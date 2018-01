Sporta notikumu kalendārs 2018. gadam  

Latvijas simtgadē gaidāma Kristapa Porziņģa debija NBA zvaigžņu spēlē Losandželosā, Aļonas Ostapenko otrā sezona pasaules elitē, divas ziemīgas nedēļas Korejā un citi aizraujoši notikumi.

Janvāris

30.12-6.01 Trīsdesmitais Hopmana kauss tenisā Austrālijā

1.01 Desmitā NHL Winter Classic spēle “Citi Field” Ņujorkā (Rangers - Sabres)

2.01-7.02 Eirokausa “Top 16” spēles basketbolā vīriešiem

3-5.01 Trīspadsmitā Baltijas jūras kausa izcīņa basketbolā Tallinā

4.01 Mersin - TTT Rīga (Round of 16)

5.01 Olympiacos - Olimpia Milano

5-14.01 Austrumeiropas sieviešu basketbola līgas trešais sabraukums Liepājā un Rīgā

6-20.01 Trīsdesmit devītais Dakāras rallijs Peru, Bolīvijā un Argentīnā

10.01 Chalon - Ventspils

11.01 TTT Rīga - Mersin (Round of 16)

12.01 Baskonia - Olympiacos

12-28.01 Trīspadsmitais EHF čempionāts handbolā vīriešiem Horvātijā

13.01-04.02 Trīsdesmit trešā Āfrikas kausa izcīņa futbolā Marokā

15-21.01 ISU Eiropas čempionāts daiļslidošanā Maskavā, Krievijā

15-28.01 Simt sestais "Australian Open" tenisā Melburnā

16.01 Ludwigsburg - Ventspils

19.01 Baskonia - Olimpia Milano

22-28.01 IBU Open Eiropas čempionāts biatlonā Itālijā

24.01 Ventspils - Gaziantep

27.01 Boksa Supersērijas pusfināls: Briedis pret Usiku

25-28.01 Astoņdesmit sestais Montekarlo rallijs, 46. FIA Pasaules rallija čempionāta sākums

25.01-01.02 FIBA Eiropas kausa “Round of 8” spēles sievietēm

28.01 Sešdesmit trešā NHL zvaigžņu spēle Tampā, Floridā

28.01 NFL zvaigžņu spēle jeb “Pro Bowl” Orlando, Floridā

30.01 Capo d`Orlando - Ventspils

30.01-10.02 Vienpadsmitais UEFA Futsal Euro 2018 Ļubļanā, Slovēnijā

31.01 FIBA Eirolīgas regulārās sezonas noslēgums

Februāris

2-3.02 FIL Pasaules čempionāts kamaniņu sportā junioriem Vācijā

3.02-17.03 Sešu nāciju čempionāts regbijā

4.02 21:00 Latvija - Kanāda (pārbaudes spēle ledus hokejā)

