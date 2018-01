Usiks nedaudz smagāks par Briedi un krietni bravūrīgāks izteikumos

Šovakar notikusi tradicionālā svēršanās pirms cīņas. Tajā tika noskaidrots, ka Mairis Briedis sver 90,3 kilogramus, bet viņa sāncensis Oleksandrs Usiks – 90,4.

"Tas, protams, ir liels gods pārstāvēt Latviju un cīnīties par šādu titulu," pēc svēršanās procedūras un ierastās nostāšanās aci pret aci ar savu pretinieku sacīja Mairis Briedis. "Redzēsim, kas notiks rīt - vai varēsim rakstīt Latvijas un visas pasaules tāda līmeņa boksa vēsturi."

Briedis pašlaik negrasījās prognozēt, vai rītdienas lielā cīņa būs smagākā viņa karjerā: "To varēšu pateikt tikai rīt pēc cīņas. Vai cīnīšanās savās mājās uzliek papildu spiedienu? Tas man dod papildu motivāciju. Ko gribētu pateikt saviem lojālajiem faniem? Gaidu jūs rīt, un ar jūsu enerģiju un manu izdarīto darbu būsim kopā ringā un visu darīsim kopīgi."

Brieža sāncensis Oleksandrs Usiks savos izteikumos bija krietni bravūrīgāks: "Kā es pašlaik jūtos? I don't feel, I am very feel [Usika joks par citu preses konferenci, kurā sajauca vārdus un I am fine vietā sacīja I am feel]. Tālāk Usiks pārgāja uz krievu valodu, un viņa sacītais, līdzīgi kā Brieža atbildes latviski, tika tulkotas angliski.

"Zinu, ka man ir iespēja apvienot jostas, tas man dod motivāciju, jo man ļoti patīk zaļā krāsa," sacīja Usiks. "Cik ļoti pārliecināts esmu, ka sagādāšu Briedim pirmo zaudējumu? (Ilgi domā) Kāpēc esmu pārliecināts? Tāpēc, ka es daudz strādāju. Ko es redzēju Brieža acīs, stāvot viņam pretī? Vai tad man tajās kaut ko vajadzēja ieraudzīt? Neko tajās neredzēju."

Pēc Brieža pēdējās atbildes latviešu bokserim tika veltītas ovācijas, tomēr skaļāks un aktīvāks atbalsts šovakar bija no ukraiņu līdzjutēju puses, kuri bieži skanēja "Usik, Usik!". Ukraiņu bokseris pateicās par šo atbalstu: "Fani, paldies, es jūs ļoti mīlu!"