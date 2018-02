Vrubļevskis: Soču medaļas, iespējams, pārdalīs, bet ne ātrāk kā maijā  

Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis sarunā ar radio "Baltkom" atklāj, ka tiesu lietas saistībā ar Krievijas sportistu Soču olimpiādes godalgām beigsies ne ātrāk kā maijā.

Kā jau ziņots, Starptautiskā arbitrāžas tiesa (CAS) vakar atcēla diskvalifikāciju virknei krievu, taču Krievijas bobslejistu atstādināšana palika spēkā.

Starptautiskā olimpiskā komiteja (SOK) tagad domā, kā rīkoties tālāk. CAS spriedums nenozīmē to, ka attaisnotie sportisti varēs piedalīties 2018. gada olimpiskajās spēlēs. Galu galā SOK 5. decembra lēmums joprojām ir spēkā, līdz ar to šīs valsts atlēts nevar startēt Phjončhanas olimpiādē bez individuāla ielūguma no SOK. "Visticamāk, šie [attaisnotie] sportisti nesaņems ielūgumus," prognozē LOK prezidents.

Godalgu pārdale vēl jāgaida. "Par medaļām tiks lemts pēc lietu galīgās izskatīšanas visās tiesu instancēs. Domāju, ka tas būs ne ātrāk kā maijā. Ja tagadējais CAS spriedums paliks spēkā, tad bobslejs būs vienīgais sporta veids, kur tiks pārdalītas Soču olimpiādes medaļas," saka Latvijas olimpiskās kustības vadītājs.

CAS spriedumā Krievijas bobsleja četrinieks netika attaisnots, līdz ar to pastāv iespēja, ka Soču zelts no krieviem nonāks pie latviešiem. Tātad varam cerēt, ka tuvākajā nākotnē Melbārža četrinieks saņems Soču olimpiādes zeltu? "To vēl nevar apgalvot, jo Zubkovam un stūmējiem ir tiesības pārsūdzēt CAS. Tiesu lietas beigsies ne ātrāk kā maijā vai jūnijā," norāda Aldons Vrubļevskis.

Šādu medaļu speciāli izgatavo jaunajam ieguvējam vai paņem no iepriekšējā īpašnieka? "Olimpiādes rīkotāji vienmēr izgatavo vairāk medaļu nekā jāpasniedz. Pēc olimpiskajām spēlēm visas rezerves medaļas nonāk SOK arhīvā. Domāju, ka SOK ir medaļas, kuras var pasniegt gadījumos, kad iepriekšējais īpašnieks fiziski neatdod."