4.02Super Bowl 52 Mineapolē

6.02 Latvijas kausa fināls hokejā (Kurbads - Mogo)

6.02 Ventspils - PAOK

9.02 Real Madrid - Olympiacos

9-25.02 Divdesmit trešās ziemas Olimpiskās spēles Phjončhanā, Korejā

9-23.02 Daiļslidošana

10-15.02 Kamaniņu sports

10-23.02 Biatlons

10-24.02 Ātrslidošana

10-25.02 Slēpošana

11-24.02 Kalnu slēpošana

15-17.02 Skeletons

18-25.02 Bobslejs

24-25.02 Kērlinga fināli

25.02 Ledus hokeja fināls

10-14.02 EuroBasket Women 2019 kvalifikācijas spēles

16.02 Lietuvas neatkarības atjaunošanas 100. gadadiena

16.02 Latvijas un Igaunijas basketbola zvaigžņu spēle “Saku Suurhall” Tallinā, Igaunijā

18.02 Daytona 500 Nascar

18.02 Sešdesmit septītā NBA zvaigžņu spēle Losandželosā, Kalifornijā

19-27.02 FIBA Pasaules kausa kvalifikācijas spēles

23.02 Latvija - Ukraina

26.02 Latvija - Turcija

24.02-08.03 Latvijas hokeja līgas pusfināli

24.02 Igaunijai 100

25.02 Tokijas maratons

26.02 Knicks - Warriors

Marts

1-8.03 FIBA Eiropas kausa ceturtdaļfināli sievietēm

2.03 Panathinaikos - Olympiacos

2-4.03 Septiņpadsmitais Pasaules čempionāts vieglatlētikā telpās Birmingemā, Apvienotajā Karalistē

3.03 VEF - Zenit

5-11.03 ISU Pasaules junioru čempionāts daiļslidošanā Sofijā, Bulgārijā

6-14.03 Basketbola Čempionu līgas “Round of 16” spēles

7-14.03 FIBA Eirolīgas ceturtdaļfināli

8.03 VEF - Kalev

9-18.03 Divpadsmitās ziemas Paralimpiskās spēles Phjončhanā, Korejā

11.03-16.09 Simt septītā “IndyCar Series” sezona ASV

12.03 VEF - CSKA

12-24.03 Latvijas hokeja līgas fināli

13.03-02.04 NCAA pirmās divīzijas 80. čempionāts basketbolā vīriešiem

14.03-01.04 NCAA pirmās divīzijas 37. čempionāts basketbolā sievietēm

16.03 VEF - Parma

16-18.03 Austrumeiropas līgas trešās sezonas “Četru fināls” basketbolā sievietēm

18.03 Qatar Grand Prix, 70. FIM Pasaules čempionāta šosejas motocikliem sākums

19-25.03 ISU 108. Pasaules čempionāts daiļslidošanā Milānā, Itālijā

20.03 Žalgiris - Olimpia Milano

21.03 19:00 Ventspils - VEF

22.03 Fēru salas - Latvija (pārbaudes spēle futbolā)

22-29.03 FIBA Eiropas kausa pusfināli sievietēm

23.03-01.04 Eiropas čempionāts svarcelšanā Turcijā

25.03 Sešdesmit devītās F1 sezonas sākums - Australian Grand Prix Melburnā

25.03 Gibraltārs - Latvija (pārbaudes spēle futbolā)

25.03 VEF - Lokomotiv Kubaņ

27.03-04.04 Basketbola Čempionu līgas ceturtdaļfināli

29.03-30.09 Galveno beisbola līgu (MLB) regulārā sezona

30.03 Žalgiris - CSKA

30.03-01.04 NCAA “Četru fināls” basketbolā sievietēm Kolambusā

31.03-02.04 NCAA “Četru fināls” basketbolā vīriešiem Sanantonio

Aprīlis

2-8.04 IIHF Pasaules U18 čempionāts junioriem pirmajā divīzijā Latvijā

4-15.04 Divdesmit pirmās Britu Sadraudzības spēles Zelta Krastā, Austrālijā

6.04 Olympiacos - Žalgiris (Eirolīgas regulārās sezonas noslēgums)

7.04 Simt pirmās NHL regulārās sezonas noslēgums

8.04 Parīze - Rubē velobrauciens

11.04 Septiņdesmit otrās NBA regulārās sezonas noslēgums

11-18.04 FIBA Eiropas kausa izcīņas fināls sievietēm

14.04 NBA izslēgšanas spēļu sākums

16.04 Simt divdesmit otrais Bostonas maratons

20-22.04 FIBA Eirolīgas “Četru fināls”

21.04-07.05 Astoņdesmit pirmais Pasaules čempionāts snūkerā “Crucible Theatre” Šefīldā, Apvienotajā Karalistē

