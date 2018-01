Gulbim ''Challenger'' turnīrs beidzas ar zaudējumu sestā simta tenisistam

Latvijas tenisists Ernests Gulbis (ATP 204.) otrdien "Challenger" sērijas turnīrā Vācijas pilsētā Koblencā pirmajā kārtā atzina pasaules ranga sestā simta sportista, 22 gadus vecā vācieša Benjamina Hasana (ATP 529.) pārākumu ar 4:6, 6:3, 1:6.

Gulbis sāka spēli ar servi, un katrs no tenisistiem izcīnīja punktu pie savas serves līdz piektajam geimam. Tajā Ernests divas reizes bija vadībā (15:0, 30:15), taču zaudēja trīs izspēles pēc kārtas, un Hasans veica pirmo breiku mačā, panākot 3:2 savā labā. Pēc tam Hasanam aizstāvot arī savu servi, rezultāts jau kļuva 2:4, un Gulbis pirmajā setā vairs neatguvās. Ne reizi nespējot tikt pat līdz breika iespējai, Gulbis pirmo setu zaudēja ar 4:6.

Otrā seta pirmajā geimā Hasans atkal bija tuvu breikam (40:30), tomēr latvietis atbildēja ar divām uzvarētām izspēlēm pēc kārtas un servi nosargāja. Otrajā geimā Gulbis atspēlējās no 0:30 un, uzvarot četras izspēles pēc kārtas, beidzot nobreikoja arī Hasanu, panākdams 2:0 pa geimiem. Iztērējis daudz spēkus, trešo geimu Ernests sāka ar trim zaudētām izspēlēm pēc kārtas, taču Hasans neizmantoja nevienu no trim breikbumbām, un Gulbis panāca 3:0 setā. Piektajā geimā Hasans panāca 40:0, taču neizmantoja nevienu no trim breikbumbām, un Gulbis grūtā cīņā panāca 4:1. Sestajā geimā Ernestam bija divas breikbumbas, kas palika neizmantotas, tomēr Gulbis bez lielām problēmām noveda setu līdz uzvarošām beigām - 6:3.

Trešā seta ievads Gulbim bija pagalam nesekmīgs - pirmajā geimā zaudēts uz nulles, otrajā no 0:40 izdevās tikt līdz 30:40, taču no breika izvairīties neizdevās, bet trešajā geimā atkal zaudēts punkts, paliekot uz nulles mazajos punktos. Ceturtajā geimā Ernests beidzot aizstāvēja servi (3:1), bet jau nākamajā geimā tika arī līdz divām breikbumbām, tomēr jaunais vācietis allaž atspēlējās un servi nosargāja (1:4). Nākamajā geimā Gulbis vēlreiz tika nobreikots, Hasans setā uzvarēja ar 6:1 un iesoļoja nākamajā kārtā.

Hasans, kurš startam Koblencā saņēma "wild card", astotdaļfinālā tiksies ar 30 gadus veco franču tenisistu Keniju de Šeperu (ATP 154.). Vairāk nekā divus metrus garais francūzis, kurš turnīrā izlikts ar sesto numuru, trijos setos pieveica pieredzējušo gruzīnu Teimurazu Gabašvili.

Gulbim, kurš aizvadīja pirmo spēli 2018. gadā, šis bija jau ceturtais zaudējums pēc kārtas. Ernestam bija pietiekami augsts reitings, lai piedalītos "Australian Open" kvalifikācijā, taču latviešu tenisists nolēma nedoties uz Austrāliju un tā vietā spēlēt otrā līmeņa turnīrā tepat Vecajā kontinentā.