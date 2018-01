"Sabres" svin pirmo uzvaru 2018. gadā, noslēdzas Girgensona mīnusu sērija  

Aizvadītajā naktī Bufalo „Sabres” apspēlēja Kolambusas „Blue Jackets” ar 3:1 Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, tiekot pie pirmā panākuma jaunajā gadā. Uzvarētāju komandas uzbrucējs Zemgus Girgensons ar punktiem neatzīmējās, taču pirmo reizi sešu maču laikā pabeidza spēli ar neitrālu, nevis negatīvu lietderības koeficientu.

„Sabres” aizvadījusi piecus mačus 2018. gadā, izcīnot tikai vienu punktu. Šodien komandas vārtos stājās 24 gadus vecais zviedrs Ulmarks, kuram tā bija pirmā spēle šosezon. Tieši vārtsargs kļuva par vienu no galvenajiem spēles varoņiem, atvairot 44 metienus.

Vienā no epizodēm pirmajā periodā „Blue Jackets” kļūdījās uzbrukuma sākumā un piespēle uz priekšu no aizvārtnes tika pārtverta uz zilās līnijas. Sekoja piespēle Kailam Okposo un arī metiens, ar kuru Sergejs Bobrovskis tika galā, taču pirmais pie viņa atvairītas ripas bija Benua Puljo, kurš iebakstīja to vārtos - 1:0. Otrajā periodā rezultāts nemainījās, bet trešajā Okposo izdevās tas, kas neizdevās pirmajā trešdaļā - Bobrovskis un aizsargs Sets Dzonss nesadalīja ripu aiz vārtiem, rezultātā neviens no viņiem tai nepieskarās, toties tā nonāca pie Okposo, kurš ieraidīja to tukšos vārtos - 2:0.

Perioda turpinājumā Artemijs Panarins izlauzās pie vārtiem un pabeidza savu sologājienu ar precīzu metienu no neērtās puses - 2:1, bet sešas sekundes pirms mača beigām Džeiks Aikels iemeta ripu tukšos „Blue Jackets” vārtos - 3:1.

Zemgus Girgensons šajā mačā uz ledus pavadīja 12:03 minūtes, kuru laikā divas reizes meta pa vārtiem, bloķēja vienu pretinieku komandas metienu un pielietoja vienu spēka paņēmienu. Pirmo reizi jaunajā gadā uzbrucējam izdevās pabeigt spēli ar neitrālu lietderību, jo pēdējos piecos mačos allaž bijis -1. Šī bija 39. spēle latviešu uzbrucējam šosezon, viņa kontā ir septiņi (3+4) punkti, jaunajā gadā pagaidām nav izdevies atzīmēties rezultativitāti.