22.04 Trīsdesmit astotais Londonas maratons

22.04 LBL regulārās sezonas noslēgums

25.04-31.05 LBL izslēgšanas spēles

Maijs

3-19.05 UEFA Eiropas U17 čempionāts futbolā zēniem Anglijā

4.05 IAAF Dimanta līgas devītas sezonas pirmais poms Dohā, Katarā

4-6.05 Basketbola Čempionu līgas otrās sezonas “Četru fināls”

4-20.05 Astoņdesmit otrais IIHF Pasaules čempionāts ledus hokejā Dānijā

5.05 13:15 Norvēģija - Latvija

6.05 21:15 Latvija - Somija

8.05 17:15 Koreja - Latvija

10.05 17:15 ASV - Latvija

12.05 13:15 Latvija - Vācija

14.05 21:15 Kanāda - Latvija

15.05 21:15 Latvija - Dānija

4-27.05 Simt pirmais “Giro d`Italia” velobrauciens

5.05 Simt četrdesmit ceturtais Kentakī derbijs zirgu skriešanās sacīkstēs Luivilā, ASV

9-21.05 UEFA Eiropas U17 čempionāts futbolā meitenēm Čehijā

12.05 IAAF Dimanta līgas otrais posms Šanhajā

13.05 Ghetto Games sezonas atklāšana Grīziņkalnā

13.05 WNBA 22. sezonas sākums

16.05 UEFA Eiropas līgas 47. sezonas fināls Lionā, Francijā

18-20.05 Septiņpadsmitais “Turkish Airlines” Eirolīgas “Četru fināls” Belgradā

20.05 Divdesmit astotais “Lattelecom” Rīgas maratons

24.05 UEFA Čempionu līgas 17. sezonas fināls sievietēm Kijevā, Ukrainā

26.05 UEFA Čempionu līgas 63. sezonas fināls Kijevā, Ukrainā

27.05 Monaco Grand Prix

27.05 IndyCar Indianapolis 500

27.05-10.06 French Open 117. čempionāts tenisā Parīzē

29.05 Rīgas kausi vieglatlētikā

30.05-17.05 Pasaules U20 čempionāts regbijā Francijā

Jūnijs

2.06 Epsomas 239. derbijs zirgu skriešanās sacīkstēs

5-9.06 Pasaules čempionāts BMX riteņbraukšanā Azerbaidžānā

8-12.06 FIBA 3x3 Pasaules kausa izcīņa Filipīnās

10.06 IAAF Dimanta līgas sestais posms Stokholmā

10-18.06 Pasaules čempionāts svarcelšanā junioriem Ziemeļkorejā

14-19.06 Divdesmit pirmais tenisa turnīrs “Riga Open 2017” Mežaparkā (tiks precizēts)

