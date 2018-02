Rastorgujevs cer uzlabot šaušanu

Latvijas vadošais biatlonists Andrejs Rastorgujevs Phjončhanas olimpiskajās spēlē cer uzlabot savu šaušanu, talkā ņemot no franču leģendas Rafaela Puarē aizgūtas zināšanas.

"Paņēmām pavisam mazu niansi, taču tā var nospēlēt diezgan daudz. Kas tā ir par lietu, to atklāšu vēlāk, ja izdosies," stāstīja Rastorgujevs.

"Viss ir labi, apstākļi patīk, vienīgi treniņš varēja būt vēlāk, jo sacensības mums sāksies vakarā, kad būs citādāka sniega struktūra. Olimpiskajā trasē sniegs ir gluži kā smiltis. Pa dienu, kad ir siltāks, situācija uzlabojas," pēc pirmā treniņa teica Andrejs Rastorgujevs.

Viņam patīk Phjončhanas olimpisko spēļu trase, kurā treniņos varēja uzrādīt labu ātrumu. "Pagaidām treniņos viss ir mierīgi. Atlidojām tikai ceturtdien un ķermenim vēl ir jāsaprot, kur atrodos. Šobrīd režīms ir mierīgs," atzīmēja Rastorgujevs. Šodien tika veikta arī piešaude, bet sacensībās ugunslīnijā būs citādāks apgaismojums. "Jāpielāgojas pie jebkuras gaismas. Savukārt pie vēja gan jāpierod. Tas dažbrīd ir spēcīgāks, tad atkal vājāks. Treniņā ļoti svarīgi saprast, kāds īsti ir vējš, lai tam varētu pielāgoties. Šeit maza kļūda izšķirs daudz," skaidroja biatlonists.

Olimpisko spēļu priekšvakarā Phjončhanā uzliesmoja lipīgais norovīruss, līdz ar to biatlonisti cenšas dzīvot noslēgti. Rastorgujevs olimpiskajām spēlēm gatavs arī psiholoģiski, turklāt cer uzlabot šaušanu. Šosezon viņš Pasaules kausa sacensībās sašāvis 75% mērķu, kas ir vājākais rezultāts pēdējo četru sezonu laikā.

"Ļoti svarīgi, ka palika mūsu slēpju smērētājs. Viņš turklāt ieteica nelielas nianses arī šaušanā - bija konsultējies ar vienu no labākajiem šāvējiem Rafaelu Puarē. No viņa tika šis tas aizgūts. Paņēmām pavisam mazu niansi, taču tā var nospēlēt diezgan daudz. Kas tā ir par lietu, to atklāšu vēlāk, ja izdosies," stāstīja Rastorgujevs.

"Daudz strādājam ar psiholoģiju. Tāpēc viena puse komandas uzmanību pievērš tam, bet otra - fiziskajam varējumam. Tas ir ļoti svarīgi. Ja kāda lieta "iekrīt" galvā, tu zaudē koncentrēšanās spēju," teica biatlonists.

Pirms divām nedēļām Rastorgujevs triumfēja Eiropas čempionāta desmit kilometru distancē. Alūksnietis pēc tam nav atvadījies no savas bārdiņas. "Citādāk nevaru, tas ir manas veiksmes simbols," noteica Rastorgujevs.

"Treniņš bija labs, tikai vējš tāds mainīgs. Ir jāseko visu laiku tam līdzi. Abi puiši izskatās labi," pauda Rastorgujeva treneris Intars Berkulis. Arī sestdien sportistiem iecerēta nodarbība dienas vidū, kamēr svētdien sacensības pēc Dienvidkorejas laika notiks vakarā, kad būs iestājusies tumsa un ieslēgts mākslīgais apgaismojums. "Sezonas laikā ir šauts arī mākslīgajā apgaismojumā, tā kā tas problēmas neradīs."

"Šodien šauteni vairākas reizes sanāca griezt pa labi un pa kreisi. Vējš mainījās ik pa dažām minūtēm. Puiši gan šāva diezgan labi, lielākoties "pa nullēm"," apmierināts bija Berkulis. Zīmīgi, ka Rastorgujevs un Muižnieks Phjončhanā dzīvo pēc Latvijas laika, tādējādi abiem svētdienas sacensības sāksies kā pusdienlaikā, lai gan tobrīd Dienvidkorejā būs iestājusies jau tumsa.

"Andrejs arī pērn šeit Pasaules kausā jau dzīvoja pēc Latvijas laika. Viņš jutās labi, tāpēc šobrīd neko neesam mainījuši. Starti pēc Latvijas laika sanāk dienas vidū. Līdz ar to nav visu dienu jāgaida sacensības," teica Berkulis.