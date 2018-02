Priedulēna: Rītdien jāatnāk ar tādu pat vēsu prātu, vēl nav ko sapriecāties

Latvijas skeletoniste Lelde Priedulēna pēc pirmās dienas sacensībām Phjončhanas olimpiskajās spēlēs izteicās, ka abi braucieni aizvadīti labāk nekā treniņos.

"Salīdzinot ar to, kā bija treniņos, braucieni bija diezgan normāli," saka Lelde. "Cīnos vēl ar otro virāžu, nepatīk man izeja. Otrajā braucienā bija jācīnās ieejā uz astoto virāžu, līdz ar to arī ieejā uz devīto virāžu un izejā no tās. Bet kopumā, salīdzinot ar treniņiem, bija normāli. Jāatnāk ar tādu pat vēsu prātu arī rītdien, jāaizvada divi labi braucieni un tad viss būs kārtībā. Bet pagaidām nav vēl ko sapriecāties."

Vaicāta par to, vai viņu kaut kā ietekmējušas šā rīta vīriešu sacensības un to rezultāti, Priedulēna atbild, ka nemaz nav tās redzējusi. "Rezultātus skatījos, zinu splitus, bet pašus braucienus neesmu skatījusies."

"Patika, ka nebija sānslīdes. Slida šādiem laika apstākļiem turas stabili. Pagaidām nav par ko sūdzēties. Neesmu redzējusi arī vāciešu braucienus, tādēļ grūti kaut ko teikt pat konkurentēm. Koncentrējos saviem braucieniem. Man ir savs darbs, kas jāizdara. Tad skatīšos apkārt."

"Rītdienai kamanām neko nemainīšu. Kamanas ir stabilas, galvenais arī pašai nobraukt stabili," piebilst Priedulēna.