14.06-15.07 Divdesmit pirmais FIFA Pasaules kauss futbolā Krievijā

21.06 NBA jauno spēlētāju izvēles ceremonija

22.06-01.07 Astoņpadsmitās Vidusjūras spēles Tarragonā, Katalonijā

25.06-03.07 FIBA Pasaules kausa kvalifikācijas spēles

28.06 Zviedrija - Latvija

01.07 Ukraina - Latvija

26.06-01.07 FIVB Pasaules U19 čempionāts pludmales volejbolā Ķīnā

30.06-08.07 Piektais FIBA U17 Pasaules čempionāts basketbolā kadetiem Argentīnā

Jūlijs

2-15.07 Wimbledon 133. čempionāts tenisā Londonā, Apvienotajā Karalistē

7-15.08 FIBA U20 Eiropas čempionāts jaunietēm Šopronā, Ungārijā

7-29.07 Simt piektais Tour de France izlaidums

10-15.07 IAAF Pasaules jaunatnes čempionāts vieglatlētikā Somijā

13-22.07 FIBA U20 Eiropas čempionāts jauniešiem B divīzijā Sofijā, Bulgārijā

13-22.07 FIBA U20 Eiropas čempionāts jauniešiem A divīzijā Hemnicā, Vācijā

16-29.07 Sešdesmit septītais UEFA Eiropas U19 čempionāts futbolā Somijā

18-30.07 UEFA Eiropas U19 čempionāts futbolā juniorēm Šveicē

21-29.07 Piektais FIBA U17 Pasaules čempionāts kadetēm Minskā, Baltkrievijā

28.07-05.08 FIBA U18 Eiropas čempionāts junioriem Liepājā, Ventspilī, Rīgā

Augusts

2-5.08 Eiropas čempionāts airēšanā Lielbritānijā

2-14.08 Jaunatnes Olimpiskās spēles

4-12.08 FIBA U18 Eiropas čempionāts juniorēm Udinē, Itālijā

5-24.08 Devītā FIFA U20 Pasaules kausa izcīņa sievietēm Francijā

7-12.08 Eiropas čempionāts vieglatlētikā Berlīnē, Vācijā

10-18.08 FIBA U16 Eiropas čempionāts kadetiem Novisadā, Serbijā

15.08 Četrdesmit trešā UEFA Superkausa izcīņa Tallinā, Igaunijā

17-25.08 FIBA U16 Eiropas čempionāts kadetēm Kauņā, Lietuvā

18.08-02.09 Astoņpadsmitās Āzijas spēles Džakartā un Palembangā, Indonēzijā

27.08-10.09 Simt trīsdesmit astotais “US Open” čempionāts tenisā Ņujorkā

31.08 Van Dammes memoriāls, IAAF Dimanta līgas sezonas noslēgums Briselē

Septembris

1-10.09 Pasaules čempionāts modernajā pieccīņā Meksikā

4-9.09 UCI Pasaules čempionāts kalnu riteņbraukšanā Šveicē

6.09-30.12 Deviņdesmit devītā NFL sezona amerikāņu futbolā

9-16.09 Pasaules čempionāts airēšanā Bulgārijā

10-18.09 FIBA Pasaules kausa kvalifikācijas spēles (4. logs)

16.09 Berlīnes maratons

22-30.09 Astoņpadsmitā FIBA Pasaules kausa izcīņa basketbolā sievietēm Tenerifē, Spānijā

23.09-06.10 Četrdesmit trešā šaha olimpiāde Gruzijā

30.09-21.10 Astoņpadsmitais FIVB Pasaules čempionāts volejbolā sievietēm Japānā

Oktobris

2-21.10 MLB izslēgšanas spēles beisbolā

6.10 Trīspadsmitās Saeimas vēlēšanas

7.10 Čikāgas maratons

21-28.10 WTA Tour finals 48. izlaidums Singapūrā

22-28.10 Pasaules čempionāts cīņas sportā amatieriem Ungārijā

23-31.10 MLB World Series beisbolā

Novembris

4.11 Ņujorkas maratons

9.11 NCAA sezonas sākums basketbolā

9-28.11 Pasaules čempionāts šahā Anglijā

11.11 Polijas neatkarības atjaunošanas 100. gadadiena

11-18.11 ATP World Tour Finals 49. izlaidums Londonā, Apvienotajā Karalistē

13.11-01.12 Sestā FIBA U17 Pasaules kausa izcīņa futbolā kadetēm Urugvajā

17-21.11 EuroBasket Women 2019 kvalifikācijas spēles

18.11 Latvijai 100

24.11-03.12 Pasaules čempionāts svarcelšanā Peru

25.11 Abu Dhabi Grand Prix, Pirmās formulas sezonas noslēgums

26.11-04.12 FIBA Pasaules kausa kvalifikācijas spēles (5. logs)

Decembris

1-9.12 Pasaules čempionāts florbolā vīriešiem Čehijā

12-22.12 FIFA Pasaules kauss klubu futbolā Apvienotajos Arābu Emirātos

26.12-05.01.2019 Pasaules U20 čempionāts ledus hokejā Kanādā