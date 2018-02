Dienvidkorejas prezidents: Olimpiskās spēles ir atklātas!

Dienvidkorejas prezidents Muns Džēins piektdien oficiāli pasludināja 23. Ziemas olimpiskās spēles, kas notiks Phjončhanā, par atklātām.

Tāpat Bahs slavēja Ziemeļkoreju un Dienvidkoreju, kas atklāšanas ceremonijā iznāca kopēji. Apvienotā Koreju delegācija iznāca ar stilizētu karogu, kur uz balta fona apvienota šo valstu teritorija. Bahs to nosauca kā "lielisku piemēru" un olimpisko spēļu "vienojošo spēku".

Kā zināms, dopinga skandālu dēļ no dalības olimpiskajās spēlēs ir diskvalificēta Krievija un šīs valsts sportisti atklāšanas ceremonijā iznāca zem olimpiskā karoga, ko nesa kāda no sacensību brīvprātīgajām.

Līdz ar to ir dots starts Olimpiādei, kurā piedalīsies teju 3000 sportisti. Viņu vidū būs arī 34 Latvijas pārstāvji.

23. Ziemas olimpisko spēļu, kas notiks Phjončhanā, uguni piektdien iededza leģendārā Dienvidkorejas daiļslidotāja Juna Kima.

2010.gadā Vankūverā Kima kļuva par olimpisko čempioni un parādīja pārliecinošāko sniegumu arī pēc četriem gadiem Sočos, tomēr tiesneši toreiz strīdīgi uzvaru piešķīra mājiniecei Adelīnai Sotņikovai.

Pirms tam līdz Kimai lāpu nogādāja divas dāmu hokejistes, no kurām viena bija no Dienvidkorejas, bet otra no Ziemeļkorejas. Kā zināms, olimpiskajās spēlēs dāmu hokeja turnīrā piedalīsies vienota Korejas komanda.

Līdz pat pēdējam brīdim organizatoriem izdevās noslēpt, kas iedegs Olimpisko lāpu un tas nekur tā arī neizskanēja.