmajā braucienā Oskars Melbārdis un Jānis Strenga uzrādīja ātrāko laiku. Vai tas liecina par labām tendencēm vai tā ir tikai patīkama statistika? "Viņam tiešām labi beidzot sanāca otrā virāža, taču otrajā braucienā neizdevās. Tas šobrīd liecina par to, ka, ja labi izbrauc, tad viss ir OK. Vakar stūma Daumants Dreiškens, bet šodien Jānis Strenga. Tas savukārt nozīmē, ka man būs galvassāpes, lemjot par to, kurš brauks mačos. Būs jāskatās ne tik daudz starts, bet tas, ar kuru kamanas trasē nesās labāk. Bet to ir grūti pārbaudīt, jo ir tik daudz cilvēciskie faktori un kļūdas."

NRA

"Visrūpīgāk filmējām otro un devīto virāžu, tāpat lielu uzmanību veltam ceturtajai, 12. un 13. virāžai," skaidro Prūsis. "Nevaru apgalvot par visām virāžām, bet vācieši vakar daudzās atslēgas virāžās bija salikuši pa divām trim kamerām. Tas ir liels cilvēku un tehnikas resursus. Korejiešiem šodien pastiprinātu uzmanību pievērsa visi. Neko jaunu neredzējām, tikai vēlreiz guvām apstiprinājumu tam, ka viņš šeit brauc labi. Viņš pārzina šo trasi tiešām labi."

"Olimpiskās spēles ir interesantas ar to, ka gadās visādi pavērsieni, tomēr es uzskatu, ka arī šeit favorīti būs tie paši - trīs vācieši, divi kanādieši, stiprāks tagad palicis austrietis, pats par sevi korejietis un varbūt kāds no amerikāņiem. Nu un, protams, kaut kur arī mūsu divas ekipāžas. Negribu teikt, ka tās visas pretendēs uz pirmo vietu, bet par medaļām var pacīnīties kādas septiņas astoņas ekipāžas."

Šodien 30. dzimšanas dienu svin Oskars Melbārdis, taču Prūsis viņam dāvanu sagatavojis neesot. "No manis torte noteikti nebūs. Roku paspiedu. Tā nu mums ir ar tām dzimšanas dienām maču laikā. Pasmaidām, paspiežam roku un darām savu darbu tālāk. Laiks varbūt pat būtu, bet nav jau šeit tādu apstākļu un vajadzības svinībām."