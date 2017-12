Titānu cīņas priekšvakarā: Mairis Briedis pret Oleksandru Usiku  

Viesnīcā “Bergs” pacilātā noskaņā notika preses konference saistībā ar latviešu boksera Maira Brieža (23-0, 18KO) un ukraiņa Oleksandra Usika (13-0, 11KO) dueli boksa ringā. Cīņa norisināsies 27. janvārī “Arēnā Rīga”.

Preses konforencē piedalījās abu treneri Sergejs Vatmaņuks un Sandis Kleins, kā arī A. Usika menedžeris Aleksandrs Krasjuks un M. Brieža menedžeris Als Siesta. Galvenais notikuma organizātors Kalle Zauerlands uzteica abus bokserus: “Divi Pasaules čempioni, divi izcili pretinieki un sensacionāli atlēti, bet ar pilnīgi atšķirīgiem stāstiem.” Kā arī viņš uzsvēra šī notikuma svarīgumu: “Šis būs lielākais sporta notikums, kāds tiks uzņemts Latvijā.” K. Zauerlands piezīmēja, ka pēc pirmajām 24 stundām kopš ir iespējams nopirkt biļetes izpārdotas jau 70 procenti no tām.

Briedis tikko atlidojis no treniņnometnes Spānijā, lai veltītu laiku preses konferencei, izteica komplimentus pretiniekam un uzsvēra šīs cīņas amplitūdu un nozīmīgumu: “Man pretī būs ļoti spēcīgs pretinieks: olimpiskais, pasaules un eiropas čempions. Šī būs ļoti skatāma un populāra cīņa visā pasaulē. Cerams, ar šo cīņu mēs iekļūsim boksa slavas zālē. Tas ir mans mērķis un sapnis.”

Usika menedžeris A. Karasjuks bija nostaļģisks un atcerējās interesantu stāstu par M. Briedi un O. Usiku: “ Pirms pāris gadiem man Oleksandrs piezvanīja no terniņnometnes un teica: “Klausies Saša, man tev ir interesantas ziņas. Man te ir sparinga partneris - viņš ir no Latvijas, un viņu sauc Mairis Briedis. Viņš ir uzvarējis visās savās cīņās. Es tev patiekšu , ka viņš ir ļoti meisterīgs.”,” viņš turpināja,”Sešus gadus vēlāk mēs šeit sēžam.” A. Karasjuks piepilda, ka pēc viņa domā šīs būs mazais fināls, un šis cīņas uzvarētājs būs visa turnīra uzvarētājs, kaut gan šis ir pusfināls.

Pats Usiks bija lakonisks. Viņš nezināja, cik daudz 27. janvārī būs viņa atbalstītāji no viņa dzimtās zemes: “Man ir cipari, cik atbrauks no maniem tuvākajiem - man ar to ir pietiekami. Pats svarīgākais man ir mana komanda.” Runājot par to kādas sajūtas viņam ir, ka šis nozīmīgais mačš notiks Latvijā nevis Ukrainā, Usiks jokojoties atcirta: “Mēs varētu boksēties kaut vai uz mēness.”